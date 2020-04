VIDEO Gest criminal pe râul Olt. O mică insulă populată de păsări, printre ele şi lebede, a fost incendiată

Incendiul a izbucnit în jurul orei 17,00, fumul gros fiind uşor observat din oraş. Focul a cuprins vegetaţia uscată şi s-a extins rapid, riscând să se propage la o suprafaţă mult mai mare, flăcările putând ajunge până la podul Olt.

Inspectorul-şef al Gărzii de Mediu Olt, Gheorghe Neaşca, care a ajuns la scurt timp la faţa locului, a declarat că nu se cunoaşte deocamdată cauza incendiului. Pompierii au reuşit să limiteze dezastrul, întrerupând transmiterea flăcărilor.

„Lebede nu am văzut, nu ştiu dacă au zburat sau ce s-a putut întâmpla, dar am văzut raţe în apropiere. Am anunţat Protecţia Mediului, însă datele de la staţia de monitorizare a calităţii aerului vor fi disponibile după ora 19,00, pentru a evalua dacă s-au înregistrat depăşiri“, a spus Neaşca. Ştire în curs de actualizare.