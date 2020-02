VIDEO Coronavirusul a crescut de 20 de ori preţul la măştile de unică folosinţă şi a golit farmaciile. „O port de circa o lună, când merg unde sunt oameni mai străini“

Măştile de unică folosinţă sunt de departe cel mai bine vândut produs în aceste zile în farmacii. Asta în farmaciile care mai au pe stoc aşa ceva, pentru că cele mai multe au făcut comenzi al distribuitori de săptămâni bune, însă nici până acum nu au fost onorate. În tot acest timp, mă-ştile se mai găsesc doar pe site-urile specializate în vânzări, însă la preţuri astronomice, care ajung şi la 500 lei cutia cu 50 bucăţi. Cu creşteri de preţ se confruntă şi unităţile sanitare care, obligate să-şi reface stocurile, au aflat de al firmele sub contract că trebuie să plătească mai mult, preţul crescând de câteva ori.



„De vreo două luni nu mai avem“

Farmacistele te întâmpină fie cu un zâmbet cu subînţeles, fie cu dezamăgire totală când întrebi de măşti de unică folosinţă. „Ieri le-am terminat. Şi am dat într-o zi 1.000 de bucăţi, la bucată. Au mai luat şi cu cutia, are 50“, spune farmacista dintr-o unitate din vecinătatea Spitalului judeţean ed Urgenţă Slatina. Preţul era sub 1 leu/bucată, nimeni nu poate preciza la ce preţ vor fi cele care vin de la distribuitori, când vor veni. „Se face specula cu ele. Ştiţi ce e în Piteşti? Nicio farmacie nu mai are, spun că n-au, n-au, dar se dau la suprapreţ. Te duceai la farmacie, o luai cu 1 leu, acum o iei cu 10 lei-12 lei-15 lei, aşa s-a ajuns. Şi am înţeles că în toată ţara este…“, intră în vorbă un pacient care tocmai îşi punea în sacoşă medicamentele cumpărate.

Nici măcar aceste preţuri , practicate cu o săptămână în urmă, nu mai sunt valabile

Altă farmacie, proaspăt rebranduită, acelaşi răspuns: „Nu mai avem! Dar nu de acum, de vreo câteva săptămâni!“. mai facem câţiva paşi (farmaciile sunt la parterul fiecărui bloc, în vecinătatea spitalului), intrăm într-o altă farmacie, răspunsul este acelaşi: „“Nu mai avem de multă vre,e. noi le aveam la un leu bucata“. Traversăm şi intrăm în farmacia de la poarta spitalului. Nici aici nu se mai găsesc măşti de unică folosinţă, dar nici geluri dezinfectante. Mai este doar alcool sanitar. „Întreabă oamenii, dar le spunem ce vă spunem şi dumneavoastră: nu avem măşti, n u mai avel gel“, ne lămuresc asistentele de farmacie.

Teama de COVID-19: „E făcut ca tinerii să rămână şi cei bătrâni să dispară. Nu se poate umbla fără mască...“





În niciuna dintre aceste farmacii nu am găsit măşti lavabile, dar nici nu au avut aşa ceva, primim informaţia.

Pe site-urile specializate în vânzări găseşti, în schimb, de toate. Preţurile au crescut însă ameţitor. O cutie cu 50 bucăţi, măşti de unică folosinţă, exact din cele care intrau în gestoiunea spitalelor şi cu 0,3 lei/bucată, se vând cu 499,99 lei.

Sunt disponibile şi la preţ mai mic, 300 şi ceva de lei/cutie, însă al bucată preţul creşte: 10 lei/bucată.

Stai şi chibzuieşti şi ajungi la concluzia că, dacă e musai să cumperi, e mai rentabil să cumperi o mască lavabilă. De obicei astfel de măşti se vânt persoanelor care dezvoltă diverse alergii şi care le poartă cu sezoanele. Acum au ajuns la 14 lei/bucată, foarte probabil ca înainte de isteria generalize şi acestea să fi avut preţuri de cel puţin două ori mai mici.

„Când plec în alt oraş o port, că sunt oameni mai străini, mai…“

Pe Internet găseşti nu doar oferte diverse şi măşti care mai de care, care „au eficienţă de până la 99%“, dar şi sfaturi „profesioniste“. E drept, şi medicii spun că purtarea măştii limitează răspândirea virusurilor de tot felul, însă trebuie să respecţi câteva reguli, începând de la faptul că înainte de a pune masca trebuie să te fi spălat pe mâini, că există reguli şi pentru a o poziţiona la nivelul feţei, şi terminând cu faptul că o mască de unică folosinţă se poate purta cel mult 4 ore, însă dacă se umezeşte trebuie să o schimbi mai devreme. Când o arunci este de asemenea o regulă, nu atingi partea central, iar după ce ai aruncat-o la coş sau pubelă (pubelă închisă, de preferat), ai grijă să te speli din nou pe mâini. Purtatul măştii, de altfel, se recomandă în special persoanelor afectate de viroze respiratorii şi are rolul de a împiedica răspândirea microbilor prin strănut sau tuse.

Preţuri dinainte de isterie

Cei mai mulţi dintre cetăţenii care „se apără“ purtând masca nu cunosc toate aceste reguli. „O port de circa o lună. Am luat-o înaintea gripei, pentru că aveam o răceală, o gripă obişnuită, o viroză am avut. Şi de-atuncea mi-am purtat-o. după aceea a apărut virusul ăsta. Mi-e teamă (n.r. - de noul coronavirus) că am auzit că are effect asupra vârstnicilor. Cei tineri sunt mai rezistenţi, sau e făcut ca tinerii să rămână şi cei bătrâni să…na, să dispară. O port când merg în altă localitate,m dar unde sunt eu nu prea o port, că, na, suntem mai ai noştri. Unde sunt mulţi străini e necesar s-o purtăm, pentru că sunt diveriţi oameni care nu sunut cunoscuţi dacă au microbe sau dacă sunt contaminaţi deja. E foarte comod, cât te costă să iei o mască? Cel mai rău caz să ai un fular, un tifon, dar nu să umbli aşa, nu se poate umbla, că avem copii, la locul de muncă se transmite… E foarte periculos“, spune o doamnă pe care nevoia a adus-o în spitalul din Slatina.

Femeia poartă aceeaşi mască de unică folosinţă de „circa o lună“, însă spune că nu a folosit-o tot timpul. „Eu o port numai când ies în afară, în alt oraş, în altă localitate. Am avut şi mai am acasă. Cred că astăzi o schimb, că mi-aţi adus aminte, că uitasem!“, a mai spus doamna.

„Următoarele comenzi probabil vor fi al preţuri mai mari“

Distribuitorii au crescut deja preţurile către spitalele pe care le aprovizionează. Cum unităţile sanitare nu pot lua direct de la importator, sunt la mâna acestor distribuitori. Toate spitalele îşi refac, în această perioadă, stocurile.

La Spitalul Municipal Caracal, spune managerul Marian Mitran, mai sunt pe stoc aproximativ 2.000 măşti şi trebuie să sosească următoarele comenzi. Pe de o parte perioada de livrare s-a mărit însă, de la 2-3 zile, la 10 zile, pe de alta, măştile şi alte materiale sanitare sunt aduse la preţuri de câteva ori mai mari.

„Nu se mai respectă programarea, livrările au întârziat la 10 zile, dar n-am stat până în ultima zi. Cel puţin la ora actuală mai sunt 2.000 şi ceva de măşti în spital. În continuare ţinem legătura cu furnizorii, chiar dacă preţurile au crescut, dar ne încadrăm în termenele de livrare.

Înainte erau undeva la 0,25 lei/bucată, au ajuns la 0,95, un leu, 1,2 lei, depinde, fiecare cum găseşte, pentru că a crescut preţul la import. Noi avem contractele încă în vigoare şi am încercat să mergem undeva la un leu, un leu şi ceva. Cu siguranţă nu mai putem cumpăra mult la preţul ăsta, la următoarele comenzi probabil că vom lua la preţuri mai mari“, a declarat managerul, care mai spune că distribuitorii motivează creşterea de preţ prin faptul că cel mai mare producător, China, nu mai poate livra cantităţile contractate, iar reorientarea producţiei către Turcia şi Italia nu s-ar fi realizat încă.

Au crescut preţurile, dar a crescut şi consumul, mai spune managerul. „Cel care vine în vizită ia o mască, o pune, dar mai pleacă şi cu 4-5 acasă, că nu se mai găsesc în farmacii, nu?!“, a mai spus Mitran, precizând că acest obicei al cetăţenilor care ajung în spital tinde să devină un adevărat fenomen. „Nu văd cum am putea stopa asta. Pentru că eu trebuie să pun la dispoziţie la nivelul fiecărei secţii“, a completat managerul.

Dacă la Caracal măştile se cumpără cu 1 leu/bucată, la Slatina preţul practicat de furnizorii celui mai mare spital din judeţ este de trei ori mai mare, SJU Slatina plătind acum aproximativ 3 lei/bucată.