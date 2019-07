VIDEO Bacalaureat 2019. Subiectele de la Matematică, „uşoare“, „simple“, cred elevii. În ce condiţii, spun profesorii, „nu poţi avea notă sub 9“

În urma susţinerii probei obligatorii a profilului de la Bacalaureatul 2019, miercuri, 3 iulie 2019, în mod curios, candidaţii de la Matematică au ieşit mai veseli din sălile de examen, apreciind că au avut în faţă subiecte foarte uşoare. La Istorie părerile au fost împărţite, absolvenţii de liceu considerându-le, cei mai mulţi, uşor de abordat, însă au fost şi păreri mai rezervate. Este vorba, însă, de candidaţi de la unul din liceele de top din judeţul Olt, Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ Slatina.

Ca la fiecare probă, suspansul a fost mai mare în rândul susţinătorilor, părinţi şi profesori, care au îndurat, la ora ieşirii din sală, temperaturi caniculare pentru a fi alături de tineri. Deşi emoţiile au început să se risipească odată cu expunerile celor care au terminat proba şi au părăsit sala, vorbind despre cât de dificile au fost subiectele, afişarea notelor rămâne proba de foc. Până atunci, candidaţii au reluat paşii urmaţi pentru rezolvarea subiectelor în faţa profesorilor lor, ultimii apeciind, pe baza celor auzite de la elevi, că vor fi acordate note mari. Candidaţii au apreciat că subiectele au fost chiar mai uşoare decât cele de la sesiunea 2018, pe care le-au lucrat la clasă, elementul ajutător fiind, în acest an, varianta de răspuns.

Iată cum a apreciat prof. Marius Perianu dificultatea subiectelor şi ce note preconizează pentru elevii săi:

„Subiectele se înscriu în linia ultimilor ani. Avem trei subiecte, unul din clasele a IX-a – a X-a, unul din clasele XI-XII şi al treilea, analiza XI-XII. La subiectul I subiectele au fost foarte accesibile, au fost rezolvate corect de toţi elevii cu care am discutat, prin metode variate, toate adaptate cerinţelor subiectului. La subiectele din materia claselor XI şi XII apar, într-adevăr, şi subiecte de departajare, câte unul pe subiect, e vorba de exemplu la subiectul de algebră, clasa a XII-a, II 1 C), unde, într-adevăr, era necesară o abordare puţin mai complexă. A fost rezolvat în bună măsură de către copii, pentru că e, totuşi, un exerciţiu standard, din cele pe care le lucrăm în mod obişnuit la clasă şi care sunt prezente de regulă în variantele propuse pentru examene. De asemenea, un alt subiect, la analiză, clasa a XII-a, subiectul III 2 C), cerea calculul limitei unui şir dat sub formă integrală, de asemenea puteau aplica metode variate, fie prin integrare prin părţi, fie prin majorare. Consider că au existat atât subiecte pentru note de 8, 9, care să poată fi obţinute lejer, dar şi subiectele care să permită diferenţierea între notele 9 şi 10.

Putem spune că sunt mai uşoare decât cele de anul trecut dacă privim cumva subiectiv, pentru că anul trecut am avut trei subpuncte în care trebuia să avem o abordare ceva mai elaborată, să aplicăm cunoştinţe făcând conexiune între diverse zone ale matematicii, în timp ce anul acesta subiectele au fost cumva bine conturate, într-o direcţie dată chiar de enunţ, spre exemplu la fiecare calcul se indica şi rezultatul şi-atunci aveai posibilitatea de verificare, şi cred că acest lucru i-a făcut pe elevi să spună că a fost mai simplu. În felul ăsta, dacă apar ceva erori pe parcurs, ştii să te verifici, şi-atunci cumva le-a fost de ajutor. Însă nu e niciun subiect mai greu sau mai uşor decât în ultimii trei ani. Consider că vor fi note mari, note bune. Atâta vreme cât ai fost la şcoală, ai învăţat, ţi-ai făcut temele, ai fost serios, consider că nu poţi avea o notă sub 9, sub nicio formă“, a declarat profesorul.

În judeţul Olt s-au înscris pentru susţinerea probei obligatorii a profilului 2.649 candidaţi, prezentându-se cu 159 mai puţini. S-a înregistrat din nou o eliminare din examen, de data aceasta un elev care a susţinut proba la Liceul Tehnologic „Alexe Marin“ Slatina fiind surpins cu telefonul mobil, pe care avea de gând să-l folosească pentru „inspiraţie“.

Joi, 4 iulie 2019, candidaţii susţin ultima probă a Bacalaureatului 2019, cea la alegere, afişarea rezultatelor înainte de contestaţii fiind programată pentru 8 iulie.





