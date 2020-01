VIDEO Comuna unde se organizează Revelionul Copiilor pentru al patrulea an consecutiv: „Cea mai mare problemă a lor este socializarea“

„Revelionul Copiilor“ este petrecerea care a ajuns la a patra ediţie la Scărişoara, o comună din sudul judeţului Olt, din care se şi pleacă la muncă în străinătate, ca peste tot, însă copiii şi tinerii rămaşi acasă sunt numeroşi. În după-amiaza primei zile din an, copiii şi adolescenţii care vor să petreacă împreună şi să privească, la finalul serii, focul de artificii pregătit de către reprezentanţii administraţiei publice vin la căminul cultural, aşa cum bunicii lor veneau, cândva, la horă.

Zeci, poate chiar sute de copii şi tineri din Scărişoara, cel mai mic având doar 3 ani, au petrecut astfel după-amiaza zilei de 1 ianurie 2020, în intervalul 14,00 – 18,00. Petrecerea pregătită de primărie s-a încheiat cu un foc de artificii, aproape de înserat.

Copiii din comună ştiu, de acum, că în fiecare an au această oportunitate de a se întâlni, iar bineveniţi sunt toţi cei care primesc acordul părinţilor. Petrecerea se încheie de fiecare dată la înserat, astfel încât părinţii să nu se îngrijoreze. Dulciurile şi sucurile sunt asigurate de organizatori, „pentru că mâncare n-a mai vrut nimeni, vă daţi seama, după atâtea zile...“, a spus primarul comunei, Liviu Tiugan.

Ideea i-a venit primarului în primul an de mandat, când a realizat că tinerii din actuala generaţie comunică din ce în ce mai puţin între ei în realitate, întâlnindu-se cel mai mult virtual. Aşa că cel puţin o dată pe an prietenii de pe Facebook din Scărişoara se întâlnesc şi în viaţa reală, stau de vorbă şi dansează împreună.

Cu dansul, recunoaşte primarul, a fost cel mai greu. Gheaţa s-a spart în ani întregi, însă acum copiii au fost mai activi ca niciodată. „I-am mai văzut aşa, pe la mese, cu telefoanele. Este o idee, de ce nu, să impunem o nouă regulă în privinţa asta, fără telefoane la petrecere“, a mai spus primarul.

Atmosfera a fost întreţinută de un DJ amator care vine în fiecare an, cu familia, din Caracal, în anii trecuţi aducând cu sine şi personaje îndrăgite de copii, iar la petrecere a fost şi unul dintre profesorii din şcoală, care face parte din echipa de organizatori. Părinţii care nu s-au îndurat să-şi lase copiii singuri au putut, de asemenea, să participe, a mai menţionat primarul Liviu Tiugan.

„Nici părinţii, de multe ori, nu mai ştiu să-i scoată din lumea asta a gadget-urilor. Copilul lor e liniştit şi se simte bine-n casă şi punct. Trebuie un pic umblat aici. Pe vremea noastră, mi-aduc aminte, mergeam şi la baluri, şi la discoteci, frumoase, acolo în comună, frumos organizate, şi socializam cu toţii. Asta încerc să fac, să-i pun în comun să socializeze.

Marea mea problemă este că tinerii din ziua de astăzi trebuie să socializeze mai bine, să ştie să-şi vorbească unul altuia frumos, educat, să depăşească, de exemplu aici, în mediul rural, să depăşească zona asta a gustului de muzică. Da, e Ok să-i placă şi maneaua, pentru că aşa aude de la părinţi, dar e bine să audă şi o muzică populară autentică, lucru pe care l-am făcut, o muzică bună... Am avut un DJ care vine cu familia, din Caracal. Este un pasionat. În ceilalţi ani veneau costumaţi, venea şi Crăiasa Zăpezilor, venea şi Batman la Revelion“, a declarat primarul Liviu Tiugan.

La Scărişoara, „o localitate care are viaţă“, după cum spune primarul, în noaptea dintre ani au petrecut, tot la căminul cultural, părinţii copiiilor şi tinerilor din comună care s-au înscris în perioada anunţată pentru Revelionul organizat, pentru adulţi locurile fiind limitate.

Primarul spune că este cea mai bună investiţie pe care o poate face, cea în copii, pentru care are în plan şi înfiinţarea unui ansamblu, dar şi alte oportunităţi ca tinerii să-şi valorifice abilităţile. De menţionat că cei mai buni elevi ai şcolilor din comună sunt an de an recompensaţi cu premii substanţiale (s-au acordat inclusiv hover-board-uri) din partea primăriei, lucru pe care aceştia îl cunosc şi chiar luptă pentru aceste premii.