Un profesor din mediul rural protestează în faţa ministerului de opt zile. El cere anularea comasării a două clase: „E ca şi cum medicii ar opera fără anestezie“

Aurel Dascălu (37 ani) predă limba română şi matematică în două şcoli din mediul rural din judeţul Olt. La una dintre acestea, Alunişu, din comuna Spineni, se învaţă de ani buni în sistem simultan, din cauza scăderii numărului de elevi, în schimb la Poboru, o şcoală tot din nordul judeţului, cea mai mare (deşi are doar 160 de elevi) din zonă, din acest an s-a pus problema comasării primelor două clase, a V-a şi a VI-a.

În clasa a V-a sunt 16 elevi, în clasa a VI-a au rămas şase (dintre care un elev cu cerinţe educaţionale speciale - CES) şi ar urma să mai vină doi. Conducerea şcolii nu a mai primit din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt avizul pentru funcţionarea clasei a VI-a sub efectiv, iar părinţii au aflat în prima zi de şcoală că elevii celor două clase vor învăţa simultan. O parte au ameninţat că-şi vor retrage copiii şi-i vor înmatricula la şcoli din oraşul Scorniceşti, aflat la câţiva kilometri.

„Nu conştientizăm adevăratul pericol. Şcoala cea mai mare din zonă, neatinsă până acum de simultan, se va desfiinţa, pur şi simplu, îşi vor muta copiii la Scorniceşti, din cea mai mare nu va mai fi deloc“, a atras atenţia profesorul, care încă din prima zi de şcoală se află în faţa sediului Ministerului Educaţiei, depunând memorii în care a prezentat situaţia şi aşteptând, de o săptămână şi jumătate, răspunsuri. Pentru a putea protesta a cerut concediu fără plată, situaţie ivestigată de superiori la nivelul celor două şcoli, a declarat săptămâna trecută dascălul.

În cea de-a doua zi de protest a avut o discuţie cu secretarul de stat Florian Lixandru, cel care, în primă fază, i-a dat speranţe că problema pe care o ridică are soluţii. „Mi-a spus că se va relua procedura, să înaintăm din nou documentele către IŞJ, după care n-a mai fost valabil“, a spus profesorul. De atunci l-au mai întrebat de sănătate jandarmii, poliţiştii locali, personalul de pază din cadrul ministerului, un consilier... Luni, 18 septembrie 2018, a primit chiar şi o amendă de 200 lei pentru că a tulburat liniştea zonei strigându-şi nemulţumirile în portavoce. „Mie mi se pare ilegală, am să o contest, dar mai aştept şi astăzi, poate îmi mai dau una, aştept să le contest pe amândouă, să nu fac două drumuri“, a spus profesorul.

Tot luni, 18 septembrie, a încercat să obţină audienţă la primul ministru, deocamdată fără succes, după ce i s-a respins cererea de a protesta în faţa Guvernului motivându-i-se că ar fi autorizat un alt protest. „Dacă n-a reuşit să se întâlnească la nivel înalt, cu Junker, ce speranţe să-mi fac eu...“, a spus Dascălu.

„Când se vor trezi sindicatele va fi târziu“

Aurel Dascălu e şi mai dezamăgit de reacţia profesorilor din sistemul public de învăţământ, care, spune acesta, nu realizează adevăratul pericol. „Eu sunt deja un efect al acestui învăţământ simultan. Dar nu e vorba despre mine aici, pentru că eu am catedra asigurată cât vor exista cele două şcoli la care predau, în timp ce alţi colegi au ore în trei sau mai multe şcoli, dar nu e normal ce se întâmplă cu aceşti copii, cu ceea ce facem noi, cu acest învăţământ pe sub masă. E ca şi cum medicii ar opera fără anestezie, asta facem noi cu acest simultan. Când au protestat ultima dată profesorii, pentru altceva decât salarii?“, se întreabă profesorul, dezamăgit că nu a putut obţine soluţia dorită. „Eu am pus o cărămidă, dar e deja târziu. Când se vor trezi sindicatele va fi şi mai târziu“, a mai spus Aurel Dascălu, care aşteaptă hotărârea pentru înfiinţarea unui nou sindicat, un demers pe care l-a pornit singur şi l-a dus la capăt cu mare greutate. „Am strâns semnături din trei judeţe. (...) Şi ăsta este unul din motivele pentru care mă întorc acasă, trebuie să depun nişte clarificări la judecătorie“, a mai spus profesorul.

Încurajat... pe Facebook: „Cu mare regret spun că nu mai este de stat în România“

Banii care vin din costul standard/elev nu le ajung şcolilor pentru a fi plătiţi toţi profesorii de care ar avea nevoie elevii astfel încât să beneficieze de învăţământ de calitate. S-a ajuns, astfel, ca în sate uitate de lume un singur învăţător să le predea simultan elevilor din patru ani de studiu, împotriva tuturor recomandărilor pedagogice, sau elevii să parcurgă mulţi kilometri, pe jos sau cu microbuze uzate, pentru a ajunge la şcoala de centru, în unele localităţi ultima care a rezistat. De aceea demersul profesorului din Olt, care a tras un semnal de alarmă şi a prezentat o situaţie puţin cunoscută publicului – „cei de aici, unde sunt clase suprapopulate, nu înţeleg problema noastră, nu s-au confruntat cu aşa ceva“, spunea profesorul – a fost apreciat de prietenii de pe reţeaua de socializare.

Mesajele la postările prin care Aurel Dascălu îi ţine la curent pe cunoscuţi cu evoluţia demersului său sunt grăitoare: „Azi am aflat ca un şofer pe ambulanţă castiga lunar 6000 lei. Nimic rau in asta, nu?“; „Jos pălăria în fata dumneavoastră! În învăţământul romanesc este nevoie de profesori ca dumneavoastră! Păcat ca cei care au puterea de a face ceva dorm!“, „Poporul asta are conducatorii pe care îi merită. Nu iti mai bate capul, bucura te de viata alaturi de familie. La prima iesire din ţară o sa iti cada greu Romania si romanii.“, „Foarte trist ce se întâmplă.... Te lupţi singur cu un sistem corupt unde nimănui nu ii mai pasa... Cu mare regret spun ca nu mai este de stat în România“, „Diaspora te aşteaptă“ sunt doar câteva dintre mesaje.



„Domnul profesor va primi un răspuns în termenul legal“

La Ministerul Educaţiei încă nu s-a găsit un răspuns la problema ridicată de profesorul oltean, dar „domnul profesor va primi un răspuns în termenul legal“, a menţionat un reprezentant al ministerului, precizând totodată că „se caută soluţii“.

