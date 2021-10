Soluţii disperate pentru a-i păzi pe copii de Covid-19. Şcolile din Caracal cer să treacă în online, părinţii se interesează de homeschooling

Directorii şcolilor din Caracal au decis să înainteze către primăria din localitate, iar primarul către Instituţia Prefectului, solicitări pentru a trece activitatea şcolară, cel puţin pentru o săptămână, în mediul online. Rata de infectare a ajuns la Caracal la 7,2 cazuri/1.000 locuitori, iar tendinţa nu este de scădere. Sunt şcoli în care mai mult de un sfert dintre clase sunt deja în online, din cauza numărului de infectări în rândul elevilor şi profesorilor. Sănătatea este o prioritate, însă dincolo de acest aspect directorii se văd nevoiţi să facă faţă şi provocării de a asigura profesori la clasă. „Nu pot să import profesori“, spune prof. Liviu Mitroi, directorul celui mai bine cotat liceu din Caracal şi în top 3 la nivelul judeţului, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“. Unitatea pe care o conduce are peste 800 de elevi. Mai mult de un sfert din cele 28 clase sunt în online după ce şi elevi, dar şi profesori, au fost testaţi pozitiv. Mai mult, au fost teste cu rezultat pozitiv, în rândul elevilor, şi la revenirea la şcoală după opt zile. Iar asta în condiţiile în care rata de vaccinare în rândul personalului de la nivelul şcolii este de peste 90%.

„M-ar bucura dacă şi colegii din Slatina consideră că este o idee bună să facem front comun, ţinând cont că rata de incidenţă este şi mai mare în Slatina, foarte mare. Nu înţeleg cum la 2 la mie am închis şcoala şi la 10 la mie nu închidem şcoala. Dacă se extind infectările în rândul profesorilor nu mai avem cu cine să lucrăm, efectiv nu am de unde să import cadre didactice care să predea copiilor. Părintele îmi spune – copilul meu nu poate să facă Româna cu bibliotecara, sau cu laboranta, sau cu un suplinitor, eu am adus copilul la «Mihai Viteazul» pentru că sunt profesori de calitate, titulari. Şi asta e foarte important. Poate elevii trec mai uşor prin boală, şcoala merge şi cu două infectări şi cu nouă, dar şcoala nu merge şi cu două infectări în rândul profesorilor şi cu nouă. Dacă am nouă, s-a terminat, nu mai am variante. Nu este dorinţa pe care eu o am, nu-mi doresc să fac şcoală online, eu îmi doresc predare fizic, dar în condiţiile date cred că este o soluţie“, a declarat Mitroi.

De menţionat că rata infectărilor a ajuns la nivelul judeţului Olt la 5,19 cazuri la mia de locuitori. IŞJ Olt a raportat către minister 179 cazuri pozitive în rândul elevilor şi 103 în rândul personalului, în online fiind 125 clase/grupe (peste 3.000 elevi).

Şi unii dintre părinţi, speriaţi la rândul lor de numărul mare de infectări, caută soluţii. O mamă s-a adresat altor părinţi, pe grupul public de Facebook „Părinţii elevilor din România“, dorind să afle cum îşi poate retrage, în mod legal, copilul de la şcoală. Decizia, spune mama, o ia pentru că nu i se dă opţiunea ca elevul să înveţe în online, pentru că situaţia sa nu se încadrează în cele menţionate în ordinul comun al miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii, respective copilul nu suferă de boli grave.

„Bună ziua! Vă rog frumos cei care aţi retras copiii din sistemul de învăţământ, cum aţi procedat? Noua doamna director refuză şi ameninţă cu protectia copilului!“, a postat mama pe Facebook, menţionând că din ce în ce mai mulţi copii din şcoală acuză stări de rău. Unii sunt testaţi, alţii nu, astfel că mediul şcolar prezintă un real pericol de infectare, iar femeia nu vrea să-şi supună copilul acestui risc.

„Spuneţi că plecaţi din ţară şi solicitaţi eliberarea foii matricole în vederea înscrierii la şcoală în altă ţară. Ori mai puteţi face rost de o evaluare psihologică cu un diagnostic CES (ADD, ADHD) care recomandă şcoala de acasă, sub îndrumarea unui părinte. Sunt multe variante, cautati info pe fb despre homeschooling în Romania! Se poate, dar e o decizie cu bătaie lunga şi nu lipsită de piedici şi dificultăţi!“, o sfătuieşte un alt părinte, membru al grupului menţionat.„Fără să mint nu merge în ţara aceasta?“, vine şi întrebarea firească a mamei.

Alţi părinţi indică, la rândul lor, ce soluţii au găsit pentru a-şi putea instrui copiii acasă. „În România poţi face homeschooling dacă eşti înregistrat la oricare şcoală umbrelă din altă ţară. Este perfect legal. (…) În România statul este primul care încalcă legea şi drepturile noastre. Copilul are dreptul la sănătate bună, la educaţie de calitate, iar părintele are dreptul la a hotărî unde şi cum învaţă copilul şi are dreptul să îl protejeze, chiar şi de celebrul ministru al Educatiei“, explică un alt părinte. „Dacă spuneţi că vă mutaţi în ţara de origine a copilului nu mai este treaba lor unde învaţă!“, este o altă opinie.

Conform informării publice de miercuri, 6 octombrie 2021, care se regăseşte pe site-ul Ministerului Educaţiei, aproape 13.000 elevi (12.978) sunt confirmaţi cu Covid-19, dar şi 4.392 persaone din rândul angajaţilor din şcoli. Peste 11.000 clase/grupe au activitatea faţă în faţă suspendată, 278.024 elevi învăţând la data menţionată în system online. În 121 şcoli din România, la aceeaşi data, activitatea se desfăşura exclusive online.

