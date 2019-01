Venitul de cetăţenie, ajutorul pe care statul italian îl oferă şi străinilor, încinge spiritele. Politician italian: „Vor fi în sărbătoare taberele de ţigani! E o ruşine!“

Venitul de cetăţenie (reditto di cittadinanza) a devenit oficial joi, 17 ianuarie 2019, când guvernul a aprobat, potrivit publicaţiei românilor din Italia, Rotalianul, decretul de punere în aplicare. Venitul, o promisiune din campanie a reprezentanţilor guvernului italian, este un ajutor care se oferă lunar cetăţenilor italieni, dar şi străinilor rezidenţi de cel puţin 10 ani în Italia, dacă au venituri de mai puţin de 780 euro lunar.

Condiţiile sunt foarte clare şi relativ restrictive, o persoană putând încasa ca venit de cetăţenie cel mult 500 euro/lună dacă nu are venituri, la care se adaugă alţi 280 euro dacă persoana deţine contract de închiriere a unei locuinţe, sau 150 euro/lună dacă are un credit ipotecar pentru locuinţă. Venitul anual (ISEE) înregistrat de beneficiar nu poate fi mai mare de 9.360 euro, iar beneficiarul nu trebuie să aibă locuinţă proprie, sau aceasta să nu valoreze mai mult de 30.000 euro. Pe deasupra, nici solicitantul şi nici un alt membru al familiei nu poate să deţină un autoturism care valorează mai mult de 6.000 euro sau care are o capacitate cilindrică mai mare de 1.600 c.c. (250 c.c. pentru motociclete). La valorile stabilite pentru fiecare beneficiar se pot adăuga alte sume dacă în familie există persoane cu handicap.

Comentarii pe marginea ajutorul aprobat, de care ar urma să beneficieze aproximativ 5 milioane de persoane (1,3 milioane familii, dintre care, au estimat promotorii actului normativ, 164.000 familii ale străinilor), au apărut deja.

Trei politicieni italieni au făcut o vizită într-o tabără de nomazi din Torino FOTo: captură

Politicianul Maurizitio Marrone, care reprezintă partidul de centru-dreapta Fratelli d’Italia, şi care a făcut, scrie Rotalianul, o vizită într-o tabără de nomazi din Torino, alături de alţi doi colegi, a avut o intervenţie foarte tăioasă. „Am mers la tabăra nomadă din Geramagano pentru a constata la faţa locului cât de mulţi nomazi de acolo ar avea dreptul să primească venitul de cetăţenie. Am întâlnit o mulţime de romi români şi bosniaci care vor fi printre beneficiari, pentru că trăiesc în Italia de mai bine de 10 ani“, a declarat Marrone, scrie Rotalianul, citând publicaţia italiană Torino Oggi.

„În ciuda promisiunii de a-l dedica italienilor, cu venitul de cetăţenie vor fi în sărbătoare toate taberele ţigăneşti, iar cetăţenii vor finanţa această ruşine cu banii lor, prin taxele pe care le plătesc în mod cinstit statului italian. Ne vom opune cu toate forţele noastre!“, a spus politicianul Maurizio Marrone. Deputatul Augusta Montaruli, care l-a însoţit în tabăra de nomazi pe Marrone, a postat şi un scurt video.

Venitul de cetăţenie se acordă în anumite condiţii, beneficiarii fiind obligaţi să urmeze cursuri care să le crească şansele de a-şi găsi un loc de muncă, organizate de serviciile de ocupare, şi nu pot refuza mai mult de două oferte de muncă. Mail mult, dacă autorităţile depistează că pentru a beneficia de ajutorul lunar, care se virează pe card, persoanele au dat informaţii eronate, pot ajunge chiar la închisoare pentru doi ani şi jumătate, fiind obligaţi să returneze ajutorul primit.

Banii care se vor acorda celor mai săraci cetăţeni din Italia trebuie cheltuiţi, în Italia, în luna în care au fost viraţi, altfel sumele se retrag sau se blochează.

CITIŢI ŞI: Românii rezidenţi în Italia ar putea primi până la 1.872 euro lunar. În ce condiţii se poate acorda „venitul de cetăţenie“