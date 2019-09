Scandal la casa părinţilor Luizei Melencu. Mascaţii au mers s-o ia cu mandat pe mama fetei, care a leşinat: „Nu plec, să mă aresteze!“

Membrii familiei au ieşit în faţa porţii şi au avut un schimb dur de replici cu forţele de ordine. „Nu plec, să mă aresteze”, a spus mama Luizei. „Nu mergem nicăieri, să fie clar!”, a spus, la rândul lui, bunicul fetei, relatează Mediafax. Mama Luizei a leşinat în timp ce se certa cu jandarmii.

Bunicul Luizei a avut la un moment dat un schimb de replici cu un jadarm:



Jandarm: Vă respect părul alb.



Bunicul Luizei: Părul alb da, dar nu durerea din suflet. (...) Am pierdut o fată scumpă şi dragă. Veniţi să ne luaţi ca pe nişte perverşi. Cu ce am greşit noi? Refuzăm, am refuzat indiferent de ce se întâmplă.



Jandarm: Suntem aici să desfăşurăm activităţi specifice. Vă multumesc!



Bunicul Luizei: Ştim noi ce se întâmplă acolo? (nr - la sediul DIICOT). Nu mai avem încredere în nimeni. Ştim ce se întâmplă în cuşca cu lei, dacă intrăm acolo?"



Ulterior, bunicul fetei a ameninţat că îşi dă foc.



Mandatul a fost emis după ce mama Luizei a refuzat să se prezinte, joi, la sediul DIICOT Bucureşti pentru a-i fi prelevate probe biologice, chiar dacă a primit citaţie în acest sens.



Monica Melencu a fost amendată cu 5.000 lei, iar vineri a fost emis un mandat.

