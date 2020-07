Val de contestaţii după afişarea rezultatelor. Director de liceu: „Practic o să mai avem un semi-BAC“

Sute de absolvenţi de liceu din judeţul Olt speră să-şi crească media obţinută la Bacalaureat, astfel că s-au adresat cu contestaţii în centrele de examen. În total au fost depuse 1.212 contestaţii în tot judeţul, cele mai multe la Limba şi literatura română - 413.

La proba obligatorie a profilului s-au depus 486 contestaţii, iar la ultima probă, cea la alegere a profilului, 313. Candidaţii au putut depune constestaţiile atât ieri, după afişarea rezultatelor, cât şi astăzi, până la orele prânzului.

La liceul cu cea mai mare rată de promovare din judeţ, Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ din Slatina, au fost depuse numai în prima zi 148 contestaţii, directorul Carol Kovacs preconizând „un mic Bac“, asta pentru că elevii sunt dintr-o promoţie de la care profesorii aveau aşteptări foarte mari, care nu se reflectă în notele obţinute. Asta deşi colegiul în discuţie are cea mai mare rată de promovare şi cele mai multe medii de 10.

„Cred că şi din cauza crizei copiii s-au demobilizat, nu s-au adunat“

„Sunt bucuros că avem un procent de 94% promovabilitate, numai 16 picaţi din 270 de candidaţi, sunt bucuros că avem trei medii de 10, aşa, pe discipline, sunt mai multe note de 10, n-am făcut o statistică. Suntem primii pe judeţ, cu mult- mult peste media judeţului. Sunt nemulţumit de faptul că m-aşteptam la rezultate mai bune. Promoţia din acest an a fost o promoţie foarte bună de elevi, au avut rezultate foarte bune la toate olimpiadele pe discipline, mă surprinde că am avut şi note de 1, am avut şi note mici şi, sincer vă spun, m-aşteptam la vreo 12-13-14 medii de 10 în acest an, pentru că promoţia de anul ăsta la clasa a XII-a a fost mai bună decât cea de anul trecut. Cred că şi din cauza crizei ăsteia copiii s-au demobilizat, nu s-au adunat, au stat şi cu masca pe figură în timpul probelor, cred că a influenţat totuşi rezultatul, în sensul că nu avem rezultatele la care ne-am aşteptat. Dovadă şi numărul mare de contestaţii. Ieri, la ora 20,00, au fost înregistrate 148 de contestaţii. Cu ce se mai adună astăzi până la ora 12,00 practic o să mai avem un semi-BAC, înseamnă că copiii au considerat că au făcut mai mult decât notele pe care le-au luat. Sunt contestaţii ale unor copii care au luat 9,90, 9,91, 9,93, şi 9,60, copii olimpici care nu ştiu din ce motive... E posibil s-avem rezultate mai bune după contestaţii, din acest motiv n-am făcut o evaluare statistică acum“, a declarat prof. Kovacs înainte de expirarea termenului pentru contestaţii.



În judeţul Olt, rata de promovare (înainte de contestaţii) înregistrată de absolvenţii studiilor liceale care au susţinut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 este de 58,26%. Din sesiunea curentă, rata de promovare este 67,93, iar din sesiunile anterioare, 20,10%. Comparativ cu anul trecut, rata de promovare a scăzut cu 7,78%.

Conform IŞJ Olt, au promovat 1.692 de candidaţi, dintr-un total de 2.904 candidaţi prezenţi. Dintre aceştia, 1.574 candidaţi sunt din promoţia curentă, iar 118 de candidaţi sunt din promoţiile anterioare. 228 candidaţi au absentat, iar 4 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă, aceştia neputându-se înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului naţional de Bacalaureat.



S-au obţinut şapte medii de 10, iar 36 candidaţi au obţinut nota 10 la proba de Limba şi literatura română, 99 au obţinut nota 10 la proba obligatorie a profilului şi 178 au obţinut nota 10 la proba la alegere a profilului şi a specializării.

În perioada 1-4 iulie vor fi recorectate lucrările contestate, iar rezultatele finale vor fi afişate duminică, 5 iulie 2020.