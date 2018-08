Zeci de gospodării din Curtişoara, încă sub apă după ploile de la mijlocul săptămânii. „Taică, de când sunt eu nu s-a-ntâmplat aşa aici!“

Este a patra zi în care zeci de cetăţeni din localitatea Curtişoara aşteaptă minuni de la pompierii militarii şi voluntarii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. Peste 90 de gospodării, apreciază primarul Gheorghe Gănescu, au fost afectate de inundaţii, iar apa încă persistă în bună parte dintre ele.

Sâmbătă, 4 august, forţele de intervenţie ale ISU Olt au fost suplimentate cu personal şi mijloace de la Staţia de Pompieri Scorniceşti şi detaşamentul de Pompieri Caracal, dar şi un echipaj din cadrul ISU Dolj, acţionându-se continuu cu opt motopompe, dintre care trei de mare capacitate.

Amploarea fenomenului care a afectat zecile de gospodării nu a fost anticipată de nimeni, deşi probleme în zonă există de mai multă vreme,în apropriere fiind un teren cu izvoare necaptate, care întreţine umiditatea.

„Oamenii şi-au mai scos şi ei apa, cu pompe submersibile, cu ce-au putut, de prin beciuri, dar nu au posibilitatea. Se trage apa în cascadă, de la o pompă la alta, să putem să o ducem spre Olt. Eu am întrebat şi eu prin sat, oameni mai bătrâni, când a mai fost o astfel de situaţie, şi mi-a zis un cetăţean de aici, care are 83 ani: «Taică, aşa ceva n-am văzut niciodată aici!». Mă bucur însă că într-o lună, aşa, ne-apucăm de lucrare cu ANIF-ul, am un proiect demarat în 2016, în 2017 n-am reuşit să avem prevedere bugetară şi avem acum, în 2018. N-o să mai fie apă-n zona aia. (...) Aici s-a făcut o împerechere, izvoare cu apă de ploaie, şi toată apa de pe versanţi se duce acolo, o zonă cu izvoare, şi s-a adunat acolo, asta s-a-ntâmplat“, a declarat primarul comunei Curtişoara, Gheorghe Gănescu.

Deşi din anumite curţi şi grădini apa s-a retras, în altele încă mai este la un nivel îngrijorător, atingând, spun reprezentanţi ai ISU Olt, chiar şi un metru, ceea ce face aproape imposibilă încheierea operaţiunilor în următoarele 24 de ore. echipe mixte formate din reprezentanţi ai Primăriei Curtişoara, ai ISU Olt şi ai Direcţiei Agricole Judeţene sunt în teren penru a evalua pagubele, având în vedere că zeci de grădini au fost acoperite de apă.