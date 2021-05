Vaccinare din maşină şi la Slatina. Centrul drive-through, deschis 3 luni. Ce vaccin au ales primii vaccinaţi VIDEO

Echipele de vaccinatori îi aşteaptă pe doritori în zona Parcul Tineretului. Persoanele care aleg să se vaccineze astfel vor veni cu maşinile pe Aleea Eroilor, cu acces din strada Artileriei către strada Tunari. Centrul va funcţiona timp de trei luni, zilnic, în fiecare după-amiază, în intervalul orar 14.00 - 21.00.

Primele inoculări au fost făcute în jurul orei 15.00, ora programată pentru deschiderea oficială a centrului.

În doar câteva minute s-a format o coadă de maşini, însă pentru vaccinare au venit şi persoane fără maşină şi au avut posibilitatea, şi acestea, să se vaccineze. Cei mai mulţi au ales acest centru pentru că li s-a părut mult mai uşor de parcurs procedura, având în vedere că nu este nevoie de programare şi că este situat într-o zonă uşor accesibilă a oraşului (în Slatina mai funcţionează trei centre fixe, într-un fost liceu, situat la marginea oraşului).

Un cuplu din Slatina s-a aflat în prima maşină sosită la punctul de vaccinare. Cei doi slătineni au ales să se vaccineze cu produsul de la Johnson&Johnson, care se administrează în doză unică, nefiind necesar rapelul.

Vaccinatorii pun la dispoziţia doritorilor două produse: vaccinul produs de Pfizer BioNTech şi vaccinul produs de Johnson&Johnson. Primul se administrează în două doze, la interval de trei săptămâni între doze, în vreme ce produsul de la Johnson se administrează în doză unică.

Primele persoane vaccinate au solicitat vaccinul produs de Johnson&Johnson FOTO: Alina Mitran

Persoanele vaccinate vor aştepta în parcare, în maşină, timp de 15 minute, sub supraveghere medicală, exact cum se întâmplă şi în centrele clasice de vaccinare, sau în cortul special amenajat ca punct post-vaccinare.

„Este singurul centru drive-through care va rămâne deschis o perioadă atât de lungă“

La deschiderea oficială a centrului au participat primarul municipiului Slatina - Emil Moţ şi prefectul judeţului - Florin Homoreanu, cele două instituţii organizând în comun centrul de vaccinare.

„Cred că nimeni nu are deschis trei luni de zile în fiecare zi, este cel mai îndelungat proiect din ţară. Vă aşteptăm, dragi slătineni, să vă vaccinaţi, cu vaccinul Pfizer, inclusiv rapelul puteţi să-l faceţi aici, şi vaccinul Johnson&Johnson. Eu consider că ce am făcut astăzi este un lucru bun pentru sănătatea slătinenilor şi este un pas înainte pentru a trece de această pandemie şi a ne relua vieţile noastre cu care eram obişnuiţi“, a spus primarul Emil Moţ.

Datele celor sosiţi să se vaccineze sunt înregistrate în platforma Ro-vaccinare, de unde se eliberează şi adeverinţa FOTO: Alina Mitran

„Mai sunt şi alte activităţi pe care le derulăm la nivel judeţean (n. red. - legate de campania de vaccinare). Cum a spus şi domnul primar, îl vom menţine deschis trei luni de zile, poate şi mai mult dacă vom avea suficienţi cetăţeni care vor dori să se vaccineze aici. Facem un apel către cetăţenii noştri să se vaccineze pentru că este singura metodă de a scăpa de pandemie, sau, dacă nu este singura, este poate cea mai eficientă. Aşa vom avea şanse mari de relaxare. Există o legătură directă între măsurile de relaxare şi cele de vaccinare, astfel încât facem apel la cetăţenii noştri să folosească toate posibilităţile oferite de autorităţi pentru vaccinare, indiferent că vorbuim de centrele fixe, de acest centru drive-through sau de echipele mobiel de vaccinare“, a declarat, la rândul său, prefectul judeţului, Florin Homorean.

Persoanele vaccinate pot rămâne pentru 15 minute fie în maşină, fie în cortul de la punctul post-vaccinare FOTO: Alina Mitran

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Olt au ajuns de asemenea la centrul din parcul Tineretului. Purtătorul de cuvânt al DSP Olt, Gabriela Gogiu, a menţionat că în judeţ se vaccinează în 30 de fluxuri. De la debutul campaniei de vaccinare, în judeţ s-au administrat aproximativ 96.000 doze de vaccin, cu toate cele patru tipuri de vaccin.

Vă recomandăm şi:

Centru de vaccinare drive-through şi la Slatina. Unde şi după ce program va funcţiona

Vaccinarea din maşină, un succes la Galaţi. Şoferii continuă să facă cozi la centrul drive-thru