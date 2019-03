VIDEO Oraşul-sat al lui Ceauşescu refuză să achite o taxă urbană înrobitoare: „Cine merge 2 kilometri cu gunoiul în găleată?“

Mega-proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt“, de peste 31 milioane euro, bani fără TVA, din Fondul de Mediu, a început în Olt cu peste 11 ani în urmă. Nici până astăzi, însă, noua haldă de gunoi nu a fost dată în folosinţă, iar operatorul unic desemnat nu a intrat „în pâine“. Ultimele pregătiri se fac în aceste zile, când au ieşit la iveală şi problemele mari peste care anumite administraţii locale nu pot trece.

Conform condiţiilor proiectului, în Olt va opera un singur colector (iar contractul a fost câştigat de firma lui Silviu Progoană) şi un singur operator al haldei ecologice de gunoi menajer (o asociere de firme din care fac parte actuala firmă care colectează gunoiul în cele mai multe localităţi care au acest serviciu în Olt, Salubris S.A., şi Clean Prest Activ, firma controlată de deputatul PSD Dan Ciocan şi de fratele acestuia).



Cele 112 consilii locale din Olt au aderat, tot ca parte a proiectului, la o asociaţie judeţeană, Olt-Eco, adoptând un regulament unic şi condiţiile de principiu ale funcţionării serviciului judeţean. Problemele au apărut însă atunci când fiecare consiliu a fost obligat să aprobe o taxă unică/persoană, diferenţiată doar pe mediu urban/rural. Concret, cetăţenii de la ţară au de plătit, îndată ce operatorul judeţean începe să colecteze, câte 3,6lei /persoană/lună, iar în mediul urban taxa ajunge la aproape 12 lei/persoană/lună.

Şi în Olt, ca peste tot în ţară, sunt şi orăşele în care condiţile sunt fix de mediul rural şi care nu acceptă ca dintr-odată să plătească un tarif atât de mare către noul operator, asta pentru că aderarea la Olt-Eco împiedică aceste administraţii să-şi păstreze vechile contracte (cei care le au).

„Noi nu ne-am opus proiectului, noi am aprobat 3,5 milioane per tonă“

Primele discuţii pe tema valorii acestei taxe, care va fi percepută de primărie şi din care primăria va achita costul deşeurilor colectate de ROSAL, la un preţ/tonă, au fost la Drăgăneşti-Olt, un orăşel cu doar câteva blocuri în centru şi pe străduţele laterale şi cu multe case. Deşi s-au împotrivit în primă fază, la presiunea de la judeţ consilierii PSD, majoritari, au aprobat în cele din urmă tariful urban de 12 lei/persoană/lună.

De ce consilierii din Scorniceşti se opun taxei de salubrizare la nivel de oraş





Lucrurile nu au mai fost la fel de simple la Scorniceşti, unde consilierii din opoziţie pot bloca lejer proiectul. Nu au făcut-o, dar au depus un amendament prin care să plătească cetăţenii la valoarea de rural. Au şi argumente solide, oraşul Scorniceşti având în componenţă, de fapt, 11 sate, adică mult peste jumătate din populaţie trăieşte cu veceul în fundul curţii. Presiunile au continuat şi se doreşte modificarea respectivei hotărâri şi trecerea la tariful de mediu urban, administraţia fiind ameninţată chiar cu excluderea din Olt-Eco şi necolectarea gunoaielor.

Ce argumente are viceprimarul

În Sconiceşti primarul în funcţie este, cel puţin pe hârtie, membru PNL, la fel şi viceprimarul, cel care, de fapt, se opune aprobării tarifului pentru mediul urban.

„La momentul ăsta noi avem o societate care colectează. Noi am aprobat acest proiect, noi nu am fost împotriva proiectului şi nu suntem singura localitate din Olt care nu a aprobat taxa, că am văzut că aşa se speculează în mass-media. Am propus 3,69 lei/persoană, un preţ aferent comunelor, şi am făcut-o luând în considerare următoarele aspecte: noi, la Scorniceşti, avem staţia de transfer (n.r. - o staţie intermediară de depozitare)chiar în oraşul Scorniceşti, facem parte din zona 5, unde intră, printre altele, şi Topana, care este la aproape 70 de kilometri. Am cerut şi eu justificare reprezentanţilor Olt-Eco, care au venit la o şedinţă de consiliu local, să-mi justifice de ce colectarea şi transportul în Topana este 2,8 lei şi de ce în Piscani, care e satul nostru, aparţinător de Scorniceşti, este 8,9 lei. Mă refer doar la colectare şi transport, când acolo se transferă de la 60 de kilometri şi aici de la 2 kilometri. De ce Topana are tomberon la fiecare gospodărie şi satele Scorniceştiului, nu? Mergem pe vechile platforme, unde au fost ele înfiinţate acum 10 ani de zile, două-trei într-un sat. Omul este nevoit să plătească 12 lei/persoană şi să ducă gunoiul în acele pubele. Ei nu beneficiază prin acest proiect de pubele în fiecare gospodărie, o anomalie, din punctul meu de vedere. În acest regulament nu spune de câte ori va fi ridicat, clar, gunoiul în aceste localităţi. Po’a să fie şi o dată pe lună, nu sunt lucruri concrete. Regulamentul mă lasă pe mine, consiliu local, să modific această taxă, pot s-o modific şi luna următoare, dacă încasările noastre din bugetul local nu corespund cu tonele de gunoi pe care ni le ridică. Eu nu spun că preţul nostru este corect sau este cel mai bun, dar de ce să nu plecăm de undeva de jos?

Viceprimarul oraşului Scorniceşti, Daniel Tudor (dreapta), spune că nu se opune proiectului, dar doreşte să se pornească de la taxe mai mici FOTO: Alina Mitran

Contractul cu ROSAL-ul va fi încheiat pe tonă, taxa către cetăţeni este la persoană, şi asta e o anomalie, din punctul meu de vedere. Noi nu ne-am opus proiectului, noi am aprobat 3,5 milioane per tonă, adică ei îşi iau banii de la noi, ei dacă vin mâine şi colectează gunoiul în Scorniceşti, nu riscă să nu-şi ia banii. Însă noi trebuie să ne asigurăm că nu punem un bir prea mare pe oameni prin ăştia 12 lei“, a spus viceprimarul Daniel Tudor, prezent într-o conferinţă de presă organizată la PNL.

Alba-neagra cu excluderea din asociaţie

De când consilierii din Scorniceşti refuză să adopte tariful maxim, de 12 lei/persoană/lună, de la nivel judeţean au venit mai multe semnale de ameninţare cu excluderea din asociaţia la care au aderat, făcând-o chiar preşedintele CJ Olt, Marius Oprescu, într-o declaraţie de săptămâna trecută. Li s-a atras atenţia că vor fi nevoiţi să-i despăgubească pe ceilalţi membri cu echivalentul cheltuielilor făcute în proiect pentru Scorniceşti, fără, însă, ca cineva să fi făcut un calcul clar. Responsabilii judeţeni se tem mai mult de valoarea de precedent a acestei atitudini, acesta fiind motivul pentru care insistă pentru tariful stabilit de Olt-Eco. Tariful este în continuare neaprobat şi la Balş şi Iancu Jianu, unde primarii sunt tot membri PNL.

„Nu le excludem, că n-are rost! Cu timpul o să-şi dea ei seama că n-au cum să colecteze şi automat o să-şi dea seama că e o situaţie foarte delicată pentru locuitori şi-atunci o să-i roage ei pe cei de la ROSAL să încheie contracte şi să le ia gunoiul. Va fi o situaţie delicată, dar eu zic că şi domnul primar de la Balş va reuşi şi va da hotărârea de consiliu local, la fel şi cel de la Scorniceşti, probabil că şi cel de la Iancu Jianu. Ăsta e tariful unic pentru mediul urban şi pentru mediul rural, iar pentru mediul rural vreau să vă spun că este unul dintre cele mai mici tarife din ţară. Nu are importanţă (n.r. – că oraşul Scorniceşti are în componenţă 11 sate), este oraş din ’89. Este o situaţie delicată şi pentru Potcoava, şi pentru Piatra-Olt, trebuia să ştie ce-i aşteaptă. Asta e taxa, s-a aprobat, toată lumea a intrat în acest program în 2008, au fost de acord, e un program implementat printre primele în ţară. Noi am fost printre primii şi acum am ajuns ultimii. Noi, care am reuşit să fim printre primii, acum ne canonim să-i dăm drumul!“, a declarat astăzi vicepreşedintele CJ Olt, Virgil Delureanu, cel care coordonează la nivelul CJ Olt implementarea proiectului.

Ultimul termen pentru începerea colectării şi depozitării după noile reguli

Deşi ROSAL a câştigat contractul încă din vara anului trecut, primul termen avansat pentru începerea activităţii ca unic operator pentru colectare, într-un judeţ în care 80% dintre localităţi nu au avut anterior un serviciu de salubritate, a fost depăşit şi s-a cerut o amânare de trei luni. Mijlocul acestei luni va fi, însă, ultima concesie pe care o mai poate face CJ Olt, pentru că în cazul în care la 1 aprilie 2019 proiectul nu devine operaţional se pune în discuţie returnarea banilor europeni.

„Oamenii s-au angajat că până pe 15 vin cu tot ce trebuie, cu utilaje, cu tot - cu tot, şi, vă daţi seama că dacă nu o fac, firma va fi în faliment, în situaţia în care nu rezolvă până pe 15. Vreau să vă mai spun ceva: indiferent de situaţie, fără cele trei – Balşul, cu Iancu Jianu şi cu Scorniceştiul , indiferent ce se întâmplă, proiectul merge mai departe. O să roage ei, după aceea, ROSAL-ul să le ia gunoaiele, pentru că va fi o situaţie foarte delicată, deoarece n-au unde să ducă gunoaiele. Pentru că există o singură groapă autorizată, cea de la Bălteni.



Până acum am vorbit cu ei, şi cu ROSAL-ul, şi cu Eco. Ei au promis ferm că pe 16 se apucă de treabă. Prima zi va fi sâmbătă, răspund de Slatina direct şi după aceea se ocupă de oraşe şi de celelalte UAT-uri. Dar, şi-au luat angajamentul că vor veni la capacitate maximă, înseamnă 53 de maşini. Erau şi cei de la Salubris puţin intrigaţi, că ei trebuie să ducă oamenii la Bălteni (n.r. – Salubris este firma care la acest moment strânge gunoaiele din Slatina şi din alte câteva localităţi din judeţ şi care va opera, odată ce ordinul de începere va fi emis de CJ Olt, depozitul ecologic Bălteni, fără să mai poată face colectare)“, a mai spus vicepreşedintele Delureanu.

Surse neoficiale vorbesc, însă, de o nouă amânare, ROSAL-ul, care de curând a mai preluat un contract, în judeţul Giurgiu, neavând capacitatea să colecteze deocamdată.



