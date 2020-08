VIDEO Patronul unui magazin a decis să o facă de ruşine pe Facebook pe o clientă filmată în timp ce fura: „Ia uite ce educaţie dă ea la copil!”“

Ion Petrişor spune că este pentru prima dată când postează imagini cu furturi din magazinul său, deşi acest lucru se întâmplă zilnic. În medie, în cele patru magazine, paguba este de cel puţin 400 lei şi niciodată nu şi-o recuperează.

„Se-ntâmplă des faza asta. Avem într-un an, cred, 100-200 de inşi, în medie unul pe zi fură, avem patru magazine, aproape în fiecare zi se-ntâmplă câte-o ghiduşie de-asta“, a explicat bărbatul, pentru Adevărul.

Deşi uneori produsele sustrase de o singură persoană sunt de valori considerabile, patronul spune că nu-l ajută prea mult plângerea făcută la Poliţie.

„Am observat, de exemplu, că într-o lună-două, aşa, au dispărut băuturi în valoare de 5.000 lei. Şi băiatul de la supraveghere a trecut, s-a uitat exclusiv în zona de băuturi şi a văzut cine fură. Era un client care venea de o lună-două şi în fiecare zi fura câte-o sticlă-două. Şi aşa s-au strâns 5.000 lei. L-a identificat pe client şi când a mai venit în magazin l-a lăsat să fure, a ajuns la casă, au apăsat butonul de panică şi când au venit cei de la pază au găsit sticlele asupra lui. O băga în sân, la cureaua de la pantalon, şi trăgea tricoul. În momentul în care l-au depistat avea două sticle asupra lui, care erau 100 şi ceva de lei. Whiskey, coniace, de-astea. (...) M-am săturat şi de faza cu plângerile la poliţie. Parcă e mai mare deranjul pentru mine. Mă cheamă pe mine să dau declaraţii, să le-aduc inventare, să... «Păi, nu vedeţi pe camere?», «Da, dar să stabilim prejudiciul trebuie să vedem inventarul, să... ». Şi ăsta, cu sticlele-n sân. «Domnule, ţi-l arăt cum, zilele trecute, ia sticla, se duce la casă, trece în zona asta, bagă sticlele-n sân şi când ajunge la casă n-o plăteşte», a povestit omul.

«Păi, de unde ştim noi că o are în sîn?» «Păi, uite, a luat-o de la raft, a pus-o în coş, merge mai departe într-o altă zonă unde crede el că n-o să-l vadă camerele, o bagă-n sân şi la casă n-o are». «Păi, de unde ştim noi că n-a lăsat-o undeva». A doua oară, când îl prindem în fapt, are băuturile băgate-n sân, dar «de unde ştim noi că nu le plătea». Nu mai zici nimic. Se mai şi supără pe mine, na!“, spune bărbatul.