Spital COVID, fără soluţii pentru pacienţii „vindecaţi“, dar aflaţi în stare gravă. „Se negativează şi nimeni nu mai vrea să-i mai ia“

Odată cu creşterea numărului de infectări, a crescut foarte mult şi numărul pacienţilor pozitivi aflaţi la Terapie Intensivă. În cele două spitale din Olt care tratează de luni de zile patologie COVID-19 mai era joi, 8 octombrie 2020, un singur pat liber, la spitalul din Caracal, însă şi acesta fără ventilator. Asta în ziua în care DSP Olt a raportat cel mai negru bilanţ de la debutul pandemiei – şase morţi.

„La Terapie Intensivă nu mai avem decât un singur loc. Avem 16 pacienţi, 10 sunt pe ventilator. Ne-a trimis ministerul 6 ventilatoare, chiar mulţumim ministerului că ne-a trimis, şi mai aveam noi patru, unul este primit de la Crucea Roşie, la fel, mulţumim pentru donaţie“, a declarat directorul medical al Spitalului Municipal Caracal, spital suport COVID-19, medicul Alexandra Popa.

Problemele se adună însă în continuare pentru pacienţii care suferă de COVID-19 şi sunt spitalizaţi. De două-trei săptămâni, la spitalul din Caracal nu mai sunt disponibile medicamentele destinate cazurilor medii şi grave care înseamnă, uneori, singura salvare: vestitul Remdesivir, care şi-a dovedit eficienţa, dar şi produsele utilizate mai nou – tocilizumab şi anakinra, pentru care spitalul şi-a reînnoit cererea către minister, însă nu s-a avansat niciun termen clar în care s-ar putea trimite noi doze.

Spitalul din Slatina, pe de altă parte, care are în prezent sub tratament 55 pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19, nu mai are niciun loc la Terapie Intensivă. Din cei cinci pacienţi aflaţi în Terapie, patru sunt intubaţi, iar dacă lucrurile se complică pentru alţi pacienţi, se apelează la soluţia căutării unui loc liber la spitalele din ţară, demers din ce în ce mai anevoios.

Locul liber la Terapie Intensivă pentru pacientul COVID nu este însă singura problemă, semnalează directorul medical al spitalului din Caracal. La fel de greu, dacă nu mai dificil, este de găsit un loc la Terapie Intensivă pentru pacienţii care obţin teste negative, dar cărora starea de sănătate nu le permite externarea la domiciliu.

„Noi căutăm, dar căutăm degeaba (n. red – locuri la Terapie Intensivă pentru pacienţii COVID). Avem o mare problemă şi cu pacienţii care se negativează şi pe care nimeni nu mai vrea să-i mai ia. Vorbesc de pacienţi care se negativează, dar starea generală nu le permite să meargă acasă. Există şi categoria de pacienţi, mai puţini, ce e drept, din fericire, care se negativează şi a căror afectare este 90% (n. red. - afectare pulmonară). După ce s-a negativat el nu este de trimis acasă, el este încă de internat într-un spital non-COVID, numai că spitalele non-COVID nu ţi-l mai ia nicicum. Şi avem asemenea cazuri. În cazurile astea dăm telefoane, peste telefoane, peste telefoane... Este foarte dificil. Am dat şi pe la COSU, am dat peste tot. Peste tot este plin“, a mai declarat dr. Popa.

