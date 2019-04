VIDEO Drumul blocat de munţii de gunoi clădiţi chiar în mijlocul carosabilului. Ruşinea, „administrată“ de două primării

Situaţia drumului comunal DC 193 care făcea, cu ani în urmă, legătura între DJ 546 şi DJ 677, dar astăzi se înfundă imediat după traversarea râului Olt, la barajul de la Arceşti, este cel puţin ciudată din punct de vedere administrativ.



Drumul de beton folosit astăzi îndeosebi de pescari, dar şi de angajaţii de la hidrocentrală şi cei de la ALRO, societate care are aici o parte din activitatea de alimentare cu apă, este într-o stare jalnică.



An de an se adună, de o parte şi de alta a drumului, care nu are cu mult mai mult de un kilometru, munţi de gunoaie, câteodată duşi departe de carosabil de utilajele ALRO. De ceva vreme, însă, niciun utilaj mare nu a mai mai trecut pe aici în alt scop decât acela de a aduce în zonă gunoaie, cele mai multe provenind din activităţi de construcţie.



Partea ciudată a întregii poveşti este că jumătate de drum ar trebui administrată de Primăria Slatina, cealaltă, de Primăria Curtişoara. Cele două administraţii îşi împart drumul pe lungime, fiecare câte un sens de mers.

„Partea noastră este partea dreaptă, cum mergi spre baraj“, spun reprezentanţii Primăriei Curtişoara, care se declară depăşiţi de situaţie. Deşi lucrurile stau aşa de ani de zile, încă nu au găsit o soluţie pentru a-i împiedica pe cetăţeni să depoziteze aici resturile. S-au gândit la montarea de camere de luat vederi, însă din veniturile primăriei de comună nu poate fi, în niciun caz, susţinută investiţia, a spus primarul comunei Curtişoara, Gheorghe Gănescu, iar de reabilitarea carosabilului, cu atât mai puţin.

Cum arată drumul administrat de două primării, dar sufocat de gunoaie



La Primăria Slatina, direcţia Administrare Străzi şi Iluminat Public, se ştie acelaşi lucru, anume că acel drum este administrat în comun şi că, da, sunt foarte multe depozite necontrolate de deşeuri pe margine, îndeosebi pe partea stângă, pe sensul de mers către râul Olt, adică fix cea care revine administraţiei slătinene. „Nu pot să vă spun dacă există în plan investiţii pentru montarea de camere de luat vederi, asta nu ştiu, dar avem o problemă în zonă cu cei care depozitează acolo gunoaiele“, a declarat directorul Claudiu Dascălu.





La ultima descărcare a camionului cu gunoi, pentru că aici, după cum se poate uşor observa, gunoaiele se descarcă în cantităţi apreciabile, şoferul nu s-a mai sinchisit să iasă de pe carosabil, toate resturile de construcţii fiind descărcate în mijlocul drumului, deşi pe aici se circulă, drumul nu este închis, însă a devenit o aventură ocolirea „obstacolelor“.

Nimic mai mult decât „avem în desfăşurare acţiuni pe linia de salubrizare, în tot judeţul“ nici de la Garda de Mediu Olt, deşi ce se întâmplă pe acest drum este, deja, şi o problemă de siguranţă a circulaţiei, nu doar una de mediu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: