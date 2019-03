Un bărbat a încercat să-şi omoare fosta concubină. Femeia revenise la soţ şi avea în plan să-şi abandoneze copilul în sistemul de protecţie

Povestea cu iz de telenovelă s-a petrecut în localitatea olteană Poboru, sat Cornăţelu. O femeie în vârstă de 38 ani a fost înjunghiată de bărbatul de 56 ani alături de care a petrecut câţiva ani, din relaţie rezultând şi o fetiţă, în vârstă de aproximativ 2 ani. Femeia era căsătorită la momentul la care a început relaţia cu bărbatul de 56 ani întors la părinţi după ani buni petrecuţi în Bucureşti. După naşterea copilului, lucrurile n-au mai mers la fel de bine între cei doi, iar femeia s-a întors la soţul său, din acelaşi sat, tatăl altor doi copii ai femeii. Soţul, în schimb, n-a putut să accepte şi copilul, aşa că femeia demarase deja procedurile pentru a-şi lăsa fetiţa în sistemul de protecţie socială, a declarat primarul comunei Poboru, Iulian Bărăscu.

Înainte ca asistenţii sociali să o preia pe micuţă, tatăl copilei, aflând că soţul femeii este plecat, a „vizitat-o“ pe fosta concubină, înjunghiind-o.

„Dosarul a fost înregistrat de colegii de la Parchetul Slatina, sub aspectul unei simple infracţiuni de lovire, apoi a fost declinat la noi, la Parchetul Olt, existând indicii cu privire la comiterea infracţiunii de tentativă la omor calificat şi s-a înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt la data de 12 martie, atunci când au fost întocmite şi toate actele specifice infracţiunii de tentativă de omor calificat, respectiv schimbare de încadrare, punere în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea inculpatului. (…)Din probele administrate până în prezent a rezultat că incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 11 martie, când inculpatul, înarmat cu un cuţit, în raport de care am reţinut infracţiunea cu premeditare, a mers la locuinţa persoanei vătămate cu care a avut cândva o relaţie extraconjugală şi spontan i-a aplicat mai multe lovituri cu acel cuţit. I-a provocat mai multe plăgi prin înjunghiere, fracturi costale. S-a stabilit că femeia are nevoie de 30 – 35 de zile de îngrijiri medicale, numai că i-a fost pusă în primejdie viaţa, iar în prezent aceasta este internată la Spitalul Craiova. Nu ştiu care a fost motivul, a recunoscut că a lovit-o, că a dat aşa la întâmplare, voia doar să o lovească. Femeia era căsătorită, locuia cu soţul, dar cert este că între aceasta şi inculpat a existat o relaţie extraconjugală, pentru că au împreună un copil de doi ani”, a declarat, pentru Eveniment de Olt, Anca Anuţa, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt.

