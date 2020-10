Scandal pentru câinii fără stăpân din Scorniceşti. Primar: „Jumate din oraş nu are condiţiile pe care le asigurăm noi la adăpost. O cafea le mai lipseşte“

Şefii Primăriei Scorniceşti, confruntaţi cu un val de sesizări din cauza câinilor fără stăpân care au împânzit oraşul, au înfiinţat înainte de alegerile locale un serviciu de capturare a câinilor fără stăpân. Au investit 500.000 lei - a apreciat actualul primar - în modernizarea unor foste grajduri şi s-au pus pe treabă. Lucrători nu au putut să angajeze, pentru că guvernanţii au blocat ocuparea posturilor în sistemul public, aşa că au detaşat de la primărie.

Cum-necum, în prag de alegeri scorniceştenii au putut sesiza că încep să scape de câinii care îi pândeau, spune primarul Daniel Tudor, la fiecare colţ de stradă.

Dacă pentru victimele patrupedelor, evoluţia lucrurilor a fost cea aşteptată, iubitorii de animale au sesizat însă mari nereguli.

Câinii capturaţi ar fi ţinuţi fără asistenţă medicală de specialitate, cei răniţi ar fi abandonaţi în agonie, au fost capturaţi preponderent câini blânzi, sterilizaţi şi aflaţi în grija comunităţii etc.

„A spus că face voluntariat. Păi, voluntariat să capturezi?! Faci curăţenie, îi hrăneşti, nu-i capturezi“

Constanţa Dicu, iubitoare de animale, spune că lucrurile nu stau nici pe departe cum le zugrăveşte administraţia din Scorniceşti. Zeci de câini au fost deja eutanasiaţi, unii mai devreme decât termenul legal de 14 zile de la capturare, fără să li se dea şansa de a fi adoptaţi. Capturarea, deşi serviciul nu are niciun angajat, o fac apropiaţii noului primar, care ar face, astfel, „voluntariat“.

„Ei capturează continuu. Nu se mai duce cu maşina adăpostului, se duce cu maşina lui şi foloseşte sarbacaua, este o seringă cu tranchilizant. I-am spus – domnule, dumneata nu eşti nici hingher, nu eşti autorizat, nici angajat, nu ai protecţia muncii făcută pentru capturare. Au capturat din nou vreo 6-7, alaltăieri. Nu mai pun poze (n. red. – pe pagina de Facebook a adăpostului, obligaţie legală, astfel încât iubitorii să poată să-şi alegă animale pe care să le adopte), din 17 septembrie. Au afişat câteva tabele şi câteva poze. A trimis şi doamna Arsene (n. red. – preşedinta Federaţiei Asociaţiilor pentru Protecţia Animalelor) adresă să stopeze capturarea, că nu au tehnician, nu au paznic. Tranchilizantul se foloseşte când sunt agresivi, când nu se pot captura, nu orice câine te apuci să tragi în el, mai ales că nu ai autorizaţie, alea sunt stupefiante... Cu crosa ar trebui capturaţi“, a declarat Constanţa Dicu, revoltată de faptul că sarcina capturării şi-a asumat-o un personaj care nu are niciun raport juridic cu primăria.

„Nu eşti hingher, nu eşti angajat al primăriei... Faci voluntariat la curăţenie, la hrănire, dar nu să prinzi câinii“, a mai spus Dicu.

„Când facem acţiuni de capturare merge şi poliţia cu ei, şi jandarmeria...“

Primarul Scorniceştiului, Daniel Tudor, insistă că lucrurile se desfăşoară cât se poate de legal, dincolo de faptul că era cu adevărat o urgenţă capturarea acestor câini, spune edilul.

„Este serviciu în compartimentul primăriei, în organigramă. E al nostru, detaşat, în momentul acesta, este personal din primărie, neavând la momentul respectiv, că nu ni s-a dat voie să angajăm, urmează acum, am scos posturile la concurs pentru angajări. Avem contract cu medic. Avem prevăzute trei posturi de îngrijitor, unul de tehnician, un contract cu medicul, pe care îl avem şi în momentul de faţă, că trebuie să avem un medic... Dar avem avizul DSV, adică nu i-am dat drumul fără aviz. (...) Au făcut şi la noi diverse sesizări anonime, de pe mail-uri false. Noi avem totul... A fost în control şi DSV, alaltăieri, au făcut o notă de control... Se poate solicita acea notă la DSV să vadă care sunt rezultatele“, spune primarul, insistând pe necesitatea înfiinţării serviciului.

Federaţia Naţională pentru Protecţia Animalelor a semnalat, printr-o adresă trimisă şi primăriei, oficială, modul cum se lucrează la adăpost

„Să vină, doamnă, ei, atunci, să justifice în faţa celor care au venit cu hemoragii din cauza muşcăturilor, să vină să aibă ei atunci grijă că acei câini hoinari, vagabonzi, cum le spune, comunitari, nu mai muşcă oamenii şi copiii din localitate. Ăştia care sună, spuneţi-le c-a zis primarul să vină ei să păzească câinii ăştia, sau să-i ia acasă, că au voie, să-i îngrijească, dacă le sunt aşa de dragi. Şi mie-mi sunt dragi câinii, dar când îmi muşcă copilul trec peste orice dragoste de câine, sau când mă muşcă pe mine“, mai spus primarul.

Capacitate de 200 câini, 50 deja au fost eutanasiaţi

Treaba merge ca unsă la adăpost, spun iubitorii de animale, care se tem că se va ajunge din nou la eutanasiere, după ce un prim lot de patrupede a fost deja eliminat, unii mai devreme de 14 zile, acuză voluntarii din asociaţii. Câinii sunt capturaţi şi duşi în adăpost, chiar dacă nu ar avea cine să-i îngrijească şi nu există nici măcar paznic.

„Legal este, peste măsura legii. Dacă era să aplic legea, după 15 zile îi omoram. 35 de zile i-am ţinut, se poate verifica. Sunt documentele intrării, sunt crotaliaţi, sunt înregistraţi, şi sunt scoşi din evidenţe după 35 zile prin acea eutanasiere. Nu 15, 35 zile.

Am doi câini acasă, sunt ţinuţi captivi în ţarc, şi nu ies decât, unul, când îl scot la vânătoare, iar celălalt are cinci ani de zile şi decât în ţarcul ăla s-a plimbat. Să-şi ia fiecare câinele. Au posibilitatea în 15 zile, dar nu 15, în 30, eu le-am asigurat acest lucru că eu nu voi respecta acest termen, încerc să ţin cât mai mult tocmai din motivul de a fi în această perioadă adoptaţi sau daţi către alte ONG-uri“, contraatacă primarul, menţionând că, de altfel, 25 de câini deja au fost preluaţi de o asociaţie non-guvernamentală.

„Şi eutanasierea, că acolo i-a durut pe ei, eutanasierea s-a făcut normal. În lege spune 15 zile, noi am stat 35 zile până când am dat prima dispoziţie de eutanasiere, adică le-am dat şanse. Acum avem, mai mult de atât, contract cu ONG-uri pentru a-i ridica şi a-i lua. Îi duc la ei, unde au adăpostul sau alte posibilităţi de a-i ţine. În momentul ăsta nu-i mai eutanasiem, pentru că acele ONG-uri care au venit să ni-i ia spre adopţie ne-au asigurat că fac faţă cu ce avem noi aici să-i adopte ei, ca număr. Cred că în jur de vreo 50 am eutanasiat. Dispoziţia n-am dat-o eu, a dat-o fostul primar, în momentul ăla eram în concediu, a fost perioada de campanie şi n-am dat eu.

O singură dată am eutanasiat. Şi au mai fost acei 25 de câini pe care i-a adoptat ONG-ul de care v-am spus mai devreme“, a mai precizat primarul Daniel Tudor.

Nici maşina destinată transportului câinilor capturaţi nu ar fi conformă Sursa Constanţa Dicu

Nici aspectul care vizează modalitatea de capturare n-ar fi real, susţine edilul. Nu se foloseşte tranchilizat decât în cazul câinilor agresivi, ceilalţi se capturează folosindu-se crosa. Mai mult, la fiecare ieşire în teritoriu, pentru capturare, sunt chemaţi şi poliţiştii şi jandarmii, pentru a se evita „confruntările“ cu cetăţenii care se mai opun capturării.

„Îi prind muncitorii pe care noi îi avem detaşaţi din cadrul primăriei. Avem crose, cum?! Numai că sunt şi câini răi, nu poţi să-i prinzi cu crosă, şi nu stau. Îţi permite legea să foloseşti transchilizant. În cazul celor care sunt blânzi, vă daţi seama că nu suntem nebuni să dăm cu tranchilizant în ei, pentru că nu e un tranchilizant care pe loc să-l şi imobilizeze. Tot mai pleacă, se mai mişcă, mai... (...) E poliţia cu ei, când facem acţiuni de capturare merge şi poliţia cu ei, şi jandarmeria...“, susţine primarul.

Cât despre cum ar fi trataţi câinii, „jumătate dintre locuitorii noştri nu au condiţiile pe care le au ei acolo“. Mai mult, cetăţenii care vor să scape, al rândul lor, de câinii din gospodărie, din motive diverse, sunt înştiinţaţi că pot veni să-i aducă la adăpost.

„Cam atât cred că ar mai fi trebuit. O cafea să bea dimineaţa câinii ăştia“

„Nu trebuie să vină să-i arunce, în acest moment, cine are la ţară, şi acasă, în gospodărie, vrea să scape de el, nu trebuie să-l arunce pe stradă, poate să-l aducă, primim. Nu luăm decât ce găsim prin oraş. Dacă un cetăţean vrea să aducă pentru că-i mănâncă găini, noi îl primim şi pe acela, nu trebuie să vină să-l arunce în oraş. Că înainte aşa se-ntâmpla, vă daţi seama că ei nu apăreau din senin, câinii ăştia. Am avut şi o acţiune de sterilizare, chiar două, am sterilizat pe cei care erau prin oraş, 100 şi ceva de exemplare, tocmai din motivul de a nu se mai înmulţi. Eram cotropiţi de câini, credeţi-mă! Mergeam pe stradă şi aveam 30 de câini după mine, care erau în călduri, care... Au pus oamenii jos, a fost o femeie pe care au pus-o jos, nu se mai oprea hemoragia, a luat-o de la femurală, era mortală muşcătura aia. Şi eu ce să fac cu câinele ăla? Să mă uit la el, stai, tată, că te faci cuminte de mâine?!“, a mai spus primarul.

Deşi până la acest moment, exceptând investiţia cu amenajarea adăpostului, care a costat, conform estimărilor primarului Daniel Tudor, 500.000 lei, costurile nu au fost estimate, e sigur că „nu este foarte mult“. Totul este la vedere, întăreşte primarul, iar doritorii au primit toate informaţiile cerute.

Iubitorii de animale cer să fie publicate fotografiile tuturor câinilor capturaţi Sursa Primăria Scorniceşti

„Mai transparenţă ca la noi nu cred că există la vreun adăpost. Eu aş fi curios să văd dacă vreun adăpost din Slatina, sau de unde funcţionează ele, din ţara asta, e atât de transparent ca noi. Şi din cauza asta, că le-am dat toate informaţiile mură-n gură, s-au făcut deştepţi câte unii.

Nu-i critic, nu-i înjur, nu le fac nimic, dar să-şi mai vadă, dom’ne, de ale lor, pentru că le-am spus pe Facebook şi când s-a adoptat unul, şi când ne-am dus şi i-am prins, şi cuştile, şi ce le dăm să mănânce, şi cum îi tratăm.

Dom’ne, n-au oamenii condiţiile astea, cum beneficiază ei. Jumate din localitatea asta unde păstorim nu beneficiază de condiţii cum au câinii ăia acolo, ce naiba!

E legal, că dacă nu era legal, eram închişi. A venit DSV-ul în control, a fost Protecţia Animalelor, am avut de peste tot, e totul... (...)

Era un fost grajd acolo, dar s-a amenajat de la zero, cu pardoseli, cu scurgeri, cu fose, cu tot ce trebuie, cabinet medical, gresie, faianţă, lux. Adăpostul este închis, au şi în interior şi în exterior. Este prevăzut şi cu zonă pentru ploaie, frig, intemperii, dar au şi loc unde ies afară, la soare, la... Umbrele nu le-am pus şi cafea nu au unde să bea. Cam atât cred că ar mai fi trebuit. O cafea să bea dimineaţa câinii ăştia“, a conchis primarul.

