Şcolile din judeţul Ialomiţa, închise joi, 6 februarie din cauza viscolului puternic

«Am luat decizia de a suspenda cursurile pentru o zi. Nu dorim să punem elevii în pericol!» a explicat Steluţa Mitrea, inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa. Judeţul Ialomiţa se află sub avertizare Cod roşu de viscol până joi, 6 februarie 2020, la ora08.00, urmând ca până la ora 14.00 să intre sub Cod portocaliu. Meteorologii anunţă fenomene severe de iarnă, vânt puternic şi ninsori, vizibilitate aproape de zero.