Un bărbat s-a înecat într-o baltă de la marginea proprietăţii sale: „Soţia îi plecase la muncă în străinătate, nu are o săptămână“

Evenimentul s-a petrecut vineri după-amiază, 22 iunie 2018, în localitatea olteană Grădinile, sat Plăviceanca. Sătenii care au găsit trupul unui consătean în balta de la marginea localităţii, chiar din spatele grădinii bărbatului, au sesizat autorităţile, însă pompierii Detaşamentului Caracal nu i-au mai putut salva acestuia viaţa.

„Echipa de căutare-salvare din cadrul Detaşamentului Caracal, cu o ambarcaţiune cu motor şi un autocamion de intervenţie, au intervenit în comuna Grădinile, sat Plăviceanca, la o persoană înecată într-o baltă din localitate. La fata locului au fost prezente si echipajul SMURD Vişina şi un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Olt. La sosirea acestora, bărbatul, în vârstă de 46 de ani, din comuna Grădinile, a fost găsit pe mal, scos din apă de către cetăţeni, însa fără semne vitale. Cazul a fost preluat de poliţie“, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Olt, sublocotenent Alin Băsăşteanu.

Primarul localităţii, Ion Dincă, a declarat că bărbatul a fost găsit în jurul orei 14,00 de către săteni. Acesta avea o atitudine mai ciudată în ultima vreme, a mai spus primarul, iar sătenii chiar începuseră să vorbească despre asta. „El avea nişte oi, nişte capre, mai creştea, să se descurce, dar în ultimul timp o cam luase…, vorbea tot felul de lucruri. Soţia i-a plecat la muncă în străinătate, în Germania, cred că are o săptămână, plecase cu o soră de-a lui. Au rămas trei copii, are trei fete, două cred că au terminat clasa a VIII-a, una e, cred, printr-a IV-a. Am vorbit, acum, am garantat noi, cu cei de la pompe funebre să-l aducem de la Corabia, că n-au vrut să-i facă autopsia aici, l-au dus la Corabia, şi ei n-au cu ce să-l aducă. Vom vedea, le dăm un ajutor de urgenţă, ceva, trebuie să facem ce putem. Nimeni nu ştie ce s-a putut întâmpla cu el“, a spus primarul.