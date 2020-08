VIDEO Liderul de sindicat ALRO anunţă falimentul companiei, deşi s-a raportat triplarea profitului. „Este doar pe hârtie“

Foto A.M.

Liderul Sindicatului Liber Aluministul, un sindicat cu peste 650 membri din ALRO, Constantin Popescu, a susţinut luni, 24 august 2020, o conferinţă de presă la sediul societăţii, anunţând că fabrica este pe punctul de a se închide, pentru că ar fi rămas atât cu visteria, cât şi cu depozitele goale. Avertismentul vine după ce Grupul ALRO a anunţat pe semestrul I un profit de peste trei ori mai mare decât cel de anul trecut raportat la aceeaşi perioadă.

„Profitul net al Grupului ALRO s-a situat în jurul valorii de 254 milioane RON în S1 2020 (S1 2019: 80 milioane RON), iar rezultatul operaţional (EBIT) a crescut la 343 milioane RON în S1 2020 (S1 2019: 166 milioane RON) datorită faptului că autorităţile române au aprobat punerea în aplicare a schemei de compensare EU-ETS pe baza deciziei UE şi astfel factura mare aferentă costurilor cu energia electrică a fost parţial compensată“, se menţionează în comunicatul de pe site-ul societăţii.

Popescu spune în schimb că rezultatul de care se vorbeşte ar fi „doar pe hârtie“, societatea fiind obligată să raporteze la bursă promisiunea pe care Guvernul a făcut-o că va returna societăţii ALRO, şi altor societăţi energofage din România, parte din banii plătiţi în contul emisiilor de dioxid de carbon generate de consumul mare de energie electrică.

„ALRO se află într-o situaţie extraordinar de delicată, aceea de a-şi închide activitatea într-un timp extrem de scurt. Cu toată responsabilitatea vă spun că ultimul salariu de la ALRO pe care muncitorii pot să-l primească în momentul actual va fi pe 26 august 2020. Aşa cum aţi văzut din comunicat, ALRO va trebui să primească o sumă de bani de la Guvernul României, sumă de bani care nu a ajuns niciodată, sunt undeva în eter, probabil Venus, Marte, până vor veni de acolo vor mai trece ani, când păienjenii se vor pune pe ALRO şi atunci vor coborî acei bani şi nu mai are cine să-i ia. (...)

Guvernul a primit de la Bruxelles acordul de a da industriei româneşti acei bani care au fost plătiţi de toate întreprinderile mari consumatoare de energie pentru emisiile de dioxid de carbon, iar Guvernul a dat trei ordonanţe printre care şi cea de rectificare a bugetului, pentru alocarea acestor bani. Nici până astăzi n-au ajuns. Ministerul de Finanţe spune că banii sunt la Ministerul Industriilor, Ministerul Industriilor spune că banii sunt la Ministerul Finanţelor, Ministerul Finanţelor spune că la Trezorerie şi ministerul nu mai are niciun ban în buget. Aşa că, cu certitudine şi cu foarte mare responsabilitate, vă spun că ALRO nu va primi niciun ban“, a declarat liderul Sindicatului Liber Aluministul, menţionând că ar fi vorba de 40-50 milioane dolari, bani care ar trebui să vină în tranşe.

„20.000 oameni vor trebui să meargă în pribegii, să culeagă sparanghelul, căpşunile şi să şteargă la fund bătrânii lor“

„Au spus întotdeauna că trebuie să dea banii la toţi, că trebuie să-i convertească în lei, parcă convertirea în lei ar trebui făcută undeva la Haga şi nu în România. E clar că aşa cum HORECA e la pământ, şi industria României trebuie să fie pusă la pământ.

Sunt multe de spus, părerea mea este că industria românească a încurcat şi încurcă producţia statelor occidentale care sunt dezvoltate din punct de vedere industrial, aţi văzut ce ajutoare de stat primesc întreprinderile din Occident, aţi văzut ce ajutoare primesc statele din Occident şi aţi văzut cine este România şi ce ajutoare primeşte. Se pare că noi primim decât vorbe, pe când alţii primesc bani şi pot să-şi ducă activitatea mai departe. Parcă numai oamenii lor trebuie să trăiască şi alţii nu.

Gândiţi-vă că 20.000 oameni vor trebui să meargă în sărăcie. 20.000 oameni vor trebui să meargă în pribegii, prin străinătăţuri, să culeagă sparanghelul, căpşunile şi să şteargă la fund bătrânii lor, parcă noi în România n-am avea nevoie de forţă de muncă în agricultură, în îngrijirea bătrânilor şi aşa mai departe. Se pare că nu se doreşte, se pare că trebuie să devenim o enclavă“, a mai spus Popescu.

„Am auzit şi din alte surse că se cam termină“

Alţi doi angajaţi ai ALRO, membri ai sindicatului condus de Conatantin Popescu, au întărit cele spuse de lider. Spun că în societate, deşi nu vin veşti pe căi oficiale, atmosfera este de îngrijorare.

„Nu trebuie să vină cineva să ne spună neapărat, sigur: mâine nu mai aveţi bani. Se vede, se vede în societate. În primul rând, comunicarea cu şefii, încearcă să ne spună să mai chibzuim câte ceva, la materii prime, la robinetul cu apă – haideţi să strângem un pic ca să putem să trecem peste situaţia asta. De la o zi la alta , de 3-4 luni de zile, se vede cu ochiul liber. Se fac eforturi, salariile le-am primit la timp. Dar eu, lucrând în producţie, văd lucrurile astea. Depozitele sunt goale, nimic nu vine“, a declarat Marian Marcu, explicând şi ar însemna pentru familia lui închiderea fabricii.

„Am copii în facultate pe care trebuie să-i întreţin, să le plătesc un cămin, haine, rechizite. După mine sunt alţi colegi tineri, şi-au luate case prin „Prima casă“, au rate pe 30 de ani, poate au plătit unii 2 ani, 5 ani, 10 ani, ce-ar fi să rămână pe drumuri?!“, a mai spus Marcu.

Faptul că situaţia nu este tocmai bună s-ar vedea şi din atitudinea faţă de recrutarea de personal. Se aduc oameni noi doar în sectoarele în care efectiv nu se mai poate, total descoperite, deşi nevoia de forţă de muncă ar fi mult mai mare.

„Direct n-au venit să ne spună, dar indirect, da. S-a spus: înţelegeţi că este o situaţie în care nu putem să angajăm. Din motive financiare, nu putem să angajăm deocamdată. S-a dat drumul strict pentru sectoare care n-au mai avut oameni, oamenii au înţeles, oamenii fac şi ei eforturi la rândul lor. Am auzit şi din alte surse că se cam termină, undeva acuma, la sfârşitul lui august“, a mai spus Marcu.

Banii aşteptaţi de la Guvern, pe de altă parte, ar fi trebuit să vină, a mai spus liderul Constantin Popescu, începând de acum doi ani.

„Ştiu că nu mai vin vagoane cu materie primă, ştiu că nu mai vindem, ştiu că cei de la ALPROM (n.r. - divizia de prelucrare a aluminiului din ALRO) au fost trimişi în fără plată pentru că avem probleme mari. Ştiu multe. Povestea e că am venit să vă cerem ajutorul şi că nu se poate să dispară ALRO, ceva trebuie să se-ntâmple în ţara asta, ca acest guvern să devină responsabil.

Acum doi ani trebuia să primim 20 milioane de dolari de la Guvernul României, n-am primit niciun leu. Bani plătiţi de noi, bani pe care ALRO îi plăteşte în preţul energiei electrice pentru emisiile energiei. Nu cerşim, cerem să ni se dea ceea ce este al nostru. (...) Să nu ne mai ţină ca pe dobitoci în casă şi să ne asigure un trai decent“, a mai spus Popescu.

Promisiuni cu repetiţie

Promisiunea susţinerii industriei energofage a venit, cel puţin în ceea ce priveşte ALRO Slatina, în repetate rânduri şi de la cel mai înalt nivel, ultima dată făcând-o, în luna iunie 2020, premierul Ludovic Orban, venit în vizită la ALRO. Anterior au mai fost miniştri, printre care cel al Mediului şi cel al Industriilor, care şi-au făcut fotografii în uzina producătoare a aluminiului, dar şi întâlniri la Parlament şi la Guvern.

Liderul Constantin Popescu, la rândul său implicat politic şi aflat în campanie electorală (este consilier judeţean în funcţie şi candidat pentru un nou mandat pe listele PSD), spune că situaţia de fapt a fabricii este exact cea descrisă, dar că ceilalţi colegi, liderii celorlalte sindicate, susţin actuala guvernare şi că nu vor să se implice, iar conducerii ALRO i-ar fi fost impusă comunicarea datelor favorabile.

„Este o promisiune parlamentară iar ALRO avea datoria de a raporta că aceşti bani vor veni. Dumneavoastră când primiţi de la primul ministru – pe care l-am avut în faţă, aici – o garanţie că veţi primi bani, omul care conducere România, omul care ne conduce destinele, omul care dă legi şi nu le respectă, dumneavoastră ce-aţi face? ALRO avea obligaţia să declare aceşti bani, chiar dacă nu-i avea în cont în acest moment. Este un profit pe hârtie. Omul a venit să-şi facă campanie electorală. Este clar că şi acest anunţ pe care l-aţi văzut în presă, şi sunt convins că cei de la ALRO au fost obligaţi să-l dea în presă, este pur şi simplu campanie electorală. În viaţă nu prea faci cam ce vrei tu, da?! De multe ori încerci să faci anumite lucruri chiar dacă nu-ţi convin, încercând să rezolvi nişte probleme“, a mai spus Popescu.

„Nu intenţionăm să dăm oamenii afară. E o treabă de moralitate“

Directorul general al ALRO S.A., Gheorghe Dobra, a precizat că lucrurile semnalate de liderul de sindicat au doar în parte corespondent în realitate. Banii promişi de Guvern încă nu au venit, aceştia au fost raportaţi, însă ar urma ca plăţile să fie făcute în această săptămână. Greutăţile sunt generate în primul rând de contextul mondial.

„Vorbim de veniturile care ar trebui să vină din drepturile de emisie, pentru care sunt acte normative. Conform standardelor internaţionale de contabilitate, auditorii ne-au pus să le recunoaştem ca venituri, dar nu sunt încă încasate. E profit, dar nu-i cash-flow. E ca şi cum pe 31 august eu îi spun unuia - domnule, salariul tău a fost 4.000 lei pe luna august -, dar el banii îi încasează pe 11, când e lichidarea. Aşteptăm să-i încasăm, am înţeles că ar veni săptămâna aceasta. Sunt trei ordonanţe de urgenţă care aprobă această sumă“, a declarat Dobra.

Nici ceea ce spun angajaţii că văd în magazii nu sunt semnele falimentului, ci rezultatul unor politici privind stocurile, pentru că încă de anul trecut existau semnalele unei crize economice.

„Una din măsurile care au fost luate a fost să optimizăm stocurile, sunt probleme de management. Noi am început un program anticriză din 12 august 2019. Şi am redus stocurile de produse finite..., adică sunt nişte măsuri pe care toată lumea le ia în condiţii de criză. N-a fost numai criza COVID, criza economică se vedea, pentru că începuseră să scadă vânzările, cererea era mai mică şi aşa mai departe“, a explicat managerul ALRO.

Cât despre salariaţii de la fosta fabrică ALPROM, în prezent divizia de aluminiu prelucrat a ALRO, acolo reducerea comenzilor a impus o reorganizare a planului de producţie. Oamenii nu au fost trimişi acasă, ci fac activităţi de reparaţii, modernizări etc.

„La Extrusion avem comenzi mai mari decât bugetul, iar la aluminiu prelucrat avem comenzi mai mici. Se lucrează în campanii şi am făcut lucrări de reparaţii, modernizări şi aşa mai departe. Deocamdată personalul nu este afectat, pentru că am făcut alte lucrări, le-am dat concediu de odihnă, am mutat reparaţiile din august în iulie şi iunie, iar acum o să facem nişte lucrări de modernizări.

Nu intenţionăm să dăm oamenii afară. E o treabă de moralitate. Nu mi se pare moral ca atunci când primeşti un ajutor, o compensare, când statul te ajută, tu să îi trimiţi oamenii în şomaj, tot în braţele statului, nu mi se pare moral să faci asta.

Şi tot managementul gândim la fel, dacă primeşti un ajutor din partea statului, nu-i mai trimiţi oamenii. Iar aici am făcut alte activităţi cu ei, în speranţa că în trimestrul IV vor veni mai multe comenzi. Comenzile, comparabil cu bugetul, sunt mai mici, dar se menţin uşor sub anul trecut“, a mai precizat Dobra, apreciind că societatea se află într-o situaţie dificilă, dar „nu se pune problema ca în septembrie să nu plătim salariile. Dar situaţia, dacă nu vin banii, e întră-un fel, iar dacă vin, e alt lucru“.

