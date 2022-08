Un absolvent al unui liceu tehnologic admis la facultate îşi pregăteşte foştii colegi pentru BAC

Andrei Tecuceanu îşi ajută acum foştii colegi FOTO: A.M.

Tânărul a obţinut, la finalizarea cursurilor liceale, atestat în meseria de „tehnician în automatizări“. A vrut mai mult, aşa că s-a pregătit pentru Bacalaureat şi, cu media obţinută, a fost admis la Universitatea Politehnică, la Inginerie Mecanică. Admiterea sa este considerată o performanţă remarcabilă şi o dovadă în plus că liceele tehnologice nu-ţi „taie aripile“, ci din contră.

Andrei recunoaşte că a ajuns la liceul tehnologic din întâmplare. A vizat iniţial un liceu teoretic, însă media de la Evaluarea Naţională nu i-a permis să fie admis. A vrut să se transfere la sfârşitul clasei a IX-a, chiar s-a înscris să susţină examene de diferenţe, dar pe ultima sută de metri s-a răzgândit. Astăzi spune că a fost o decizie bună, pentru că profesorii liceului l-au „exploatat“ la maximum.

„Mereu am învăţat când a trebuit şi cât a trebuit. N-am avut nicio problemă cu faptul că sunt la tehnologic, pentru că ştiam că oriunde intru pot să iau BAC-ul“, a declarat tânărul.

Culmea, nu a fost elevul cu cele mai mari note din clasă, ci s-a concentrat doar pe ce i-a trezit interesul. Dacă ar fi să menţioneze un singur aspect pozitiv, spune că de la unul dintre profesori a învăţat cum să se concentreze pe rezultat, iar asta l-a ajutat mult.

„Matematica m-a atras. Îi mai ajut pe colegii care nu au luat BAC-ul, am mai făcut pregătire cu ei afară, pe bănci. Matematica a fost singura disciplină la care am făcut şi meditaţie, la Română şi Biologie n-a fost nevoie în afară de ce am făcut la şcoală“, a mai spus tânărul.

Vrea să dea admitere şi la Şcoala de Jandarmi

Deşi s-a bucurat enorm de admiterea la Politehnică, în toamnă va da admitere şi la Şcoala de Jandarmi. O face pentru că vrea să aibă cât mai curând independenţă financiară, chiar dacă părinţii l-au susţinut tot timpul şi nu i-au pus la îndoială alegerile. „Sunt între şi între, vreau şi acolo, dar şi acolo. Dacă e să intru la Jandarmi, rămân acolo, e mai de viitor. Contează salariul, vreau să nu-mi mai dea părinţii bani, vreau să fiu pe cont propriu“, a motivat tânărul.

La Liceul Tehnologic „Alexe Marin“ Slatina, din 55 candidaţi au promovat Bacalaureatul şapte absolvenţi, cinci dintre ei fiind din serii anterioare. Deşi pare puţin, directorul Valeria Diaconu spune că se bucură enorm pentru fiecare dintre ei, pentru că profesorilor le este din ce în ce mai greu să-i convingă să nu abandoneze cursurile (la Bac ajung 75% dintre elevi). Foarte mulţi abandonează înainte de examen, se angajează, iar după ani îşi dau seama că ar avea alte oportunităţi dacă au şi diplomă de Bacalaureat şi se reînscriu.

„Mulţi nici competenţele digitale n-au stat să le dea. Am sunat şi un absolvent mi-a spus: «Doamna, sunt în drum spre Germania!». Promovarea examenului este o performanţă, pentru că vin la liceu elevi cu medii foarte mici, şi nici aceste medii nu reflectă cu adevărat cunoştinţele lor“, a mai spus prof. Diaconu.

