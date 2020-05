Testele pentru noul coronavirus se fac, de luni, în judeţ. Laboratorul DSVSA nu mai are nevoie de confirmarea rezultatelor

Laboratorul DSVSA OLt, deservit de doi medici de laborator din cadrul instituţiei şi un medic şi un biolog din cadrul DSP Olt, lucrează probe pentru noul coronavirus începând de săptămâna trecută,. primele seturi ed teste au mers însă spre confirmare la laboratoare cu experienţă, iar confruntarea rezultatelor a dovedit că specialiştii din Olt lucrează foarte bine. Certificarea au făcut-o chiar specialiştii Laboratorului Institutului cantacuzino. astfel, de lunim 4 mai 2020, laboratorul DSVSA poate lucra probele fără obligaţia ca cestea să fie confirmate de colegii dintr-un alt laborator.

„În baza « Protocolului de colaborare » încheiat între DSVSA Olt şi Unitatea subordonata M.S.- Direcţiei de Sănătate Publică Olt, înregistrat cu nr. 5030/ 03.04.2020/ DSO Olt, LABORATORUL DE GENETICA MOLECULARA, din cadrul Directiei Sanitar Veterinare si Siguranta Alimentului Olt situat in loc. Slatina, str. T. Vladimirescu, nr. 173, jud. Olt se va efectua determinarea infectiei COVID -19, prin metoda RT- PCR , pe toata perioada de menţinere a stării de urgenţă de sănătate publică .

În cadrul protocolului de colaborare, DSVSA Olt pune la dispozitie infrastructura, spaţii, dotări cu aparatură, 2 medici specialitati de laborator si 1 asistent de laborator, DSP Olt se angajează să asigure mediile de cultură, reactivi, materiale sanitare, echipamente de protectie, biocidele, cât si 4 reprezentanţi ( 1 medic, 1 biolog si 2 asistenti de laborator )“, a transmis DSP Olt.

Medicii şi biologii care lucrează testele pentru noul coronavirus au participat la un curs de instruire tehnică RT- PCR, la Institutul – Laboratorul de Genetica Moleculară.

În laboratorul din Olt s-au lucrat până acum 17 probe pentriu determinarea infecţiei cu noul coronavirus. „Conform “Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), actualizata in data de 28.04.2020”, fiind vorba de un laborator cu experienta limitata, am colaborat cu un laborator cu experienta in confirmarea rezultatelor (Laboratorul de Genetica Moleculara al Institutului Matei Bals Bucuresti ); am trimis contraprobele cu rezultate identice celor obtinute in laboratorul judetean . Activitatea laboratorului este în continuitate, fără a mai fi necesară reconfirmarea rezultatului de un alt laborator cu experienta (începand cu data de 04.05.2020, au mai precizat reprezentanţii DSP Olt.

A fost stabilit un program de lucru, s-au finalizat procedurile de lucru, iar în această perioadă are loc procedura de înregistrare a laboratorului la nivelul Ministerului Sănătăţii - INSP, pentru ca şi acest laborator să fie inclus în lista centrelor care efectuează testare pentru SARS-COV-2. Procedura este absolut necesară pentru a putea fi decontate cheltuielile efectuate.