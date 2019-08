Tatăl Alexandrei Măceşanu, apel înduioşător: „S-o aducă, s-o lase la o margine, nu ne mai interesează cine a făcut asta!“

Tatăl fetei din Dobrosloveni a venit în faţa reprezentanţilor presei alături de vărsul său, cunoscutul activist civic Alexandru Cumpănaşu, cu două mesaje foarte clare: familia să îi fie lăsată în pace, pe de o parte, pentru a nu mai fi nevoit să-şi protejeze locuinţa, iar pe de alta, cu un mesaj către cei care i-au răpit fata, familia Măceşanu fiind convinsă că Alexandra este încă în viaţă şi că, cel mai probabil, este victima unei reţele de trafic de carne vie.

„Vreau să le spun atât: s-o aducă, s-o lase la o margine, nu mă mai interesează cine a făcut asta. Fac un apel către toţi cei care ştiu ceva. Sunt 8-9 zile, în care nu ştim nimic. Să fie sănătoasă, nu mă interesează cine a luat-o, dacă o aduc“, a spus tatăl adolescentei de 15 ani care a reuşit ca la o zi de la răpire să sune la 112. „Credem că este în viaţă. Ne rugăm în fiecare seară, în fiecare zi, Dumnezeu s-o aducă acasă şi să fie sănătoasă!“, a mai spus tatăl.

Tatăl Alexandrei le-a mulţumit, de asemenea, tuturor celor care o caută de atâtea zile, chiar şi anchetatorilor atât de criticaţi în ultimele zile, dar în care, a spus bărbatul, are încredere. A avut chiar scuze pentru cei care au preluat apelul Alexandrei la 112: „Poate nici dânşii nu şi-au dat seama. (…) Mă simt vinovat eu, ca tată, că n-am putut să fac mai mult. Eu, totuşi, cred că îşi vor face datoria şi o vor găsi în viaţă“, a mai spus tatăl Alexandrei.

Bărbatul a vorbit şi despre noaptea de căutări, în care i-a însoţit, în mare parte din timp, pe anchetatori, participând chiar la două descinderi şi fiind cel care a spart cele două uşi, însă, a precizat bărbatul, nu pentru că i s-ar fi impus, ci pentru că nu mai avea răbdare să o facă poliţiştii.

Alexandru Cumpănaşu a explicat, la rândul său, de ce are speranţe că Alexandra este în viaţă, menţionând că, într-adevăr, bijuteriiile Alexandrei au fost găsite, alături de bucăţi de oase arse care se bănuieşte că sunt umane, dar, a precizat acesta, erau bijuterii din argint şi, în mod normal, la o temperatură foarte mare s-ar fi distrus. Acestea, în schimb, au fost găsite intacte şi au fost recunoscute de tatăl fetei.

Cât despre telefonul primit de părinţii fetei chiar în ziua apelului Alexandrei la 112, tatăl fetei a declarat că vocea celui care i-a sunat pe părinţi era a unei persoane în vârstă. „I-am spus să vorbescă mai tare şi mi-a spus că îl doare gâtul, că a băut apă rece“. Tatăl fetei răpite a avut chiar puterea să-i ureze, dacă acesta nu a comis crima, „Dumnezeu să-l aibă în pază!“ bărbatului suspectat la acest moment de omorârea Luizei şi a Alexandrei, crime pe care, duminică, 28 iulie 2019, le-a mărturisit.

