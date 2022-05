Verdict în cazul poliţistului împuşcat în cap de iubită. Tatăl victimei: „N-am văzut-o niciodată, n-am vorbit“

Tribunalul Olt s-a pronunţat în cazul poliţistului Bogdan Dumitrescu, împuşcat în cap de iubita sa de la acea vreme, Alina Gheorghe. Evenimentul s-a petrecut în 31 ianuarie 2018, poliţistul, care a intrat în comă, decedând trei luni mai târziu.

Cei doi ar fi petrecut în cursul serii alături de un alt cuplu, iar după petrecere au revenit în apartamentul în care poliţistul locuia. Ar mai fi consumat şi aici băuturi alcoolice, iar în acest context s-ar fi „jucat“ cu un pistol pe care poliţistul în deţinea şi pentru care avea autorizaţie (nu era pistolul din dotarea poliţiei).

În joacă, le-ar fi spus tânăra anchetatorilor, a apăsat pe trăgaci, ţintind capul poliţistului, însă a făcut-o pentru că ar fi crezut că arma nu este încărcată. Arma s-a descărcat şi l-a rănit grav pe bărbat, femeia suferind şi ea răni la o palmă, pentru care a primit îngrijiri medicale la spitalul din Slatina.

Despăgubiri importante către spital şi către copiii poliţistului

Sentinţa pronunţată de Tribunalul Olt nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare. Alina Gheorghe a primit 5 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă şi un an pentru uz de armă fără drept, pedeapsa finală fiind de 6 ani de detenţie.

De asemenea, tânăra are de plătit către fosta soţie a poliţistului, de care acesta divorţase, câte 1.500 lei lunar pentru cheltuielile privind creşterea şi educarea celor doi copii ai cuplului. Tot copiilor, tânăra care l-ar fi împuşcat accidental pe tatăl lor mai are să le dea 130.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii, cu titlu de daune morale.

Şi Spitalul Judeţean Slatina s-a constituit parte în dosar, cerând ca vinovata să plătească pentru zilele de spitalizare, costul spitalizării poliţistului la Slatina ajungând la aproape 130.000 lei.

Părinţii poliţistului nu s-au constituit parte în dosar, aceştia neavând revendicări. Mai mult, tatăl poliţistului nici măcar nu a fost înştiinţat de soluţia pronunţată în 10 mai de către Tribunalul Olt.

„Nu m-a înştiinţat nimeni, trebuia să primesc acasă chestiile astea. Da, instanţa a hotărât, vă daţi seama că noi n-am făcut niciun demers, nimic, pentru că nu mi-l mai aducea nimeni înapoi pe Bogdan. Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar înseamnă că instanţa şi-a făcut datoria (n. red. - dacă vinovata a primit o condamnare)“, a declarat, pentru „Adevărul“, tatăl poliţistului.

„Indiferent cine ai fi, nu poţi să apeşi pe trăgaci“

Bărbatul spune că, deşi au trecut patru ani, nu a avut nicio discuţie cu tânăra care le-a rănit mortal singurul copil.

„Nu că să-şi ceară iertare, dar nici măcar aşa, să vorbească. Din contră, la începutul procesului chiar încercase să dea nişte telefoane cu ameninţări, cu... N-o ştiam, n-am văzut-o în viaţa mea, nu ştiu cum arată. Noi nu am fost decât o singură dată la proces. După nu am mai participat pentru că au încercat tot felul de tertipuri, cu avocat, cu... Şi am zis că n-are rost s-o lungească atâta, cum de fapt au şi lungit-o, sunt patru ani. Era totul simplu, se putea rezolva, dar aşa probabil sunt legile în ţara asta“, a adăugat tatăl poliţistului ucis.

Acesta spune că au ales să apere de neadevărurile pe care le-au auzit în timpul cercetărilor. „M-a deranjat că ea a minţit. Avocatul ei încerca să îndrepte lucrurile pe o altă pistă şi s-a dovedit că n-au avut dreptate. (...) Ea spunea că nu a fost ea, că nu a vrut, că s-a descărcat pistolul şi aşa mai departe. Tot felul de prostii din astea. Dacă era întreagă la minte nu trebuia să facă aşa ceva. Indiferent cine ai fi, nu poţi să apeşi pe un trăgaci, să pui pistolul la cap şi să apeşi pe trăgaci“, a mai spus tatăl victimei, care acceptă, în schimb, că femeia cel mai probabil nu l-a ucis pe bărbat cu intenţie.

Conform minutei sentinţei, în ianuarie anul acesta încadrarea juridică a faptei s-a schimbat din omor în ucidere din culpă.

Vă recomandăm să citiţi şi:

VIDEO Cum a ajuns un poliţist să fie împuşcat în cap cu propriul pistol. Prietena lui repeta în mod obsesiv: „A fost o joacă! A fost o joacă!“

Poliţistul împuşcat în cap de iubita sa a murit, la trei luni de la accident

Bogdan Dumitrescu, poliţistul din Slatina împuşcat în cap de prietena sa, simte durerea şi deschide ochii: „A fost operat de trei ori, încă este în comă“