Subiecte Română BAC 2018. Prima probă scrisă la Bacalaureat în judeţul Olt

În perioada 25-30 iunie 2018 se desfăşoară probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat naţional, sesiunea iunie-iulie 2018, conform calendarului Bacalaureat 2018, prima sesiune:

Luni, 25 iunie – Proba scrisă la Limba si literatura română - Ea)

Marţi, 26 iunie - Proba la Limba si literatura maternă - Eb)

Miercuri, 27 iunie – Proba obligatorie a profilului - Ec)

Vineri, 29 iunie - Probă scrisă - la alegere a profilului şi specializării - Ed)

Miercuri, 4 iulie – Afişarea primelor rezultate (până la ora 12:00)

Miercuri, 4 iulie – Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 - 16:00)

5-8 iulie – Soluţionarea contestaţiilor

Luni, 9 iulie - Afişarea rezultatelor finale

Proba scrisă din cadrul examenului începe la ora 9.00, iar accesul candidaţilor în centrul de examen este permis în intervalul orar 7.30-8.30, pe baza actului de identitate. Timpul destinat elaborării lucrării scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, numai creion negru.

Rezultatele vor fi afişate miercuri, 4 iulie 2018, până la ora 12.00, urmând ca în intervalul orar 12.00-16.00 să fie depuse contestaţiile.

Sunt 10 centre de examen in Olt, dintre care cinci in Slatina, câte două in Caracal şi în Corabia şi unul în Balş, în care sunt aşteptaţi 3.042 candidaţi. Promovabilitatea la Olt a depăşit, anul trecut, 63%.

