Soluţia părinţilor pentru ca elevii dintr-o clasă-mamut să înveţe în scenariul verde. „Am făcut totul în patru zile“ VIDEO

Metodologia obligă şcolile ca pentru clasele de început şi de sfârşit de ciclu să asigure condiţii pentru predare în scenariul verde. Pentru o clasă cu 43 de elevi, oricât ai încerca, pare însă imposibil. Părinţii unor liceeni din Slatina, sensibilizaţi de dorinţa acestora de a nu li se răpi cel mai frumos an de liceu pe care îşi doresc să-l petreacă împreună au căutat soluţii şi au reuşit ca în doar patru zile să amenajeze un fost amfiteatru în sală de clasă potrivită pentru un colectiv atât de numeros.

Povestea scrisă cu efortul fizic, dar şi financiar, al părinţilor s-a petrecut, cu o săptămână în urmă, la Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ din Slatina, cea mai mare şcoală din judeţ, cu peste 1.800 elevi. Părinţii şi-au dorit să treacă de bariera „nu se poate“, au căutat, cu susţinerea conducerii şcolii, cea mai spaţioasă sală de clasă, au surmontat şi piedica unui contract de comodat încă în vigoare şi au amenajat un fost amfiteatru folosit de studenţi în cea mai mare sală de clasă în care cei 43 elevi ai clasei a XII-a G, clasă de Filologie - Engleză intensiv, un profil foarte solicitat, să poată învăţa împreună, respectându-se distanţarea socială.

Spaţiul a fost acordat, cu mai bine de 10 ani în urmă, în folosinţă unei filiale a Universităţii din Piteşti. Părinţii au început, alături de conducerea şcolii, mai întâi demersul legal de a putea folosi din nou spaţiul respectiv, pentru acest lucru fiind nevoie de o nouă hotărâre de consiliu local. Când acest pas a fost în sfârşit făcut, s-a trecut la igienizarea şi amenajarea sălii de curs. A fost nevoie de refăcut parchetul, de zugrăvit proaspăt, iar cei mai talentaţi dintre elevi au şi pictat unul dintre pereţi. Mobilierul şcolar a fost pus la dispoziţie de şcoală, pregătirea noii săli de clasă fiind practic realizată în doar patru zile, de joi până duminică, în week-end-ul rezervat pregătirii procesului de votare. Pentru că accesul în sala respectivă se poate face separat de restul corpului principal de clădire, părinţilor şi elevilor li s-a permis accesul, astfel că au reuşit să pună totul la punct.

Spaţiul preluat a necesitat intervenţii serioase

„Copiii acum sunt într-un singur schimb, dimineaţa. Erau în două schimburi şi era obositor şi pentru copii şi pentru profesori. Una era să ştii că ai un program fix şi că ai timp şi pentru meditaţii, să te pregăteşti la ce te interesează în mod deosebit şi să nu fie o săptămână aşa, o săptămână aşa, plus că profesorii, practic, ar fi trebuit să predea aceeaşi materie şi dimineaţa şi după-amiaza“, a explicat Letiţia Brînaru, preşedinta Asociaţiei Părinţilor Elevilor din CNIM. Reprezentanta părinţilor a mai spus că iniţiativa pusă în practică a venit firesc, a fost o necesitate, iar părinţii au înţeles că sunt situaţii în care şcoala nu poate face singură totul.

„Mobilierul a fost pus la dispoziţie de liceu. Noi, părinţii, doar am zugrăvit, am raşchetat parchetul, am făcut curăţenie, bineînţeles, şi cu ajutorul personalului din liceu, nu ne-au lăsat, a fost o acţiune comună. Am făcut totul în patru zile, trei-patru zile, în perioada în care se realizau pregătirile pentru ziua votului. Asociaţia părinţilor a suportat din costurile renovării, care au ajuns destul de sus, pentru că e mare sala, a necesitat eforturi financiare mai mari. Şi atunci, puţin cu puţin, s-a realizat din aproape în aproape totul. Fiecare părinte a donat câte puţin, s-a dus totul lejer peste 2.000 lei, dar şi asociaţia părinţilor a contribuit. Ne dorim să fie un exemplu de bună practică pentru comunitate, să nu mai stăm nepăsători acum, mai ales în contextul actual, când toate condiţiile ne dau peste cap normalitatea în care existam. Situaţia necesită nişte eforturi, şi de muncă, şi de atitudine, din partea tuturor: părinţi, şcoli şi autoritate locală, pentru că în situaţia dată, fiind puţină mobilizare, dorinţă şi credinţă că se poate realiza, s-a realizat. Au răspuns toţi“, a mai spus Brînaru.

