Stomatologul care s-a întors acasă ca să reîmpădurească din propriii bani: „Sunt 5.000 de implanturi bio, cum glumesc eu cu prietenii“

Aproape 200 de persoane s-au înscris pe Facebook pentru a participa la acţiunea „Plantăm viaţă“, răspunzând astfel unui anunţ în care se făcea apel la voluntariat.

„Avem nevoie de voluntari ca tine pentru actiunea de împadurire din Comuna Potcoava.

Pentru că vrem sa ajutăm printr-o acţiune de împadurire a unei parcele degradate din Comuna Potcoava, am organizat acţiunea de împadurire, Sâmbata, 23 Martie 2019.

Vă aşteptăm cu entuziasm să facem împreuna un bine acestei regiuni. Fiecare voluntar este rugat să-şi aducă propriile instrumente de plantat (sapă, cazma, lopată). Nu uita că rădăcinile oferă viaţă, viitor şi speranţă“, suna anunţul care nu a rămas fără ecou.

Acţiunea a fost pusă la cale de medicul stomatolog Mihăiţă Secu (33 ani), cel care, pe cheltuiala sa, a achiziţionat cei 5.000 puieţi de salcâm care urmează să fie plantaţi, făcând apel la Primăria Potcoava să-i fie repartizat un lot de teren cu probleme. I s-au dat trei variante, din care a ales un loc plin de amintiri frumoase, voluntarul fiind de loc din Potcoava, unde a copilărit şi unde a urmat şcoala, inclusiv liceul.

Medicul stomatolog spune că l-a mânat gândul că e nevoie de astfel de iniţiative şi mai ales e nevoie să se înceapă cu cei mici, la acţiune urmând să participle şi aproximativ 50-60 elevi ai Liceul Tehnologic Potcoava. „Asta e şansa ţării noastre. Dacă noi vrem o ţară educată, sau o ţară cu oameni educaţi, putem să reuşim, altfel, alt tratament nu cred că mai există. Predictibil. (...) Hai să mergem să împădurim, să facem o pădure! Mie îmi place natura. Aş vrea să conştientizăm lumea în felul următor: n-am cum să tai un pom dacă n-am plantat măcar unul. Sau dacă am tăiat unul, uite, am o şansă să merg să plantez unul, acum.

Eu am o afinitate către tot ce înseamnă bio, către natură, şi mai ales pasiune pentru ţara asta. Îmi place, am făcut „N“ cărări prin România, am fost prin toate zonele din România şi te îngrozeşti ce găseşti în munţi. Ce face omul, ce distrucţie poate să facă omul acolo unde ajunge. Am fost de atâtea ori întorşi din drum de către exploatatorii ăştia. «Du-te, dom’ne, de-aici, că drumul ăsta e-nchis!». «Păi, eu îl am pe GPS, mie îmi dă că pot să ajung dincolo». «Nu-nu-nu, e-nchis, l-a luat apa». Poţi să te iei la bătaie cu ei? Eşti în pădure, nu te ştie nimeni. Am folosit de multe ori Radarul Pădrurilor, dar n-am putut să urmăresc să văd dacă îi opreşte cineva“, a explicat promotorul ideii de unde dragostea pentru viaţă.

Mai puţin de 2.000 lei costul puieţilor

De zona care urmează să fie împădurită, situată chiar în spatele şcolii din satul Fălcoeni, medicul Mihăiţă Secu îşi aminteşte cu ochii de copil. „Zona respectivă nu era împădurită, ştiu că era o zonă în care îşi luau pământ pentru sobe, dar a fugit, nu se mai vede. Amintirile le am, pe dealul ăla am fost şi cu săniuţa, iarna, era o pantă destul de lungă, acuma e asfaltată o parte, altă parte a mai fugit de-acolo...“, a explicat voluntarul care a cumpărat materialul săditor încă din toamna trecută, doar că iarna a venit foarte repede şi nu a mai putut desfăşura acţiunea. Puieţii, achiziţionaţi de la Pepiniera Ioneşti, au costat foarte puţin, raportat la investiţia în viitor pe care o reprezintă.

„Acţiunea a costat destul de mult. Culmea, cea mai mică investiţie au fost puieţii. Inclusiv oamenii ăştia de la pepinieră au zis că ei au proiecte prin care dau puieţi gratis către primării, au o singură condiţie – să vină să-i ia, să-i planteze, şi să poată să-i urmărească cinci ani. Adică nu ţi-i dau să-i comercializezi, vin să văd dacă la anu’ îi mai găsesc acolo, dacă peste doi ani sunt acolo, cinci ani de zile vor să vină. Mi se pare «wow!». «Şi, nu vin oamenii să ia?», am întrebat. « Nu, că n-are cine!». Oarecumaş vrea să fie şi un exemplu, că dacă eu pot s-aduc oameni care în timpul săptămânii au un serviciu, oameni care plătesc dări către stat şi au nişte responsabilităţi, eu pot să-i aduc voluntar într-un week-end, cu atât mai mult oamenii ăştia care beneficiază de asistenţă socială ar putea să facă asta în cadrul programului în care sunt înscrişi. Ar fi o treabă extraordinară dacă cineva înţelege ideea şi s-o ducă la bun sfârşit“, a mai spus medicul Mihăiţă Secu.

În această acţiune, ca şi în altele dezvoltate în parteneriat în localitatea Potcoava, dar nu numai, îi este alături medicul de familie Marius Puenea, cel care i-a adus alături pe elevii şi profesorii de la liceul din Potcoava. În glumă, chiar îşi spun că ce urmează să facă este un implant bio, mai spune medicul specializat în implantologie şi atât de fidel ideii de întoarcere la natură încât şi-a numit clinica deschisă de doi ani în Slatina Bio Dentis. „Sunt 5.000 de implanturi bio, cum mai glumesc eu cu prietenii“, a mai spus voluntarul.

