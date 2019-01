VIDEO Rudele bărbatului căutat la groapa de gunoi din Slatina fac acuzaţii grave. „L-a omorât şi l-a ars pe cauciucuri. Am spus la poliţie, dar n-au luat în considerare“

Gigel Crăciun, un bărbat de 42 ani din Slatina, a fost văzut ultima dată de mebrii familiei în 4 noiembrie 2018. După câteva zile, văzând că bărbatul nu vine la domiciliu, rudele au început să întrebe printre cunoscuţi dacă l-a văzut cineva, iar în 25 noiembrie 2018 i-au anunţat dispariţia la poliţie. În luna decembrie, spune concubina bărbatului dispărut, Liliana Lincă, după ce, în urma unei discuţii pe care a înregistrat-o video, a aflat că bărbatul său ar fi fost omorât şi aruncat la rampa de gunoi de un amic, a mers din nou la poliţie şi a anunţat. Prezenţa bărbatului în zona rampei nu era, de altfel, o surpriză, acesta locuind ocazional într-o baracă din apropiere, pentru că de aici îşi câştiga existenţa, adunând ambalaje şi valorificându-le la firmele de profil.

„Am fost la poliţie, am anunţat poliţia şi nu s-a luat nimic în consideraţie. Actul lui de identitate a fost lăsat la sora lui mai mică acasă. Noi am simţit că s-a-ntâmplat ceva rău cu el, că nu stătea mai mult de 2-3 zile plecat şi el venea acasă. Am o fetiţă de 10 ani, am băiatul de 18 ani, care nu putea să stea fără el. Nu se poate să omori un om şi să-i dai foc, criminal! Trei luni de zile n-am ştiut nimic de el, nu şi-a dat nimeni interesul pentru el.

Unul din fraţii lui, m-am dus şi l-am căutat şi a venit la mine-n casă. L-am filmat cu un telefon şi mi-a spus că frate-său l-a omorât pe concubinul meu şi i-a dat foc în rampă.

Poliţiştii au adus şi un câine specializat în căutări

Eu mi-am făcut toată treaba, l-am luat, am mers la poliţie, dar mai mult pe mine m-a anchetat decât pe el, nu mi se lua în consideraţie să mi se spună clar şi sigur. Am spus – «omule, ia tu telefonul meu şi ia filmarea să vezi cum fratele lui, al criminalului, cum declară că el l-a omorât şi el l-a îngropat în gunoaie şi-a dat foc la rampa de gunoi»“, a spus concubina celui dispărut.

Concubina bărbatului dispărut spune că le-a transmis poliţiştilor cele auzite încă de anul trecut

La locul căutărilor, unde se intervine pentru a doua zi consecutiv cu excavatoare, dar şi cu un câine de urmă, s-au adunat mai multe rude ale bărbatului, printre care şi mama acestuia, care spune că îl caută de trei luni, la momentul dispariţiei crezând că e la muncă. S-a îngrijorat însă la câteva zile, când a văzut că nu revine, iar actul său de identitate este acasă, la o soră, iar de atunci i-a încolţit bănuiala că ceva rău i s-a întâmplat. După ce a apărut informaţia că amicul său l-ar fi omorât, rudele n-au mai avut pace.

„I-a pus capu’! Erau prieteni. Şi-acasă îl aducea, îl culca, că nu mai avea nevastă. S-a aflat la o lună de zile. Tot îl aşteptam, c-am zis că e la muncă, dar era buletinul acasă...“, a povestit mama celui dispărut, printre hohote de plâns.





Poliţia instrumentează la acest moment, însă, un dosar de dispariţie, neexistând elemente care să conducă la ideea de crimă, în afara respectivei afirmaţii, spun reprezentanţii IPJ Olt.

Persoanele care trăiesc din colectarea ambalajelor de la groapa de gunoi sunt, în schimb, îngrijorate de ce se întâmplă. „Mi-e mie frică, ajung dimineaţa şi la 6,00, cu prima maşină, pe-ntuneric. Mi-e frică, dacă mi se-ntâmplă şi mie ceva? Am auzit că e arestat (n.r. – informaţie infirmată de reprezentanţii IPJ Olt), dar că, dacă nu găsesc nimic, scapă, poa’ să spună că n-a făcut nimic“, spune o femeie care munceşte zi de zi în rampă.

Deşi nu sunt deloc liniştite, alte persoane care au aceeaşi îndeletnicire sunt mai reţinute în vorbe, pentru că nu ştiu cum vor evolua lucrurile. Îşi amintesc, în schimb, de un incendiu puternic, în luna noeimbrie, în rampă şi tind să creadă ipoteza conform căreia bărbatul ar fi fost omorât, iar cadavrul, ars în rampă.