Sindicate: ALRO concediază colectiv primii 100 muncitori. 1.200 oameni vor pleca până la sfârşitul anului UPDATE

UPDATE: Directorul general al companiei ALRO, Gheorghe Dobra, a confirmat, pentru „Adevărul“, concedierea celor 100 angajaţi, precizând că este vorba de persoane aflate la acest moment în şomaj tehnic. Tot în şomaj tehnic mai sunt alţi aproximativ 100 angajaţi, care şi aceştia, cel mai probabil, vor fi concediaţi într-o etapă următoare, pentru că sectoarele de activitate din care aceştia provin au fost restrânse.

„Noi am tot încercat, am tot sperat, că pornim în iunie, că repornim la anu’, şi am încercat să ţinem oamenii. Dar şi activităţile pe care, să zicem, le-am inventat şi le-am dat să le facă s-au terminat“, a declarat directorul ALRO.

De la începutul acestui an, când s-a anunţat închiderea a trei hale de electroliză, din cele cinci, alţi 350 muncitori şi-au încheiat raporturile de muncă cu ALRO Slatina. Este vorba de salariaţi pensionabili, de pensionari ai societăţii care la acel moment lucrau şi peste vârsta de pensionare, dar şi de angajaţii pe perioadă determinată cărora nu le-au mai fost prelungite contractele.

Din cadrul ALUM Tulcea, societate a grupului ALRO, vor pleca foarte curând 455 angajaţi, cifră care se adaugă celor 80 angajaţi ai ALUM care de asemenea au încheiat în acest an raporturile de muncă. Astfel, plecările din grupul ALRO din acest an depăşesc deja, la acest moment, cifra de 1.000 persoane, ceea ce înseamnă o treime din numărul total de angajaţi.

Ştirea iniţială:

După sutele de angajaţi trimişi în şomaj tehnic, de la ALRO Slatina se anunţă oficial primele concedieri colective. Anunţul a fost făcut de către reprezentanţii Sindicatului Liber Aluministul.

„Măsurile de concediere colectivă pe care le anunţam acum câteva săptămâni se pun în practică deja la ALRO S.A.. Astăzi, conducerea întreprinderii a anunţat că peste 100 de angajaţi vor fi concediaţi în următoarele două săptămâni. Se doreşte ca şi concedierea celor peste 100 de angajaţi să se facă în mod amiabil (prin înţelegerea părţilor)“, menţionează liderul Constantin Popescu, într-un comunicat de presă.

Acesta mai spune că până la sfârşitul anului vor continua concedierile cu alţi peste 1.200 angajaţi, ceea ce înseamnă aproximativ jumătate din numărul total de salariaţi ai combinatului slătinean.

„Nepăsarea Guvernului la problemele industriei româneşti va duce la falimentarea multor entităţi industriale, sărăcirea populaţiei trimiţând muncitorii în sărăcie. Iată că Guvernul României îşi îndeplineşte cu succes obligaţiile pe care şi le-au asumat faţă de Uniunea Europeană, dar cu ce sacrificii? Ne întrebăm cu mare îngrijorare când va lua sfârşit şi se vor termina măsurile dezastroase care se iau împotriva industriei şi a poporului român (scumpirea energiei electrice, gazelelor, benzinei şi motorinei, produselor alimentare etc.)? Ne este foarte clar că avem de a face cu un Guvern care nu poate proteja populaţia şi industria României, un Guvern care a eşuat ducând ţara către un dezastru de nedescris“, a mai transmis Popescu.

Salariaţii care vor pleca pe cale amiabilă, dar care vor fi selectaţi de reprezentanţii angajatorului, vor încasa 0,6 salarii/an lucrat în societate, conform unei prevederi din contractul colectiv de muncă, dar nu mai puţin de trei salarii.

Motivele care au dus la închiderea a trei din cele cinci hale de electroliză, la începutul anului 2022, se perpetuează şi afectează şi celelalte sectoare ale întreprinderii, spun sindicatele, perspectiva repornirii respectivelor hale, în 2023, fiind aproape imposibilă. Preţul gazelor naturale şi cel al energiei electrice constituie principalele motive care au condus la cea mai grea situaţie în care se află combinatul ALRO din istoria sa de peste 60 ani. În această situaţie, muncitorii nu mai pot fi redistribuiţi către alte sectoare, singura soluţie fiind concedierea.

„Concedierile colective nu se vor opri aici şi vor continua până la sfârşitul anului, urmând ca ALRO S.A să concedieze peste 1.200 de oameni, mai mult decât jumătatea personalului care îl are acum“, a mai precizat liderul Constantin Popescu în documentul citat.

Vă recomandăm să citiţi şi: