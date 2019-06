Socrul fostului ministru al Sănătăţii Nicolae Bănicioiu, exclus din PNL: „S-a terminat cu jocurile duble“. Prioteasa: „Eu sunt plecat demult de la ei“

Ion Prioteasa, primarul oraşului Scorniceşti, a fost exclus din partid, decizie care urmează să rămână definitivă după şedinţa BPJ a PNL Olt de joi, 6 iunie 2019, alături de alţi trei primari, respectiv primarii din comunele: Pleşoiu, Vulpeni şi Izbiceni. Şi viceprimarii din Vulpeni şi Pleşoiu rămân fără sprijinul politic, dar şi alţi cinci consilieri locali, în vreme ce trei organizaţii – Sârbii Măgura, Pleşoiu şi Vişina Nouă - au fost dizolvate. La baza deciziilor ar fi stat, potrivit declaraţiilor liderului PNL Olt, Liviu Voiculescu, jocul dublu al aleşilor locali.

„În cadrul filialei Olt s-a terminat cu jocurile duble, s-a terminat cu jocurile de culise şi s-a terminat cu nemunca. Cine vrea să mai stea alături de noi, cu mare drag, îi suntem buni prieteni, buni colegi, cine doreşte să aibă o atitudine duplicitară, să stea şi cu PNL-ul, şi cu PSD-ul, aşa cum din păcate s-a mai obişnuit prin filiala noastră, printre primari, parlamentari, consilieri judeţeni, consilieri locali, să ştie că nu se mai permite acest lucru“, a spus Voiculescu.

Filiala Olt a PNL a obţinut aproape 25% dintre voturile celor care s-au prezentat la urne, cu două procente sub scorul naţional, dar reuşind cel mai bun scor în raport cu PSD (care în Olt a obţinut cu 20 de procente peste scorul naţional, trecându-şi în cont 43%). În Slatina, diferenţa între PSD şi PNL a fost însă de doar 7 procente, în favoarea PSD, care are primarul în funcţie, situaţie care îi face pe penelişti să spere că vor câştiga primăria anul viitor.

“Localităţile Pleşoiu şi Vulpeni au luat un scor sub target-ul filialei stabilit de conducerea naţională, adică 22%, ei au luat 12%. Dacă dumneavoastră vi se pare normal ca într-o localitate cu primar, viceprimar şi trei consilieri locali PNL să ia 180 de voturi şi PSD 1.000, înseamnă că noi am greşit. Dar criteriile pe care noi le-am avut în vedere au fost: informaţiile cum că aceşti primari au partizanat cu PSD sau cu alte partide... Eu am mers pe buna credinţă până la alegerile europarlamentare. Domnul primar de la Scorniceşti a ieşit public şi a spus că va susţine Pro România, poate fi de înţeles având în vedere ginerele, care este membru, Bănicioiu, domnul primar Gulie (n.r. – primar Izbiceni) a ieşit pe scenă cu parlamentarii PSD, cu steaguri PSD, şi cei doi primari nu şi-au îndeplinit target-ul. Mai mut decât atât, primarul de la Pleşoiu a şi apărut în nişte fotografii împărţind pliante PSD. Acestea au fost criteriile. Noi am analizat fiecare criteriu“, a explicat liderul Liviu Voiculescu.

La Scorniceşti, în schimb, unde primarul a fost acuzat de blat cu Pro România, PNL (care are şi viceprimarul) a obţinut 40,40%, faţă de 33,8% pentru PSD şi de 5,85% pentru Pro România.

„Până acum n-au ştiut? Eu sunt plecat demult de la ei. M-au invitat la şedinţă, joi, dar n-am confirmat. Am plecat imediat după ce a murit Costel Moisescu (n.r. - fostul preşedinte al PNL Olt, decedat în 2017), înaintea Siminicăi Mirea (n.r. – senator care a părăsit de asemenea PNL Olt). Păi cine îl poate înlocui pe Costel? Nu-l poate înlocui nimeni. Eu n-am făcut campanie electorală nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, oamenii au votat ce-au vrut dumnealor. Să-mi spună cineva dacă m-a văzut pe mine în campanie! I-am lăsat pe toţi să-şi facă campania lor, PSD-ul cu a lor, PNL-ul cu a lor, eu n-am tras pentru nimeni, că dacă era să trag nu le-aduceam 300 de voturi (n.r. - pentru Pro România), le aduceam mai mult. Alea au fost voturi date de oameni, pentru Victor Ponta, pentru Corina Creţu, pentru Tudose şi cei care au mai candidat, prim-ministrul Leancă... Eu n-am făcut campanie“, a declarat primarul oraşului Scorniceşti, Ion Prioteasa, care nu este, însă, surprins de decizie.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: