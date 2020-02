Scandal la Corabia, după ce profesorii care au venit din Veneţia şi nu au anunţat DSP şi-au trimis copiii la şcoală. Excursia, organizată de o fostă şefă din IŞJ

Conform directorului DSP Olt, Andrei Iordache, 15 persoane care s-au întors din Italia ieri sunt izolate la domiciliu, însă DSP nu dat până acum şi alte detalii.

Ar fi vorba de profesori de la două şcoli din Corabia şi alţi doi profesori din două localităţi din vecinătate, care au participat la o acţiune organizată de fostul inspector şcolar general-adjunct din cadrul IŞJ Olt, Florica Grecu, în cadrul unui program de dezvoltare a resursei umane.. Profesorii nu s-au prezentat, marţi, la ore, deşi initial aceasta le-ar fi fost intenţia, în schimb la şcoală ar fi ajuns copiii unuia dintre ei, iar la Colelegiul Naţional „A.I. Cuza“ s-a stârnit, din acest motiv, mare zarvă, părinţii celorlalţi copii fiind nemulţumiţi de situaţie, spune un profesor al şcolii, sub protecţia anonimatului.

Profesorii ar fi fost izolaţi la domiciliu de-abia după ce colegii lor, care au văzut postările acestora pe Facebook, ar fi informat conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean că aceştia s-au întors din Veneţia, zonă de risc din Italia. Mai mult, un singur profesor ar fi completat în aeroportul Otopeni formularul special, declarând de unde vine şi unde urmează să ajungă.

La mijloc ar fi o neînţelegere, spune însă prof. Florica Grecu. „Noi am dat dovadă de spirit civic şi am rămas acasă. Pur şi simplu nu ni s-a luat nicio declaraţie, am citit hârtia care era în aeroport şi ne-am adresat medicului de familie. N-am vrut nicio clipă să ne ducem la şcoală. (…) În aeroport ne-au spus că doar dacă prezentăm simptome (n.r. – se impugn măsuri de carantină), şi noi asta facem, rămânem la domiciliu, pe stradă noi nu mai ieşim, aceste 14 zile, şi aşteptăm din punct de vedere tehnic să vedem ce facem, intrăm în concediu medical, sau…“, a spus Grecu.

Cât despre formularele necompletate, grupului i s-ar fi pus la dispoziţie un singur formular, care a şi fost completat, excursioniştii fiind îndrumaţi să ia legătura cu medicul de familie.

Direcţia de Sănătate Publică ar urma să vină cu precizări pe această temă, conform directorului Andrei Iordache.