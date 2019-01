Un poştaş de la sat este de cinci zile în greva foamei. „Lucrez de 35 ani în Poştă, salariul meu e minimul pe economie. Nu ne dau un vaccin“

Mihai Păun are 60 ani şi de 35 lucrează în Poştă. 24 de ani a fost diriginte şi oficiant de ghişeu, însă lucrurile s-au schimbat când au intervenit restructurările. De la un salariu de aproximativ 1.700 lei ca diriginte de poştă în localitatea olteană Corbu, în 2013, a fost obligat să accepte succesiv, din cauza disponibilizărilor, posturi din ce în ce mai prost plătite. A trecut la 1.032 lei, ca agent poştal, şi în cele din urmă la 830 lei, ultimul salariu, ca debutant, la Optaşi-Măgura, localitatea de domiciliu. De atunci n-a mai trecut de salariul minim, ultimul act adiţional pe care l-a primit în ianuarie 2019, şi pe care a refuzat să-l semneze, fiind tot pentru salariul minim, al cărui cuantum s-a mărit prin lege.

Poştaşul spune că ceea ce se întâmplă la acest moment cu salariaţii Poştei este pur şi simplu bătaie de joc. „Când am venit din distribuire, din sat, pe polei, acum câteva zile, am alunecat. Bicicleta s-a dus sub roţile unei maşini, şi eu după ea. Era o şoferiţă, se pierduse, tremura şi plângea, iar soţul ei a tras frâna de mână. Cel mai elemenar lucru, acei bocanci care sunt prevăzuţi, cu talpă antiderapantă, dacă-i aveam... Nu ne face un vaccin antigripal, lucrăm cu banii şi, vă daţi seama, microbi, nimic-nimic. (...) Eu stau cu agenţia în dormitorul meu şi ştiţi ce-mi plăteşte? Zero lei, zero bani! Nu-mi plăteşte curent, nu-mi plăteşte încălzire, nu-mi plăteşte nimic, dar nimic-nimic-nimic. Am un contract din ’84, nimic nu s-a schimbat. Nimic nu s-a modificat în Poşta Română. Acelaşi lucru, vă arăt ce conţin actele adiţionale“, se plânge poştaşul.

Director: „Asta-i clasa de salarizare. Ei au nişte obligaţii....“

Directorul Oficiului Judeţean de Poştă Olt, Vasile Iosub, confirmă că bărbatul care mai are doar câţiva ani până la pensie este încadrat cu salariul minim. „Salariatul este nemulţumit de clasa de salarizare. Această clasă pe care este el încadrat este în funcţie de gradul agenţiei, în funcţie de veniturile şi prestaţiile pe care le aduce, este la gradul II şi e nemulţumit de clasa de salarizare. Eu am informat conducerea companiei, i s-au oferit şi alte funcţii, ca să fie ajutat din punct de vedere material, plătite mai bine, şi refuză acest lucru. Una i s-a oferit la nivelul localităţii, transformarea agenţiei în factor de circumscripţie rurală, ceea ce presupune o creştere faţă de salariul actual în jur de 500 lei, brut, ei în afară de faptul ăsta au şi tichete de masă în funcţie de numărul de zile lucrătoare, şi o altă posibilitate – oficiant responsabil la oficiul de care aparţine el, Oficiul Slatina, care presupunea practic un câştig net în jur de 650 lei. Era vorba de navetă. El şi-a mai exprimat dorinţa să vină la Slatina, acum i s-a oferit ocazia şi refuză“, a declarat directorul, care spune că poştaşul a refuzat şi să comunice mărimile pentru a i se oferi echipament de protecţie. De ce, însă, astfel de oferte i s-au făcut doar după declanşarea grevei foamei, inclusiv în privinţa asigurării echipamentului de protecţie, directorul nu mai poate spune. „Asta nu mai depinde de noi, se fac achiziţii (n.r. - de echipamente) la nivel naţional . I-am cerut să ne dea mărimile şi n-a vrut“, a mai spus directorul.

Poştaşul mai reclamă faptul că la nivelul companiei, chiar în Olt, se adoptă, în schimb, decizii păguboase, în timpul în care salariaţii au rămas cu cele mai mici salarii, peste jumătate dintre ei sunt la acest nivel, şi nu se pot compara, nici pe departe, cu mediul privat. Nu s-a investit nici în echipamente, însă s-ar pompa bani în chirii, aproximativ 130.000 lei pe an, în timp ce o clădire stă în reparaţii de ani buni. Este vorba de o clădire care asigura un oficiu poştal din zona Gării Slatina, care a fost pe pragul de a ceda după ce gara a fost reabilitată.

„El aici nu are absolut deloc dreptate. Noi avem o clădire proprietate lângă gară, chiar aproape de peron. În momentul când gara CFR a fost reabilitată, s-au fisurat pereţii, am avut ordin de la companie să ne mutăm, s-a încheiat un contract cu un spaţiu adecvat desfăşurării activităţii, la Comrem. S-au demarat lucrările, a câştigat o firmă din Craiova, au stat aici vreo 3 luni, s-a reziliat contractul cu ei şi suntem în proces, nu noi, aici, la nivel judeţean, pentru că nu avem putere de decizie, compania, pentru eventuale despăgubiri. Chiar zilele următoatre aşteptăm să vină proiectantul de la Bucureşti să facă o expertiză pentru continuarea lucrărilor. (...) Metrul pătrat de închiriere este cel din zonă, asta şi fost ideea, la preţul zonei plătim“, a mai spus directorul Vasile Iosub, menţionând că se plătesc 1.645 euro/lună pentru ca respectivul oficiu să poată funcţiona într-un spaţiu adecvat.

Vineri, 25 ianuarie 2019, la Optaşi a ajuns şi liderul de sindicat judeţean, dar şi un lider zonal, pentru a vedea care este starea colegului lor şi ce pot negocia pentru acesta. Nu au ajuns, însă, la nicio înţelegere, poştaşul anunţând că va continua protestul.

Dacă până vineri a fost monitorizat de medicul său de familie, care a declarat că starea de sănătate a bărbatului este bună, în week-end urmează să fie supravegheat de personalul ISU.

„Din 22, de când îl monitorizez, valorile au fost în limitele normale, şi tensiunea şi glicemia, cu excepţia acuzelor subiective de stare de slăbiciune, vertij şi tulburări de vedere. Este mobil, se mobilizează. (...) La sfârşit de săptămână va fi monitorizat de ISU Slatina, vor trimite o ambulanţă zilnic pentru evaluarea stării sale de sănătate, dânsul cunoaşte că dacă este o situaţie mai deosebită, se simte mai rău, poate să sune la 112 şi poate să se interneze. Dânsul a şi acceptat să i se facă perfuzii“, a spus medicul de familie Marius Puenea.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: