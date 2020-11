VIDEO Efectul de bumerang al anunţului că se închid pieţele. „Am mai văzut acest film. S-a reflectat pur şi simplu într-un profit mai mare pentru cei din retail“

Reprezentanta unei cooperative de producători din Cluj care livrează legume mai multor lanţuri de supermarketuri atrage atenţia că anunţata măsură de închidere a pieţelor distorsionează deja piaţa. Producătorii agricoli vor pierde în următoarea perioadă, aşa cum au păţit şi în primăvară, fără ca noi, cumpărătorii finali, să avem vreun avantaj, atrage atenţia Anca Marcu, reprezentanta Cooperativei de Producători Someşul Mic. Spaţiile considerate nesigure din punct de vedere sanitar sunt, de altfel, cele mai multe, în administrarea statului, care are obligaţia să le aducă la standardele pe care le asigură supermarketurile, spune Marcu. Până atunci, „dacă supermarketul este cel mai sigur loc pe care îl avem în această ţară, păi haideţi să ne mutăm în supermarketuri, haideţi să organizăm acolo şedinţele, haideţi să facem acolo şi câte-o nuntă, eventual câte-o aniversare, să putem să trăim şi noi o viaţă normală, într-un mediu sigur“, mai spune reprezentanţa producătorilor locali. Redăm integral apelul, cu menţiunea că fermierii mici deja se organizează pentru forme similare de protest, dar şi pentru acţiuni de stradă.

„Sunt Anca Marcu, de la Coopertiva Someşului Mic din Cluj şi protestez împotriva măsurii pe care guvernul vrea să o ia de mâine, şi anume aceea a închiderii pieţelor producătorilor locali.

Consider că această măsură este una profund nedreaptă şi nejustificată, dar nu este prima dată când producătorul român este nedreptăţit. Această măsură începe să aibă efecte deja, de când a fost anunţată ea, pentru că creează pe piaţă ideea că producătorii vor rămâne cu produsele şi că nu vor reuşi să le vândă. Acest lucru are o influenţă directă asupra preţurilor la care chiar şi noi, cei care vindem către retail, vom reuşi să vindem de acum încolo. Ne poziţionează pe o treaptă inferioară faţă de retaileri, dânşii vor şti că există pe piaţă un surplus de produse, că va exista la un moment dat şi acesta va creşte, şi vor face presiune pentru scăderea preţurilor. Este acesta un lucru bun? Cu siguranţă nu este, pentru că aceste preţuri care vor scădea pentru producătorul român nu vor scădea şi la raft. Am văzut deja acest film undeva în primăvara acestui an, când exact acest lucru s-a întâmplat, preţurile noastre au fost mai mici, producătorul a câştigat mai puţin, dar preţurile la raft au fost tot mari, sau chiar mai mari. S-a reflectat pur şi simplu într-un profit mai mare pentru cei din retail.

Afară, în frig, în ceaţă, în umezeală, nu se poate sta zi după zi după zi, la o tarabă, încercând să-ţi vinzi marfa

Acuma, venim să întrebăm guvernanţii de ce supermarketul este sigur pentru consumator, pentru cumpărător, şi piaţa, care este în administrarea statului, de cele mai multe ori, este un mediu în care se pot crea focare, sau este periculos pentru cumpărători? Păi dacă este periculos, haideţi să-l facem sigur, dumneavoastră trebuie să vă ocupaţi de acest lucru! Luaţi măsurile care se impun în pieţe, pentru ca acestea să fie mai sigure, dacă consideraţi că nu sunt.

Pe de altă parte, dacă supermarketul este cel mai sigur loc pe care îl avem în această ţară, păi haideţi să ne mutăm în supermarketuri, haideţi să organizăm acolo şedinţele, haideţi să facem acolo şi câte-o nuntă, eventual câte-o aniversare, să putem să trăim şi noi o viaţă normală, într-un mediu sigur.

Mai departe, vrem să vă spunem că pieţele volante nu sunt o măsură pentru producători. Nu ştiu dacă dumneavoastră în birourile călduţe aveţi o temperatură, presupun constantă, ca să nu faceţi vreun guturai, dar afară, în frig, în ceaţă, în umezeală, nu se poate sta zi după zi după zi, la o tarabă, încercând să-ţi vinzi marfa. Trebuie să asigurăm şi pentru producătorii locali, pentru amărâţii de producători locali, nişte condiţii decente să-şi vândă marfa, şi pentru consumatori să vină într-un mediu cât mai plăcut, cât mai normal, în pieţele pe care dumneavoastră le aveţi în administrare.

Mai departe, vreau să vă spun atât: această măsură ne-a făcut deja rău, înainte de a fi aplicată, aşa cum am explicat. Mai departe, dacă nu se va corecta, noi vom veni la prefecturile dumneavostară, în faţa lor, să vă vindem nişte legături de pătrunjel. Şi nu o spun metaforic, aşa va fi. Vom veni şi ne vom cere drepturile în faţa prefecturilor dumneavoastră. Pentru că este o nedreptate, pentru că producătorul român s-a săturat deja de aceste măsuri care par să fie dictate în cască de către cei puternici. Şi aşa România noastră s-a transformat într-o ţară de consumatori, o ţară în care comercianţii, cei puternici, cei care au cei mai mulţi bani, au prosperat încontinuu, în timp ce producătorul a trebuit de fiecare dată să fie primul dezavantajat în toată această poveste.

Guvernanţi, guvernanţi ai României, vă rugăm să luaţi măsurile corecte şi să protejaţi producătorii români, să le oferiţi condiţii corespunzătoare pentru a-şi putea desface marfa! Dânşii în acest moment încă recoltează de pe câmp, există produse care acum se recoltează, cum este varza, cum sunt rădăcinoasele, chiar şi cartoful, şi multe alte produse, şi vă întrebăm dacă dumneavoastră, după un an întreg de muncă, ar trebui să vă luaţi salariul în sfârşit şi nu l-aţi lua, ce părere aţi avea despre acest lucru şi din ce aţi trăi? Nu vă mai bateţi joc de ţărani, nu vă mai bateţi joc de producătorii României!“, este apelul.

Pentru că în toată ţara producătorii, dar şi comercianţii din pieţe, s-au revoltat la auzul veştii că de luni, 9 noiembrie 2020, pieţele se închid, premierul le-a trasat prefecţilor sarcina de a se ocupa de găsirea de soluţii la nivel local astfel încât producătorii să aibă acces la spaţii deschise în care să-şi poată valorifica munca. Răspunsuri pentru fiecare judeţ în parte ar urma să fie comunicate în cursul acestei zile.

