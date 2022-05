Tronsonul 2 al „Autostrăzii Ford“, gata la sfârşitul lunii mai. Constructorul italian „se grăbeşte încet“ pe tronsonul 1

Şoferii care aşteaptă de ani de zile să poată ocoli municipiul Slatina, din judeţul Olt, pe o şosea de centură au speranţe că acest lucru se va întâmpla cel mai târziu la începutul lunii iunie 2022, atunci când UMB Spedition va finaliza şi lotul 2 al tronsonului 2 din drumul expres Craiova – Piteşti.

Primii aproape 18 km de drum expres din România, adică lotul 1 al tronsonului 2, au fost finalizaţi, iar pe acest segment de drum care permite ocolirea oraşului Balş se circulă deja din 21 aprilie.

În total, lotul 2 al Drumului Expres Craiova-Piteşti măsoară aproape 40 km, care vor fi realizaţi de constructorul român UMB Spedition chiar mai devreme decât termenul asumat prin contract.

Acelaşi constructor a câştigat şi lucrările pentru tronsoanele 3 şi 4 ale aceluiaşi drum, pe tronsonul 3 mobilizarea fiind impresionantă după scurta vacanţă de Paşte. Se lucrează în două schimburi, stadiul lucrărilor ajungând şi pe acest tronson la aproximativ 25 %.

În ritmul în care lucrează oamenii constructorului român sunt şanse mari ca şi cel de al treilea tronson să fie gata înainte ca italienii de la Tirrena Scavi, care realizează primii aproape 18 km ai drumului expres, adică tronsonul 1, să dea gata lucrarea pe care şi-au asumat-o. Această posibilitate a enunţat-o chiar ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la ultima vizită oficială pe şantier, la sfârşitul lunii martie, atunci când constata că italienii nu au depăşit 43%, deşi au ca termen final decembrie 2022.

UMB a reuşit să respecte termenele asumate FOTO: Facebook/Sorin Grindeanu

„Îmi doresc ca în perioada următoare să existe o altfel de mobilizare, şi ne dorim cu toţii, fiindcă altfel facem tronsonul 2, o să fie finalizat şi tronsonul 3, iar legătura cu Craiova, la ritmul acesta, nu va fi făcută“, declara atunci ministrul Grindeanu.

Unii lucrează „ca albinuţele în stup“, ceilalţi găsesc scuze

Tirrena Scavi s-a apucat oficial de lucru în mai 2019, cel puţin aşa a vrut ministrul Transporturilor de la acea dată, Răzvan Cuc, să se înţeleagă. Pentru că era campanie electorală, în judeţul Dolj a venit atunci să pună primele trei borduri chiar liderul PSD Liviu Dragnea. Imediat după plecarea autorităţilor „recuzita“ a fost mutată pentru o altă inaugurare, acuzau la acel moment rivalii politici de la USR.

Cert este că lucrările au înaintat pe tronsonul 1 în ritm de melc până astăzi. Pentru că, dincolo de lentoarea cu care lucrează italienii, au apărut şi alte probleme, termenul de finalizare asumat iniţial, respectiv decembrie 2021, a fost prelungit cu încă un an. Ca Tirrena Scavi să facă însă în mai puţin de nouă luni ce nu a reuşit în trei ani este un scenariu în care aproape nimeni nu crede.

„Vremea nu a fost mereu bună. Când am putut lucra, am lucrat doar acolo unde am primit autorizaţie de construcţie. Sunt sectoare unde nu am putut lucra pentru că nu avem autorizaţie şi sunt probleme şi cu exproprierile. Acolo unde avem autorizaţie, lucrările sunt avansate. Tronsonul 1 este de 17,8 kilometri. Noi am primit autorizaţie pe 7,8 kilometri în septembrie 2019. (…) Lucrările nu au putut înainta din mai multe motive şi nu au legătură cu constructorul. A fost o problemă şi cu prima variantă de traseu. A trebuit să se mute 8 kilometri din acest tronson pentru că drumul se suprapunea cu nişte sonde de gaze“, motiva, cu un an în urmă, Davide Pes, reprezentantul constructorului.

Acum, în schimb, statul şi-ar fi îndeplinit toate obligaţiile, iar constructorul nu ar mai putea să invoce nicio scuză. Mai mult, dacă graficul lucrărilor nu va fi respectat, în urma modificărilor legislative operate CNAIR poate sancţiona constructorul chiar până la rezilierea contractului şi desemnarea unui nou constructor.

„Furnizorii lor se cam vaită că nu sunt plătiţi la timp“

Lucrările executate pe tronsoanele drumului expres Craiova -Piteşti sunt atent monitorizate, ca de altfel şi alte lucrări de infrastructură din ţară, atât de autorităţi, cât şi de diverse ONG-uri. Se fac vizite pe şantier, iar mediul online abundă de filmări realizate fie cu drona, fie de la sol. Mai toate comentariile la adresa constructorului tronsoanelor 2, 3 şi 4 sunt măgulitoare, chiar dacă nici ironiile nu lipsesc. „De le-aţi da lor toate lucrările de infrastructură, prin încredinţare directă, ne-am încurca în autostrăzi“, scrie la un moment dat cineva.

Cert este că UMB Spedition, constructorul român cu aproximativ 3.000 angajaţi, probabil cel mai mare din ţară, reuşeşte să respecte termenele. „Secretul“, spun oamenii din domeniu, este de fapt la vedere. Ar consta într-un sistem de lucru foarte bine pus la punct. UMB îşi plăteşte furnizorii chiar şi în avans atunci când câştigă o nouă lucrare, în vreme ce în privinţa constructorului de pe tronsonul 1 aceştia „se vaită că nu prea sunt plătiţi la timp, iar vestea în piaţă circulă repede, aşa că, da, e posibil să nu mai găsească materiale“. Românii care se pregătesc să predea în câteva săptămâni tronsonul 2 gata finalizat îşi produc, pe de altă parte, singuri anumite componente ale structurilor de realizat, au adevărate depozite de materiale în apropierea şantierului, iar muncitorii plasaţi pe un anumit sector nu sunt mutaţi în funcţie de vizitele oficiale sau de alte interese de la o lucrare la cealaltă.

Podul peste râul Olt, cuprins în tronsonul 2, are 1,7 km FOTo: captura video MND

„Aici ştii cât e ora doar uitându-se dacă au plecat muncitorii de pe şantier“, spun adesea pescarii care pescuiesc pe râul Olt şi care au avut ocazia să-i vadă luni de zile la lucru pe muncitorii de pe şantierul podului construit peste râul Olt. „S-a terminat programul, au plecat, rămâne paznicul. Şi de sărbătorile mari ei nu muncesc niciodată, nu contează că e liber legal sau nu“, au mai observat oamenii.

Drumul expres Craiova-Piteşti (DX12), cunoscut drept „Autostrada Ford“ pentru că foarte mult pentru construirea acestuia au insistat reprezentanţii firmei de automobile din Craiova, are o lungime totală de peste 121 km şi câte două benzi pe sens. În 2024 se va putea circula, promit autorităţile, pe toate cele patru tronsoane ale primului drum expres din România. Primul tronson, între Craiova şi Balş, la care lucrează firma italiană Tirrena Scavi, are puţin peste 17 km. Tronsonul 2 este cuprins între limita judeţelor Olt şi Dolj şi municipiul Slatina (aproape 40 km). Este împărţit în două loturi şi a fost adjudecat de UMB Spedition care s-a angajat să termine lucrările cel târziu la începutul lunii iunie 2022 (primii aproape 17 km, care cuprind centura de ocolire a oraşului Balş, au fost daţi în folosinţă).

Un segment de aproape 18 km din drumul expres a fost dat în folosinţă pe 21 aprilie FOTO: Facebook/Sorin Grindeanu

Tronsonul 3 (31,75 km) este construit tot de UMB, lucrările fiind realizate în proporţie de 25%. Începe în zona nodului rutier de pe DN 65 (Valea Mare) şi are ca punct final limita judeţelor Olt şi Argeş.

Ultimul tronson va avea 31,8 km, începe la Coloneşti, localitatea din Olt aflată la limită cu judeţul Argeş, şi va face legătura cu autostrada Piteşti-Bucureşti.

