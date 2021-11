Un jurnalist din Slatina a fost bătut în parcarea din faţa blocului. „Băieţii ăştia nu sunt nişte ageamii“

Fapta s-a petrecut miercuri-seara, 17 noiembrie 2021, pe strada Cornişei din municipiul Slatina, în jurul orei 19.00. Jurnalistul, care este implicat şi în politică (este printre fondatorii organizaţiei noului partid promovat de Liviu Dragnea, iar anterior a activat în PSD Olt, candidând la alegerile locale trecute pentru funcţia de primar al comunei Cungrea) se întorcea către casă. A parcat maşina, a deschis portiera pentru a lua de pe bancheta din spate cumpărăturile pe care le făcuse, moment în care de nicăieri, spune Alin Bălan, asupra sa s-au năpustit doi bărbaţi care au început să-l lovească puternic cu pumnii.

„Am ajuns undeva la 7.00 fără ceva. Când să-nchid maşina au sărit doi inşi din spate, m-au luat cu pumnii, n-am ştiut nici cine au fost, nici de unde au venit… Au spus după aceea nişte persoane care au chemat 112 că au fugit către sala de sport“, a relatat bărbatul.

Atacul a durat câteva minute, până când o maşină cu numere de Prahova a oprit, iar o tânără a început să ţipe, chemând ajutoare.

Este momentul în care agresorii au rupt-o la fugă. Din descrierile martorilor, spune soţia victimei, bărbaţii purtau geci de culoare bleumarin şi măşti de protecţie pe faţă.

„Acum nu ştiu dac-a fost capcană, s-a ştiut că vin, mi s-a făcut loc să vin…“

Bărbatul agresat bănuieşte că acţiunea nu a fost deloc una spontană, astfel că leagă şi alte întâmplări din cursul zilei de cele întâmplate miercuri-seara.

„La ora 4.00 şi ceva (n. red. – 16.00) m-a sunat un număr de telefon, de două-trei ori, când am dat să vorbesc nu a răspuns, şi am sunat înapoi. Pentru că eu, dacă sunt şi cu APP-ul (n. red. - noul partid promovat de fostul lider PSD Liviu Dragnea), am zis – domnule, o fi cineva, să fim de bun-simţ să răspundem. Am auzit ceva ca o interferenţă, ca un robot, ceva. Şi există programele astea unde poţi să monitorizezi o persoană, îi dai un număr de telefon, şi-ţi preia şi te poate urmări, de asta zic că a fost gândită. Cred că am fost preluat, urmărit şi aşteptat“, suspectează Alin Bălan.

El îşi explică astfel şi cum de atât de uşor a găsit loc de parcare chiar în faţa blocului său, pentru că de obicei la acea oră este o reală problemă identificarea unui loc de parcare în zonă, mai spune acesta.

„Chiar m-am bucurat, că noi nu prea găsim locuri aici. Acum nu ştiu dac-a fost capcană, s-a ştiut că vin, mi s-a făcut loc să vin… (…) Şi asta cred că a fost o chestiune gândită, locul ăsta lăsat liber şi ei să vină peste mine, nu ştiu ce să spun. Aici nu erau camere, am înţeles. De asta cred că au fost gândite, puse cap la cap lucrurile astea, pentru că nu există camere, ei ştiau că nu sunt camere. De ce-au venit aici?“, se întreabă bărbatul.

Alin Bălan a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, unde a fost investigat medical în cursul serii de miercuri. El a declarat joi, 18 noiembrie, că se va adresa Institutului de Medicină Legală Bucureşti pentru a fi examinat medico-legal, pentru că, a mai spus Bălan, nu are încredere în Serviciul de medicină legală judeţean.

„Cred că a fost totul gândit, n-a fost o chestie spontană. Băieţii ăştia nu sunt nişte ageamii, pentru că ageamii nu cred că au chiar aşa curaj să se ia de ziarişti. (...) Eu am fost bătut ca ziarist, nu ca Alin Bălan, pentru că eu n-am datorii la nimeni şi n-am cu nimeni nimic de împărţit pe pământul ăsta“, a mai spus jurnalistul, pentru „Adevărul“.

Două bănuieli

Bărbatul este convins că agresiunea a fost pusă la cale pentru a-l opri să mai abordeze subiecte sensibile. Are în acest sens două ipoteze. Pe de o parte în spatele episodului ar putea fi proprietarii unei vile construite în municipiul Slatina fără autorizaţie, spune jurnalistul, subiect pe care l-a abordat în publicaţia online www.ligadreptatii.ro, iar pe de alta este bănuit preşedintele CJ Olt şi preşedinte al PSD Olt, Marius Oprescu. În cazul ultimului, miza ar fi, spune Alin Bălan, cererea de redeschidere a unui dosar de ucidere din culpă în care Marius Oprescu a fost judecat şi achitat. Noi probe ar fi disponibile în acest caz, iar sora victimei din accidentul rutier produs de Marius Oprescu în 2013, pe când deţinea funcţia de vicepreşedinte al CJ Olt, cere redeschiderea cazului, subiectul fiind de asemenea abordat de Alin Bălan.

„Chiar ieri (n. red. - miercuri, 18 noiembrie 2021) am scris de Marius Oprescu, culmea, chiar ieri s-a întâmplat, se cere redeschiderea dosarului accidentului. Există noi probe şi noi am intrat în posesia lor, a o parte din ele, cu accidentul, cu tot ce s-a întâmplat, cu documente ascunse, cu fişe de observaţie… (…) A venit sora victimei, a făcut cerere, vrea deshumare şi aşa mai departe, lucrurile sunt un pic agitate. (…) Şi chiar ieri am scris asta. Şi aici ar fi o pistă, pentru că probabil s-au săturat să tot venim cu chestiile astea“, a mai spus Bălan.

„Dacă e adevărat ce i s-a întâmplat faptele sunt grave“

Preşedintele PSD Olt - Marius Oprescu, cel indicat de Alin Bălan ca fiind un potenţial vinovat de cele întâmplate, a precizat că refuză să răspundă celor scrise în publicaţia online menţionată, însă a apreciat drept „fapte grave“ cele întâmplate jurnalistului, „dacă e adevărat“.

„Dacă e adevărat ce i s-a întâmplat şi nu e o înscenare faptele sunt grave. Să facă o reclamaţie la organele abilitate şi hai să lăsăm să-şi urmeze cursul. E foarte grav ce s-a întâmplat, într-o ţară democratică şi într-un oraş liber cum e Slatina, şi destul de sigur, pentru că n-am avut incidente din astea. E plin oraşul de camere de supraveghere, să facă o reclamaţie şi să lăsăm să vedem ce se întâmplă, ce e în spatele acestei chestiuni“, a declarat Oprescu, pentru „Adevărul“.

Reprezentanţii IPJ Olt au confirmat, la rândul lor, că în cauză a fost deschis un dosar penal, cercetându-se infracţiunea de loviri sau alte violenţe.

„În data de 17 noiembrie a.c., ora 18:58, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Slatina au fost sesizaţi prin apel de urgenţă 112, cu privire la faptul că, un bărbat de 47 ani, din comuna Cungrea, ar fi fost agresat de persoane necunoscute, pe o stradă din municipiul Slatina. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, efectuând cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul“, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Cristian Grigorescu.

Vă recomandăm să citiţi şi:

O jurnalistă de la ProTV susţine că a fost agresată la Congresul PNL. Ce politicieni cunoscuţi s-au prefăcut că nu văd incidentul

Garda Forestieră extinde controlul în ocolul silvic unde au fost agresaţi un activist de mediu şi doi jurnalişti