Tânăra care a decedat în accidentul grav de la Lunca Corbului este fata unui viceprimar din Olt. „Trebuia să vină cu microbuzul, aşa stabiliseră“

Andreea Anişoara Predica este fata care a decedat în urma cumplitului accident petrecut vineri-dimineaţă la Lunca Corbului, şi este fiica viceprimarului comunei Poboru, Mircea Predica. Maşina în care se afla era condusă de un bărbat în vârstă de 37 ani, din Mărgineni-Scorniceşti, o localitate aflată în apropiere de localitatea natală a fetei, Poboru. Tatăl fetei este viceprimarul comunei Poboru din judeţul Olt.

Fata, care locuia cu chirie în Piteşti, unde a şi urmat cursurile liceului şi ulterior facultatea, în prezent fiind angajată în acelaşi oraş, se îndrepta spre casă.

„Fata ar fi trebuit să vină acasă cu microbuzul, aşa vorbiseră. Ce s-o fi întâmplat, că s-o fi oferit băiatul ăsta să o aducă, nu ştiu exact, nu erau de mult timp împreună În curbă a intrat în depăşire, dar ce impact, că s-a răsturnat şi cisterna. El, şoferul, nu are nimic. Pe mine m-au sunat cei de la Info Trafic, eu a trebuit să-i spun tatălui, vă daţi seama! Nici nu i-am spus prima dată că e moartă, i-am spus că e un accident şi să se ducă s-o caute pe la ce spital o fi dus-o. A plecat, era aglomerat, n-a putut să treacă, m-a sunat şi atunci i-am spus că e moartă, că trebuie să fie tare. Mai are un băiat, e plecat în Italia, avea nuntă cu el în primăvară.

Fata venea acasă des, dar acum trebuia să se pregătească pentru o operaţie, plecau la Bucureşti, pentru o intervenţie chirugicală, fata avea nişte probleme mai vechi şi făcea intervenţii“, a declarat primarul comunei Poboru, Iulian Bărăscu.

Cel mai probabil fata va fi înmormântată duminică, în cimitirul din localitatea natală.

