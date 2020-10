Se suspendă cursurile faţă în faţă în alte patru şcoli. Sunt cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 în rândul profesorilor

În vreme ce mulţi elevi se întorc la şcoală după o perioadă de 14 zile petrecute în faţa calculatoarelor, pentru că li s-a impus funcţionarea în scenariul 3, din cauza cazurilor de infecatre cu SARS-CoV-2, alte şcoli sunt obligate să-şi ţină elevii acasă. Patru cazuri de infectare au apărut în patru şcoli, profesorii fiind cei testaţi pozitiv şi astfel s-a impus funcţionarea conform scenariului roşu fie a întregii şcoli, fie doar a anumitor clase. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat suspendarea cursurilor faţă în faţă în aceste unităţi.





„Prin Hotărârea nr. 39/09.10.2020 s-a decis suspendarea activităţilor didactice organizate în modalitatea ,,faţă în faţăˮ în unele clase din unităţi de învăţământ din judeţul Olt, pe o perioadă de 14 zile, acolo unde cursurile vor fi desfăşurate în sistem on-line, conform metodologiilor specifice aprobate la nivelul Ministerului Educaţiei, respectiv:

- Clasa I-a de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ SINEŞTI, POTCOAVA (perioada 05.10.2020-18.10.2020);

- Clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROTUNDA (perioada 05.10.2020-18.10.2020);

- Clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ STUDINA (perioada 06.10.2020-19.10.2020);

- Clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRĂDINILE (perioada 06.10.2020-19.10.2020)“, au transmis reprezentanţii Prefecturii Olt.

Creşte, în schimb, lista şcolilor care scapă de măsurile care le-au interzis elevilor să vină la şcoală. Acelaşi for judeţean a hotărât reluarea activităţilor didactice în modalitatea ,,faţă în faţăˮ - scenariul 1/scenariul 2 de funcţionare, pentru clasele din unităţile de învăţământ care au funcţionat în scenariul 3, respectiv:

- Clasa XII F de la COLEGIUL NAŢIONAL „RADU GRECEANUˮ SLATINA;

- Clasa pregătitoare step by step, Clasa a II-a step by step, Clasele I-a A, I-a B, a IV-a A, Clasele a V-a A (o grupa), a VI-a A, a VII-a B, a VII-a C, a VIII-a B, a VIII-a C de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCUˮ CARACAL;

- Clasa a V-a de la ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOBICEŞTI;

- Toate clasele de la LICEUL TEORETIC „MIHAI VITEAZULˮ CARACAL.