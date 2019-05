Vicepreşedinte PNL: „Am votat cu speranţa că pe actele de identitate ale urmaşilor noştri va scrie în limba română, şi nu în limba rusă“

Deputatul Gigel Ştirbu, vicepreşedinte PNL, a venit la ora 9,30 la secţia din Slatina, însoţit de cei doi fii ai săi, dintre care cel mare cu drept de vot, făcând menţiunea că soţia a votat foarte devreme.

„Am venit cu speranţă. Cu speranţa ca cei doi fii ai mei să trăiască în continuare într-o Românie europeană, într-o ţară în care au posibilitatea să se dezvolte uman şi profesional. Am votat cu speranţa că de mâine încolo România nu va deraia de la drumul ei european, cu speranţa ca pe actele de identitate ale urmaşilor noştri, ale celor care vin după noi, va scrie în limba română, şi nu în limba rusă, cu speranţa că România va fi un stat de drept, va fi o ţară în care va exista domnia legii, în care cei care încalcă legea vor merge acolo unde le este locul. Am votat pentru o Românie în care toţi sunt egali şi totodată vă mai pot spune că am votat şi împotriva a ceva, am votat împotriva mârlăniei, a imposturii, a hoţiei şi a prostului gust. Asta este România pe care eu mi-o doresc pentru copiii noştri, pentru urmaşii noştri, nu vreau ca rezultatul acestor alegeri să se transforme în eşecul generaţiei mele“, a spus Ştirbu, care a cerut buletine de vot atât pentru Alegerile Europarlamentare, cât şi pentru referendumul convocat de preşedintele României.

