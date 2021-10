Te vaccinezi dacă ai trombofilie? Îţi dozezi anticorpii? Un medic a răspuns zecilor de nelămuriri şi frici

Pentru că oamenii încă au temeri mari legate de vaccinurile anti-COVID, iar răspunsurile la întrebările lor nu sunt întotdeauna la îndemână, medicul Vasi Rădulescu, cel care a fondat cu peste 8 ani în urmă, o platformă de educaţie pentru sănătate, a strâns cele mai frecvente dintre întrebările care i-au fost adresate şi a oferit, pe pagina sa de socializare, răspunsuri la ele.

Astfel, persoanele interesate pot afla dacă vaccinurile anti-COVId sunt indicate în sarcină, dacă trombozele constituie o contraindicaţie, dacă pacienţii cu afecţiuni ale glandei tiroide au de ce să se teamă de vaccin, dacă vaccinurile afectează fertilitatea. De asemenea, medicul arată la cât timp de la trecerea prin boală vă puteţi imuniza, cu ce produs se recomandă doza booster.

Ce se întâmplă în cazul pacienţilor cu cancere în tratament, ce se recomandă pacienţilor în tratament cu anticoagulante, dă vaccinul leucemie etc. sunt frici şi nelămuriri cărora medicul le-a căutat răspunsul. Iată lămuririle oferite:

„Am pregătit aici informaţii care sper să te ajute cu toate nelămuririle sau fricile. Ele sunt explicate simplu, pe înţelesul tuturor, iar multe au şi link-uri către materiale utile, pe care te rog să le citeşti.

Prin urmare, iată nişte informaţii deosebit de utile:

1. Singurele contraindicaţii la vaccinare sunt reacţiile alergice la prima doză sau trombocitopenia imună indusă de prima doză. Nu se face a doua doză. Aşadar nu există alte contraindicaţii, dar, după cum vei vedea mai jos, sunt situaţii în care ar fi bine să discuţi şi cu medicul curant, pentru o siguranţă deplină.

2. Vaccinurile sunt indicate în sarcină. Pe orice perioadă a sarcinii. Asociaţiile de ginecologie recomandă vaccinarea ferm, pentru că încă există multe cazuri severe de gravide internate, din păcate nevaccinate.

3. Vaccinurile sunt indicate în alăptare. Anticorpii vor proteja şi bebeul.

4. După terminarea izolării puteţi face vaccinul, indiferent că vorbim de doza 1, rapel, booster. Aşadar e recomandat să faceţi vaccinul chiar dacă aţi avut Covid. Nu aveţi de aşteptat 1-2-4-6 luni, ci imediat de la terminarea izolării puteţi face vaccinul, respectând desigur timpul pentru rapel sau booster.

5. Trebuie să treacă minimum 6 luni de la rapel pentru a putea face boosterul. Doar cei cu imunitate compromisă (spre exemplu cei cu cancere) fac schema cu 3 doze din prima, după un plan special.

6. Boostere sunt Pfizer sau Moderna. Repet, ele se fac la cel puţin 6 luni de la schemele care pot fi cu AstraZeneca 2 doze, Pfizer 2 doze, Moderna 2 doze, Johnson&Johnson 1 doză.

7. Chiar dacă aţi avut schema cu AstraZeneca, booster va fi Pfizer sau Moderna. Sunt sigure, da, că aprobarea a venit pe studii. Nu există nicio dovadă să ne temem de ceva dacă amestecăm vaccinurile.

8. Cei cu boli de inimă, plămâni, ficat etc. nu au contraindicaţie la vaccinare. Din contră, au mare nevoie de vaccin.

„Cei cu trombofilie sau tromboze nu au contraindicaţie la vaccinare“



9. Cei cu trombofilie sau tromboze nu au contraindicaţie la vaccinare. Pot face un vaccin ARNm. Se discută şi cu medicul hematolog, iar dacă există un tratament curent, medicul va explica dacă acel tratament se va opri sau nu.

10. E trist că nu se ştie nici acum ce înseamnă ARNm (am văzut o mulţime de întrebări despre ce e ARN) - este o componentă genică ce conţine informaţiile pe baza cărora corpul face proteina S şi declanşează imunitatea împotriva acesteia. Proteina S (spike, adică „ţep”) o are şi virusul, iar când acesta intră în corp e recunoscut imediat şi se începe lupta cu el. Vaccinuri cu ARNm sunt Pfizer şi Moderna.

11. Cei sever imunocompromişi au MARE nevoie de vaccin. Pot face chiar schemă cu 3 doze din prima, după un plan special, pentru a atinge o imunitate cât mai bună.

12. Cei cu cancere active care iau tratamente grele gen chimioterapie sau au radioterapie vor discuta cu medicul curant şi vor stabili oportunitatea vaccinării. În principiu vaccinul se poate face după finalizarea chimio sau radioterapiei.

13. Bolile autoimune NU sunt contraindicaţii la vaccinare. Dacă aveţi tiroidite, lupus, poliartrită reumatoidă sau oricare altă afecţiune autoimună, nu aveţi contraindicaţie. Puteţi face orice vaccin aprobat.

14. Nici bolile inflamatorii intestinale ca boala Crohn sau rectocolita ulcerohemoragică. nu sunt contraindicaţii la vaccinare.

15. Dozarea de anticorpi înainte de vaccinare (orice doză) este inutilă. Repet, puteţi face vaccinul chiar dacă aţi trecut prin boală. Trecerea prin boală + vaccinul = imunitate excelentă.

16. Boosterul e recomandat în perioada asta, da. 6 luni minimum de la rapel -> booster.

17. Johnson & Johnson are booster aprobat la minimum 6 luni de la doza unică - va fi cu Pfizer sau Moderna. Se poate face şi încă o doză JJ.

18. Va veni aprobarea şi pentru vaccinarea copiilor între 5 şi 11 ani. Aprobarea s-a dat deja în SUA de către FDA şi urmează şi de EMA pentru Europa. Studiile din SUA au arătat că vaccinurile sunt sigur, au o eficienţă excelentă. Am pregătit un material aici - https://bit.ly/fda-copii

19. Vaccinarea între 12 şi 18 ani este aprobată şi se face exact ca la adult, cu Pfizer sau Moderna.

„Dozele cu termen depăşit NU sunt periculoase“



20. Nu, dozele cu termen depăşit NU sunt periculoase. Au fost extinse termenele oficial. Iniţial s-a crezut că ARNm nu va rezista mult timp, dar realitatea ne-a arătat altceva. NU există nicio problemă aici.

21. Varicele NU sunt contraindicaţii, că am primit foarte multe mesaje despre asta.

22. Vaccinurile NU dau leucemie la 3-5 ani. Nu dau niciodată, nu avem nicio atenţionare despre asta. Nu dau cancer şi nici nu ne omoară după 50 de ani. Vaccinurile cu ARNm nu au cum să interfereze cu ADN-ul.

23. Vaccinurile NU afectează fertilitatea. Nu există nicio dovadă care să ne indice asta. Aşadar vaccinul poate fi făcut oricând înainte de intenţia de a procrea.

24. Vaccinarea se poate face în HIV. Fără probleme. E chiar indicată.

25. Se pot face simultan vaccinul anti-Covid şi cel antigripal. Chiar în aceeaşi zi, da. Se vor face fiecare în alt braţ. La fel cu cele anti-HPV, nu avem dovezi că ar crea probleme administrarea lor simultană.

26. Se pot vaccina şi cei cu epilepsie, da.

27. Poate apărea miocardita după vaccinare? Am lămurit asta simplu, aici - https://bit.ly/miocardita

28. Ce facem cu hepatitele B sau C? Facem vaccinul. Avem mare nevoie de el! Nu există contraindicaţii nici aici.



28. Ce facem cu hepatitele B sau C? Facem vaccinul. Avem mare nevoie de el! Nu există contraindicaţii nici aici.

29. Dar cu alergiile? Sunt atât de mulţi oameni cu alergii! Ei bine, cei care au istoric de şoc anafilaxic vor face NEAPĂRAT vaccinul într-un spital, cu medicii aproape. Cei cu teren plurialergic ar trebui să discute cu medicul alergolog. Cei cu alergii comune, uşoare, nu au contraindicaţii la vaccinare.

30. Pacienţii care sunt anticoagulaţi cu sintrom, trombostop, warfarină - să aibă un INR stabil, ideal mai aproape de 2. Se pot vaccina fără probleme. Anunţă la centru, se foloseşte un ac fin, totul în regulă.

31. Pacienţii cu anticoagulante de generaţie nouă (apixaban, dabigatran, rivaroxaban) pot face vaccinul fără probleme. Cum ei oricum nu monitorizează INR, anunţă la centru pentru a folosi un ac fin.

32. Cum şi când anume se fac boosterele? Am pregătit un material aici - https://bit.ly/booster-covid

33. Ganglioni umflaţi după vaccin? Da! Pot apărea. NU e nimic de speriat, vor da înapoi.

34. Febră, durere de cap, oboseală, dureri musculare după vaccin? Da! Pot apărea, ele făcând parte din răspunsul imun. Trec în câteva zile, nu e nimic de speriat. Luaţi paracetamol sau ibuprofen la nevoie.

35. Ce faci când medicul tău îţi zice că NU ai voie să te vaccinezi? Am pregătit un material aici - https://bit.ly/rec-medici

„Şi eu pot propune ca de mâine să fie despăgubiţi cei care sunt traşi de curent“

36. Circulă un link către o propunere parlamentară privind sutele de mii de morţi datorate vaccinurilor şi recunoaşterea lor va atrage un block. Oricine poate face o propunere parlamentară. Şoşo poate oricând. Partidele de extremă pot oricând. Asta nu înseamnă că propunerea e validată şi votată. Şi eu pot propune ca de mâine să fie despăgubiţi cei care sunt traşi de curent (n-am putut să mă abţin, scuze).

37. NU luaţi acasă tratamente ca ivermectină, arbidol sau altceva similar care nu este aprobat oficial. Bazându-vă pe ele puteţi pierde timp preţios, ajungând apoi în forme grave la spital.

38. Ce faceţi dacă aveţi Covid? Anunţaţi medicul de familie, luaţi tratament, monitorizaţi saturaţia în oxigen să fie peste 94%, vă hidrataţi bine, vă odihniţi, vă alimentaţi. Staţi în izolare cele 14 zile. În cazul în care funcţia pulmonară este deteriorată şi saturaţia scade semnificativ, anunţaţi imediat serviciul 112.

39. NU e nevoie să luaţi anticoagulant sau aspenter înainte sau după vaccin!

40. După vaccin, imunitatea are nevoie de mai multe zile să apară. Cam 10 zile de la doza JJ, cam 30-40 zile să atingă vârful de la prima doză pentru Pfizer. Protejaţi-vă cu mască, păstraţi distanţa, aveţi o igienă bună. E păcat să vă infectaţi chiar după vaccinare!

41. Orice vaccin e bun. Cea mai mare protecţie o dă Moderna, apoi Pfizer, apoi JJ. Dar orice vaccin protejează excelent pe formele severe.

42. NU riscaţi să obţineţi certificatul verde fără să vă vaccinaţi. Este caz penal şi, dacă veţi vrea să faceţi vaccinul, nu veţi mai putea.

„Ştiu o mulţime de oameni care au trecut prin boală şi încă nu şi-au revenit, la luni distanţă“

43. De ce ai vrea să faci imunitate naturală când ai la dispoziţie un produs sigur, testat, ieftin (chiar gratis pentru tine, că-l plăteşte statul) care îţi asigură el o apărare foarte bună? Ştiu o mulţime de oameni care au trecut prin boală şi încă nu şi-au revenit, la luni distanţă. De ce ai vrea să-ţi baţi joc de corpul tău cu o boală care-ţi face praf plămânii, vasele de sânge, inima, creierul? De ce ai alege asta şi nu vaccinul?

44. Pot apărea palpitaţii sau tensiune mare după vaccin? Te rog să citeşti acest material - https://bit.ly/palpitatii-miastenia

45. Se poate face vaccinul în miastenia gravis? Am pregătit acest material - https://bit.ly/palpitatii-miastenia

46. Vaccin în mastocitoză? DA! Musai în spital, cu medicii aproape.

47. Se poate face vaccinul în endometrioză? Nu există nicio dovadă care să ne ducă la o contraindicaţie, deci da, se poate.

48. Se poate dona sânge după ce a fost făcut vaccinul? DA! Poţi dona oricând sânge, chiar şi după booster!“, a scris medicul pe pagina sa de Facebook.

„NU sunt plătit de nicio companie, de stat sau de altă organizaţie“

Pentru a-i „linişti“ pe cei care îl acuză pe medic de faptul că are anumite interese pentru a promova vaccinarea, medicul a precizat clar că munca sa este voluntară şi că această muncă a început-o încă de acum opt ani.



„❤️ Cine sunt eu şi de ce să aveţi încredere în mine? ❤️

Sunt dr. Vasi Rădulescu, medic specialist cu medicina internă la bază. De 8 ani de zile fac educaţie pentru sănătate pe platformele sociale. Am un site care înregistrează peste 1 milion de vizitatori lunar, iar acolo sunt peste 1.500 de articole disponibile gratuit.

În 2019 am fost desemnat Cel mai bun medic comunicator.

Sunt autorul a 7 cărţi de educaţie şi 5 ilustrate, pentru copii.

Tirajul cărţilor a depăşit 700.000 exemplare date spre oameni.

Am participat la majoritatea posturilor TV la emisiuni informative, dar şi la posturi consacrate de radio. Textele mele apar constant în Republica, G4Media, NewsWeek, HotNews, Pagina de Psihologie, Viaţa Medicală, DC News, Digi24 şi-n majoritatea celorlaltor publicaţii de top de la noi. Sunt voluntar şi mă ocup de centre cu pacienţi în situaţii grele. Conduc o editură. Sunt implicat în numeroase cauze sociale. Sunt membru activ al Colegiului Medicilor din Bucureşti.

🚀 Din 21 octombrie am pus la bătaie toate paginile pentru campania de vaccinare. NU sunt plătit de nicio companie, de stat sau de altă organizaţie. Absolut toată munca mea este voluntară.

▶️ Am răspuns până acum la peste 15.000 de mesaje.

🙏🏻 NU am nevoie de nimic de la nimeni. Nici să cumpere cineva vreo carte, nici de bani, cafea sau altceva. Mulţumesc“, a mai scris medicul.

