VIDEO Cioloş, aflat în campania de strângere de semnături, dialog savuros cu un slătinean: „Nu-i un găinar, nu-l jigniţi!“, „Ţi s-a blocat placa pe Vâlcov?“

Membrii Alianţei 2020 USR PLUS s-au strâns sâmbătă, 16 martie 2019, aproape de orele prânzului, în centrul municipiului Slatina, în zona Fântâna Speranţei, unde, în prezenţa liderului PLUS, Dacian Cioloş, au stat de vorbă cu slătinenii şi au strâns semnături pentru depunerea listelor de candidaţi la alegerile pentru Parlamentul European.

Tinerii au fost, în special, cei care au interacţionat cu reprezentanţii alianţei şi chiar le-au făcut reproşuri reprezentanţilor celor două formaţiuni politice că nu au popularizat îndeajuns evenimentul, astfel încât cât mai mulţi slătineni să afle. „Am trecut întâmplător pe aici, mă bucur să-l întâlnesc pe domnul Cioloş, dar nu înţeleg de ce nu s-a făcut publicitate evenimentului“, a comentat o doamnă, care s-a oprit pentru câteva minute, nefiind singura care şi-a exprimat uimirea.

Pensionarii au privit curioşi, o vreme, ce se întâmplă, în cele din urmă activiştii alianţei politice abordându-i

Rezervaţi au privit, în schimb, minute în şir, acţiunea USR-PLUS desfăşurată de tineri angajaţi în mediul privat pensionarii care preferă băncile din zona amintită pentru odihnă. În cele din urmă, Dacian Cioloş s-a îndreptat spre aceştia şi a intrat în vorbă cu mai multe persoane. La prima încercare, primul pensionar i-a spus foarte clar că nu va semna, pentru că „semnătura e tot ce are omul mai de preţ şi nu semnez, aşa, că-mi cere cineva pe stradă“, discuţia continuând însă.

Nu mult mai târziu, preşedintele PLUS a intrat în dialog cu un alt pensionar, interlocutorul politicianului (care, după cum a lăsat să se înţeleagă în timpul conversaţiei, este un fost angajat al ALRO) arătându-şi nemulţumirea pentru faptul că „până acum ne văitam de comisarii sovietici, acum ne văităm de comisarii de-acolo. (...) Ei, de acolo, îşi permit să ne spună nouă cum să alegem, pe cine să alegem, ce să facem. Toată industria noastră s-a distrus, nu?“, a spus pensionarul, iar de aici s-a derulat un dialog savuros, în care Dacian Cioloş, dorind să combată ideea pensionarului că cei din afară au decis distrugerea industriei româneşti şi au furat tot ce se putea fura, a făcut apel la o analiză cu privire la politicienii care conduc destinele României.

„- Cioloş: Nu străinii! Dumneavoastră l-aveţi aicea pe domnul Vâlcov!

Pensionar: Îl avem, da!

Cioloş: Cum stă dânsul, îi sărac, aşa?

Pensionar: Lasă-l, dom’ne, ia uitee!

- Cioloş: Nu-l las, nu-l las, că până s-ajungem la străini vreau să discutăm de-ai noştri, că tot timpul e uşor să spunem că străinii, dar eu am casă pe care o izolez cu garduri de trei metri, să nu vadă lumea ce-am acolo, şi eu am fost salariat la stat toată viaţa. Păi, cum devine chestia asta?“, a decurs dialogul, slătineanul fiind vizibil iritat de faptul că politicianul se tot întoarce la fostul primar al Slatinei condamnat în primă instanţă, într-unul dintre dosare, la opt ani de închisoare pentru corupţie.

„Cioloş: Domnul Vâlcov e hoţ dovedit!

Pensionar: Bine, dom’ne, am înţeles!

Cioloş: Îl las să negocieze pentru România?

Pensionar: Dar în Olanda nu se fură?

Cioloş: Nu-i o scuză, eu vreau ca la mine să nu se fure!

Pensionar: Dom’ne, dumneata te iei de găinări, de ăia mari, nu?

Cioloş: Da, că-i găinarul meu! Domnul Vâlcov nu-i un găinar, nu-l jigniţi, vă rog, e un om inteligent!

Pensionar: Ţi s-a pus placa pe Vâlcov!“, s-a încheiat, în cele din urmă, dialogul inedit, alţi cetăţeni dorind să stea de vorbă cu politicianul.

Dacian Cioloş a mai vorbit la Slatina şi despre greutăţile întâmpinate de susţinătorii alianţei pe care o reprezintă chiar şi în acţiunea de strângere de semnături, semnalând că salariaţii din sistemul public s-au plâns că sunt constrânşi de şefi.

„Au fost identificaţi şi, coincidenţă sau nu, de a doua zi a început să vină controlul de la ANAF“

„Sunt şi oameni cărora le e teamă să vină să semneze, pentru că le e teamă de repercusiunile pe care le vor avea la serviciu, mai ales cei care lucrează în sectorul public, pentru că de multe ori li se interzice. Informal, evident, pentru că n-o să dea scris nimeni, li se interzice să fie în legătură şi să susţină partidele de Opoziţie, din păcate acolo s-a ajuns, atât de politizată e administraţia publică şi în general toţi cei care lucrează la stat, bugetarii, atât de influenţaţi sunt încât le e teamă de locul lor de muncă să vină şi să se expună.



Avem chiar şi situaţii cu antreprenori care susţin ceea ce facem, dar preferă să nu se expună acum, imediat, pentru că li se trimite ANAF-ul pe cap. Am avut situaţii, chiar colegi din partid, n-o să spun unde, pentru că nu vreau să le creez mai multe probleme, dar care mi-au spus că după ce au participat la strângere de semnături cu aceste însemne pe care le vedeţi, au fost identificaţi şi, coincidenţă sau nu, de a doua zi a început să vină controlul de la ANAF, la firma lor. Şi evident că oamenii încearcă să găsească formulele, soluţiile, prin care să îşi menţină activitatea profesională. Asta e România, ăsta-i punctul de la care plecăm şi asta-i România pe care trebuie s-o schimbăm şi în care să aducem normalitate şi în care să facem în aşa fel încât cinstea, profesionalismul să fie cele care domnesc şi nu suspiciunea, şi ura, şi dezbinarea, şi controlul politic“, a declarat Dacian Cioloş, insitând pe faptul că „teritoriul ăsta e al României, nu e al PSD-ului şi nu e al lui Darius Vâlcov. Lucrurile astea trebuie schimbate, oamenii au nevoie să fie încurajaţi, asta e drept, şi au nevoie să simtă prezenţa noastră aici. Vom fi prezenţi, pentru că n-avem de ce să ne temem, suntem în România şi în niciun caz n-o să acceptăm genul acesta de a guverna prin teamă, prin dezbinare şi prin ură. Trebuie să punem capăt, odată pentru totdeauna“, a mai declarat Cioloş.

Acţiunea de strângere de semnături, la care au participat atât reprezentanţii USR, cât şi reprezentanţii PLUS din judeţ, s-a stins, însă, imediat după plecarea lui Dacian Cioloş, în mai puţin de cinci minute cortul cu însemnele alianţei, amplasat pe strada Primăverii, vizavi de Poliţia Municipală, rămânând gol.

