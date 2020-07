VIDEO De ce lipsesc farmaciile cu program non-stop şi cum încearcă politicienii să profite

Problema lipsei unei farmacii cu program non-stop, singura care elibera medicamente şi pe timp de noapte, situată în Slatina, reducându-şi, de la începutul lunii iulie, programul, a încins spiritele în cadrul Consiliului Judeţean Olt.

În celelalte oraşe ale judeţului, deşi s-a solicitat, niciodată în ultimii ani nu a existat farmacie cu program permanent, politicienii care au ridicat problema fiind anunţaţi că este exclusiv decizia proprietarilor de farmacii, care sunt operatori privaţi, neputând fi obligaţi de către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate să ţină deschis permanent.

Consilierul judeţean Jenel Copilău (UNPR) şi-a început la şedinţa ordonară de joi intervenţia cu o ironie. „Îmi face plăcere să constat că colegii liberali şi-au făcut datoria, ca guvernanţi, privind schimbarea din funcţiile de la nivelul judeţului Olt, dar nu au asigurat la instituţiile respective serviciile de calitate. Şi vreau să fac o remarcă privind Casa de Sănătate. La ora actuală, în municipiul Slatina nu avem farmacie cu program permanent. N-ai unde să te duci după ora 21,00 să iei un antinevralgic, să iei ceea ce-ţi trebuie. Schimbăm directorul, dar serviciile sunt zero vizavi de populaţie. Aşa că reuniţi-vă într-o şedinţă, luaţi măsurile care se impun, s-aveţi servicii de calitate!“, a spus Copilău.

Imediat a venit răspunsul din partea liberalilor, consilierul judeţean Viorel Dumitrescu reamintind că aceeaşi problemă s-a ridicat pentru oraşul Corabia, în vremea în care la conducerea CJAS se afla un director susţinut de PSD.

„Este treaba Casei de Asigurări ca să asigure servicii către populaţie, da?!“

Explicaţia nu a fost nici pe departe satisfăcătoare, iar cei care deţin controlul în CJ Olt au continuat asaltul. „Aici nu vorbim de oraşe, vorbim de o capitală, reşedinţă de judeţ. Nu vorbim de oraşe, da?! Dacă vorbim de oraşe, e important. Obligativitatea e ca pe fiecare reşedinţă de judeţ să fie o farmacie deschisă pentru întreg judeţul. Văd că putem să obligăm populaţia să poarte măşti, dar nu putem să obligăm o farmacie să ţină deschis!“, a încheiat preşedintele CJ Olt (PSD) Marius Oprescu.

Reprezentanţii structurilor implicate în procesul de desemnare a farmaciilor care pot oferi servicii către populaţie în regim permanent spun însă că discuţiile nu-şi aveau rostul în situaţia în care cei care le-au provocat nu i-au invitat tocmai pe cei în măsură să explice ce se întâmplă.

Preşedinta Colegiului Farmaciştilor Olt, Luiza Drăgoi, spune că nicio lege nu obligă farmaciile să funcţioneze non-stop. Tocmai această „scăpare“ reprezintă în sine un impediment în rezolvarea situaţiilor similare, pentru că şi alte judeţe întâmpină probleme de acest gen. Colegiul Farmaciştilor are obligaţia să stabilească programul de funcţionare pentru zilele nelucrătoare şi sărbătorile legale, dar şi pe timpul nopţii, însă ţinând cont de numărul de farmacişti angajaţi. Tocmai acest ultim amănunt pare să fie problema.

Ce spune legea

Legea 266/2008 – legea Farmaciei stipulează, la art. 18, alineatele 1, 2 şi 3, următoarele:

„(1) Programul de funcţionare al farmaciei comunitare se stabileşte în concordanţă cu numărul farmaciştilor angajaţi, conform prevederilor titlului XIV din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Modalitatea de asigurare a asistenţei farmaceutice a populaţiei în timpul nopţii sau în zilele nelucrătoare şi de sărbători legale este stabilită de colegiile teritoriale şi este obligatorie pentru toate farmaciile comunitare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări sociale de sănătate.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), farmaciile comunitare care îşi desfăşoară activitatea în centre comerciale vor respecta programul acestora“.

O singură farmacie, care aparţine unui lanţ farmaceutic foarte important, avea în schema de personal patru farmacişti şi îşi permitea, astfel, să ţină deschis non-stop. De la începutul lunii iulie a rămas doar cu 3 şi a redus programul respectivei farmacii, care rămâne în continuare farmacia cu cel mai lung program, însă este deschisă doar până la ora 23,00.

De atunci, spune şefa Colegiului Farmaciştilor Olt, se tot caută soluţii, cea mai probabilă fiind cea în care farmaciile care au doi sau trei farmacişti, şi care nu au oficine (puncte de lucru), să ţină deschis şi noaptea, prin rotaţie, iar programul farmaciilor deschise pe timpul nopţii să fie afişat la sediul fiecărei farmacii. Deşi va fi o schimbare majoră, devenind destul de greu pentru cei care au nevoie disperată de medicamente în creierii nopţii să alerge prin tot oraşul, este singura care ar putea funcţiona şi care se practică şi în alte judeţe, spune Drăgoi.

„Vin să ceară produse pe care nu le putem elibera“

Problema este încă destul de departe de a fi rezolvată, a declarat Luiza Drăgoi, care a cerut sprijin şi de la ITM, dar şi de la departamentul juridic al Colegiului Naţional al Farmaciştilor, pentru că, oricât s-ar întoarce pe faţă şi pe dos lista cu cei 34 farmacişti din Slatina, faptul că este perioadă de concedii, coroborat cu acela că nu toţi sunt angajaţi cu normă întreagă, îngreunează situaţia. Se speră, cu toate acestea, ca în cursul lunii august să se poată definitiva un orar cu farmaciile care să aibă deschis pe timp de noapte, prin rotaţie.

„Eu, ca şi Colegiu, mă gândesc să ofer aceste servicii farmaceutice, dar trebuie să ţin cont şi de drepturile farmaciştilor, de Codul Muncii. Încercăm să găsim o soluţie. Am văzut că s-a spus că avem contract cu Casa. Acel contract este pentru medicamentele eliberate în baza reţetelor gratuite şi compensate, nouă, farmaciştilor, nu ne plăteşte nimeni serviciul. Pe timpul nopţii nu vin cu reţete gratuite, trei sferturi vin să ceară produse pe care în mod normal tu nu le poţi elibera“, a spus Drăgoi.

Aceasta a mai explicat şi că pentru elaborarea acelui grafic al farmaciilor care pot oferi servicii pe timp de noapte vor fi luate în calcul acele farmacii care au cel puţin 2-3 farmacişti angajaţi, lucru care se întâmplă în cazul marilor lanţuri farmaceutice.

„Farmaciile independente, chiar dacă au şi acestea 2-3 farmacişti, au de obicei şi oficine, iar farmacistul trebuie să fie prezent în acel punct de lucru unde se eliberează, de asemenea, medicamente în baza contractului cu CJAS şi există responsabilităţi clare. „Nu-şi permite nimeni să închidă şi să lase pe acei oameni de la ţară fără medicamente în timpul programului medicului“, a mai spus şefa Colegiului Farmaciştilor.

„Discutăm de cel puţin două săptămâni“

Preşedinta Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Olt, Sorina Oancea, a precizat la rândul său că, deşi CJAS nu are pârghii să constrângă farmaciile să ofere acest serviciu, discuţii se poartă cu reprezentanţii Colegiului Farmaciştilor de peste două săptămâni. „Din 5 iulie Catena a renuţat. Am făcut toate demersurile şi am luat legătura cu Colegiul farmaciştilor. Este o reorganizare, pur şi simplu. Noi am rugat Colegiul să găsim soluţii şi pentru celelalte oraşe, dar nu este deloc simplu. Nu sunt farmacişti, cei care vin în Slatina sunt în majoritate navetişti. (...) Nu este reavoinţă şi nu este nici indiferenţă“, a declarat şefa CJAS Olt.

De menţionat că ani la rând o situaţie similară a persistat în ceea ce priveşte serviciile stomatologice de urgenţă. Medicii stomatologi primesc şi astăzi extrem de puţini bani în contractul cu CJAS, iar cu ani în urmă sumele erau şi mai mici şi medicii care încheiau contract, şi mai puţini. Niciun cabinet privat de stomatologie nu este deschis pe timpul nopţii, pentru Urgenţe, însă de aproape 10 ani un astfel de cabinet funcţionează în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, unde se pot adresa cei care au cu adevărat o urgenţă. De alfel, farmaciştii insistă că pe timpul nopţii puţine sunt cazurile în care eliberează medicamente cu adevărat pentru situaţiile urgente.

