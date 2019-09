VIDEO Prima zi de şcoală la liceele Luizei şi Alexandrei. Mesajele răvăşitoare de camaraderie ale colegilor: „Când se strigă catalogul, noi vom spune toţi «Prezent!»“

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ din Caracal. Luni, 9 septembrie, ora 8.30. Sute de copii aşteaptă în careul din faţa şcolii să se ţină discursurile de început de an şcolar. Câţiva dintre ei stau într-un colţ, mai retraşi. Sunt colegii Alexandrei Măceşanu, de la clasa a X-a H. „Nu a murit, sigur se va întoarce, veţi vedea. Alexandra a găsit o soluţie, ştiţi că mereu ea ştia să gestioneze situaţiile grele, ştiţi cât de puternică era. Dacă a reuşit să se dezlege, să ajungă la telefon, să sune la 112, sigur a găsit puterea să reziste în faţa monstrului de Dincă“, vorbesc colegii între ei.



La un moment, copiii se opresc şi se strecoară alături de ceilalţi colegi în faţa careului pentru a asculta discursurile dascălilor şi a autorităţilor prezente la festivitate.



„Eroina liceului nostru este Alexandra Măceşanu. Ea trebuia să înceapă clasa a X-a, după o vacanţă de neuitat. Astăzi o avem în memorie. Să o păstrăm pe Alexandra în sufletele noastre, iar curajul ei de a suna la 112 să fie pentru voi, dragi elevi, un exemplu“, au spus dascălii.



Deşi au încercat să pară tari, câteva fete nu şi-au putut ascunde lacrimile. Nu suportă să se vorbească despre colega lor la trecut. „Mi-am amintit cum a fost anul trecut, în prima zi de şcoală. Ne-am gândit să mergem la un restaurant şi eu, din greşeală, am făcut rezervare la un local din Bucureşti în loc să fac în Caracal. Când mi-am dat seama, era prea târziu. Ne-am cumpărat pizza şi am mâncat-o aşezaţi pe o bordură. Şi acum o aud pe Alexandra cum râdea şi zicea «Lasă, mergem în clasa a X-a la restaurant»“, povesteşte Dalia, colegă de clasă a Alexandrei.



Copiii nu au vrut să facă nimic special în prima zi de şcoală. Nu au aprins candele, nu au ţinut momente de comemorare. În clasă, banca a două de pe rândul din mijloc va rămâne goală. „Când se va striga catalogul, noi vom striga toţi «Prezent!»“, spun copiii.



„Nu avem încredere în ce spun anchetatorii, nu mai putem avea încredere după tot ce s-a întâmplat. Alexandra este absent motivat. Le cerem autorităţilor să ne-o aducă înapoi. Să repare tot ce au greşit, măcar acum, în ultimul ceas“, spune Adelina, şefa clasei a X-a H.

Mama Luizei a vorbit la Craiova în faţa colegilor fiicei ei

Şi la Craiova, tristeţea a pus stăpânire pe Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu“, şcoala Luizei Măceşanu. Bunicul şi mama adolescentei au venit la şcoală să le mulţumească prietenilor şi colegilor Luizei pentru tot ce au făcut atunci când fata lor a dispărut. „Ei au fost primii care au distribuit mesaje, au lipit afişe cu Luiza, dar autorităţile au fost nepăsătoare“, a spus bunicul tinerei.

Diriginta Luizei Melencu, mesaj emoţionant la începutul noului an şcolar:





Mama Luizei a vorbit în careul format în curtea liceului. „Suntem ferm convinşi că Luiza nu este moartă şi să sperăm că va veni iar ziua când va intra pe porţile liceului. Mi-e greu să cred că astăzi e prima zi, că e ultimul an, mi-e greu să cred că Luiza nu este. E o zi grea pentru noi“, a transmis mama adolescentei.



Mama Luizei (prima din dreapta) a adus flori dirigintei în locul fiicei ei FOTO Ana Popescu



Luiza Melencu era şefa clasei sale. „O fată minunată. Un adevărat lider. Banca ei va rămâne goală pentru că noi suntem convinşi că ea se va întoarce. La sfârşitul anului şcolar trecut n-a apucat să-şi dea tezele, dar se va rezolva. Se va face o sesiune specială pentru ea, numai să se întoarcă. Asta ne rugăm în fiecare clipă“, au spus şi colegii Luizei.



Sute de copii care locuiesc în Dolj fac naveta cu maşini de ocazie pentru a ajunge la liceele din Craiova. Alţi peste de 400 de copii ajung la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ din Caracal tot cu maşini de ocazie. Autorităţile susţin că, în cursul acestui an şcolar, vor încerca să găsească soluţii ca elevii să vină la şcoală şi să plece acasă în condiţii de siguranţă.

