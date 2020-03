VIDEO Fetiţa care-şi doreşte cu ardoare să ducă „Lie, Ciocârlie“ în America, la cel mai mare concurs de talente. „Pe doine e cea mai bună“

O voce cum nu sunt multe, o tehnică greu de stăpânit la doar 11 ani, dar care ei nu-i face probleme, o maturitate pe care nu o trădează la prima vedere, atunci când interpretează doinele. Elissa Popovici a fost lăudată în multe feluri de profesioniştii din zona folclorului autentic românesc, iar familia ei a făcut eforturi extraordinare pentru a-i da şansa să se facă auzită pe scene din ce în ce mai mari.

Elissa este din oraşul Balş, judeţul Olt, dar din toamna trecută locuieşte în Bucureşti, fiind elevă a Liceului de Artă „Dinu Lipatti“. „A fost visul ei, şi-a dorit mult. La «Florile Ceahlăului» o doamnă profesoară ne-a spus: «E ceva nativ în copilul ăsta, are ceva aparte. Duceţi-o la o şcoală de muzică, Craiova, Bucureşti…!»“, spune mama, aşa ajungând ca din clasa a V-a Elissa să studieze nai şi pian la „Dinu Lipatti“. Familiei nu-i este deloc uşor. Deocamdată lucrează doar mama, însă dorinţa fetiţei al cărui talent este de fiecare dată apreciat a însemnat mai mult decât orice calcul cu creionul pe hârtie.

„S-a înregistrat şi a urcat pe You Tube, aşa ne-am dat seama“

Mica interpretă s-a născut în Italia, unde a trait alături de părinţii săi până aproape de vârsta şcolară. Când criza a lovit, părinţii fetei s-au întors în ţară. Aşa a ajuns Elissa ca de la 6 ani să studieze canto, impresionând încă de la primele concursuri. Prima încercare a fost însă când nu împlinise 5 ani şi s-a înregistrat singură cântând, după care a urcat înregistrarea pe You Tube. A fost momentul în care părinţii şi-au dat seama că are ritm, are voce, este un talent, aşa că au căutat un profesor.

Desi primii paşi i-a făcut deja, avea nevoie de studiu temeinic, de teorie muzicală, din acest motiv părinţii au ales să se mute, pentru a treia oară, şi să o ia, practic, de la capăt. „Când am venit în Bucureşti, niciunul nu aveam de lucru, acum eu lucrez, caută şi soţul“, spune mama, care caută ajutor pe unde este îndrumată pentru a reuşi să-i ofere Elissei şansa să participe, în această vară, la cel mai mare concurs de talente din America, „World Championships of Performing Arts”.

„Toţi copiii au găsit sponsorizări, noi n-am reuşit încă“

Elissa a fost selectată în echipa de 25 copii talentaţi care vor reprezenta România în America în urma evaluării prestaţiilor sale de către un juriu din America, după ce a trecut de o preselecţie asemănătoare în România. Mai multe înregistrări vioeo au fost transmise, iar Elissa a fost alesă să reprezinte folclorul românesc, din cei 25 fiind singura interpretă de folclor.

„În acel minut şi jumătate va trebui să ridice sala în picioare, va fi foarte greu, însă eu am mare încredere. Pe doine Elissa este cea mai bună“, spune mama fetei.

Costurile legate de participarea la concurs se ridică doar pentru copilă la aproximativ 6.000 euro. „Ceilalţi copii au reuşit să strângă banii, nu ştiu cum, dar au făcut-o. Am trimis şi eu e-mail-uri la zeci de firme, sau poate peste 100, şi firme mari, recunoscute, însă deocamdată n-am primit niciun răspuns“, mai spune mama Elissei, pe care deja timpul o presează şi trebuie să confirme participarea.

„Ar fi nedrept, nu ştiu… Se întâmplă uneori ca cei talentaţi cu adevărat să nu aibă posibilitatea să ajungă acolo. E o mare şansă pentru ea, acolo vor fi impresari, profesori care antrenează marile voci, cele mai mari voci ale lumii, însă totul costă, chiar şi accesul la acele întâlniri cu impresarii“, mai spune mama, care însă nu a renunţat la gândul că Elissa va ajunge pe scena americană, fiind şansa ei de a obţine, de ce nu, o bursă din partea unei şcoli recunoscute. Iar acolo vor fi unele dintre cele mai mari şcoli artistice: Millennium Dance Complex, CSM Music, New York Film Academy sau New York Conservatory for Film and Television.

Mica interpretă, care va concura la cel puţin două categorii, voce şi nai, a pregătit şi vrea să impresioneze cu „Lie, Ciocârlie“, cântând, de altfel, cu o simţire aparte doinele româneşti, în ciuda vârstei mici.