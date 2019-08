Tatăl Alexandrei îi ia apărarea lui Cumpănaşu: „I-am dat lui Sandu hârtie să ne reprezinte peste tot: la tribunal, la parchet, la poliţie, la televiziune şi ziare“

Scrisoarea lui Nelu Cumpănaşu a fost publicată tot pe contul de Facebook al lui Alexandru Cumpănaşu, care este văr cu tatăl Alexandrei, fata dispărută în 24 iulie 2019 şi despre care Gheorghe Dincă a mărturisit că a violat-o şi a ucis-o.

Cumpănaşu scrie, în preambulul scrisorii lui Nelu Măceşanu, că vărul său „nu a mai suportat astăzi“ şi i-a trimis o scrisoare pe care o ataşează. „Pe omul ăsta simplu, echilibrat dar tulburat, l-au scos din minţi anumiţi politicieni şi nu numai care au aruncat cu noroi şi jigniri în tot ce am făcut“.

Iată scrisoarea transmisă de Nelu Măceşanu:

" Scrisoare catre toti oamenii crestini care ne-au fost alaturi



Ma numesc Macesanu Nelu, tatal Alexandrei si am un mesaj pentru toti cei care il ataca pe varul meu: Imi pare rau ca l-am amestecat pe Sandu in toata nenoricirea noastra. I-am spus-o si lui de cate ori ne-am vazut. Imi pare rau pentru ca am vazut cati oameni rai il ataca si ii creeaza probleme pentru ca l-am rugat sa ne ajute sa o gasim pe Alexandra. Noi am apelat la Sandu si Iulian pentru a ne ajuta nu ei s-au bagat peste noi. Cred ca TOTI cei care il ataca nu sunt oameni crestini si au interese ciudate sau nu au copii sa inteleaga prin ce trecem. Eu si sotia mea ne-am pus toata increderea in varul meu de la inceput, de joi seara cand i-am spus lui si varului nostru Iulian ca ne-a disparut fata. Din primul moment Sandu si Iulian au sarit in ajutorul nostru cu tot ce au putut. Sandu a facut pentru noi mai mult decat orice politician sau institutie. Si eu si sotia mea am vazut cum politicieni si altii il critica pe Sandu pentru ca este alaturi de noi. Si atat eu cat si sotia am hotarat sa le spunem chiar daca Sandu a insistat sa nu o facem ca gresesc foarte mult si nu este deloc crestinesc cum procedeaza.

Sandu nu este un om foarte vorbaret dar cand apelezi la el isi da sufletul sa ajute. Asa cum face si cu mama Vica asa a facut si cu noi. Imi pare rau Sandule ca ti-am creat probleme si te-am amestecat dar nu aveam incredere in nimeni altcineva. Vreau sa mai spun atat: i-am dat lui Sandu hartie sa ne reprezinte peste tot: la tribunal, la parchet, la politie, la televiziune si ziare. Cine poate sa spuna ca tot ce a facut el a fost pentru a se folosi de fetita noastra draga NU este omul lui Dummezeu si nu este crestin. Sandu ne-a intrebat despre tot ce a facut in numele nostru si dincolo de necazul prin care trecem care este un cosmar din care nu ne mai trezim atacarea lui Sandu este lucrul care ne-a suparat si mai tare si am hotarat sa-i trimit acesata scrisoare sa o faca publica pentru ca are nevoie de sprijinul nostru nu doar noi de al lui. Cred ca aceia care il critica pentru ca sufera langa noi ar trebui sa se duca la biserica sa se roage si sa-si curete rautatea si veninul. Noi credem in continuare in autoritati si in Sandu ca vor reusi sa ne gaseasca fata si adevarul. O sa facem totul pentru a afla adevarul despre copilul nostru. Suntem crestini si nu avem rautate dar celor care vorbesc despre glorie sau imagine a lui Sandu pe seama necazului nostru le spunem atat: sa le fie rusine iar celor care cred in el sa-l sprijine sa lupte nu doar pentru fata noastra ci pentru toti copii care au trecut prin asa ceva. Dumnezeu e sus si ii vede pe toti: si pe cei rai si pe cei buni si are grija de fiecare!"

Asupra lui Alexandru Cumpănaşu au planat, în ultima perioadă, suspiciuni privind implicarea lui în „cazul Alexandra“, fiind acuzat că de fapt nu avea o relaţie foarte strânsă cu familia fetei şi că exploatează un astfel de moment pentru a-şi face imagine. Ultima persoană care a ridicat întrebări asupra intereselor lui Alexandru Cumpănaşu şi ale lui Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a fost Traian Băsescu, fostul şef al statului, acesta menţionând, printre altele: „Un alt campion al împrăştierii suspiciunii asupra anchetatorilor este Alexandru Cumpănaşu, care, de la bun început, şi-a asumat postura de haiduc, ameninţând că-şi va pune la cingătoare scalpurile tuturor şefilor şi şefuleţilor din stat, din calitatea sa de „unchi” al Alexandrei. Cu siguranţă, „unchiul” Cumpănaşu o să ne povestească de câte ori a văzut-o pe Alexandra în viaţa lui şi cum a legănat-o pe Alexandra când era mică.

Desigur, pentru a fi convingător în semănarea neîncrederii, „unchiul” neagă în spaţiul public rezultatul analizelor ADN făcute la IML şi cere contraexpertiză ADN în străinătate. Mai mult, în ultima sa ieşire publică, Cumpănaşu se arată nemulţumit că anchetatorii nu-l ţin la curent cu mersul anchetei, ca şi cum pentru EL anchetatorii ar putea încălca legea sau ca şi cum EL ar fi şi „unchiul şef” al lui Felix Bănilă şi al lui Radu Gavriş. Şi EL, Cumpănaşu, atinge culmea ridicolului reproşând că în weekend cercetările vor fi sistate, când, în realitate, investigatorii se află în casa lui Dincă. Cumpănaşu, ca şi Tonel, crede că el conduce ancheta, drept pentru care se arată supărat că, deşi a dat anchetatorilor o listă de apropiaţi ai lui Dincă, aceştia nu au fost încă interogaţi şi, de ce nu, arestaţi pentru că i-a nominalizat EL. “

