România epuizează listele de aşteptare. „Pe cine mai vaccinăm?“

De la liste lungi de aşteptare se va trece în următoarele zile la personal în aşteptarea „clienţilor“ în centre.

Situaţia naţională (am consultat datele disponibile pe vaccin.live, o platformă independentă care foloseşte însă datele publice) arată că numărul persoanelor care s-au înscris pentru vaccinare şi încă sunt pe listele de aşteptare aproape îl atinge pe cel al locurilor deja disponibile.

În cele mai multe judeţe sunt mai multe locuri libere decât doritori pe liste, iar situaţia nu mai are legătură cu tipul de vaccin, pentru că sunt disponibile doze din toate tipurile de vaccin (de la Pfizer, Moderna, Oxford/Astra Zeneca).

Timpul de aşteptare, care în urmă cu două-trei săptămâni era estimat în anumite centre şi la peste 100 zile, aproape că nu mai atinge niciunde o lună, iar în anumite judeţe nu se mai stă în aşteptare. Se întâmplă însă, nedorit de des, ca persoanele programate să nu se mai prezinte.

„Oamenii nu mai vor acum niciun vaccin“

Luni-dimineaţă, 19 aprilie 2021, la nivel naţional erau pe listele de aşteptare doar 235.000 oameni, dar şi 163.921 locuri libere, în condiţiile în care capacitatea de vaccinare a ajuns la 113.736 doze administrate zilnic.

Doar câteva ore mai târziu, numărul de persoane în aşteptare deja scăzuse, iar numărul de locuri disponibile creştea. Cele mai multe locuri disponibile nu sunt, cum s-ar putea crede, cele pentru vaccinul produs de Astra Zeneca, ci pentru cel de la Pfizer, care se administrează şi în cele mai numeroase centre.

Medicii de familie spun acum, analizând cifrele zilnice din campanie, că e puţin probabil ca după 4 mai, când sunt chemaţi să vaccineze anti-COVID şi ei, în cabinetele proprii, să mai aibă cui să administreze vaccinul. Din ce ştiu acum, ei vor vaccina cu produsul de la Astra Zeneca, pe care şi aşa mulţi îl resping. Şi cei care îl solicită se pot, însă, programa sau prezenta direct până atunci în centrele deja existente.

„Da, te poţi întreba pe cine mai vaccinăm. Vom rămâne, cel mai probabil, cu cei care nu se pot prezenta la centrele de vaccinare“, a declarat medicul de familie Mihai Ungureanu, preşedintele Societăţii Medicilor de Familie Olt.

Dr. Mihai Ungureanu are aproximativ 1.000 pacienţi în listă eligibili pentru vaccinare, însă cu toate eforturile nu va putea trece, a estimat, de 50% pacienţi vaccinaţi.

„Lumea a devenit reticentă la vaccin. Atât au dat în acel vaccin (n. red. – cel de la Astra Zeneca) încât oamenii nu mai vor acum niciunul. Dacă s-au făcut locuri şi la Pfizer, vă daţi seama! Am programat şi eu pacienţi, erau pe lista de aşteptare şi săptămâna trecută au renunţat la Astra şi Moderna, vor cu Pfizer. Odată cu cei cărora le-a venit rândul, la o zi, mă trezesc că şi la ceilalţi pe care i-am reprogramat pe listele de aşteptare le-a venit rândul şi se pot programa la vaccinare. Or au adus mai mult vaccin, or renunţă oamenii, altfel nu înţeleg“, a concluzionat medicul.

Vaccinul Astra Zeneca „la liber“, cele de la Pfizer şi Moderna, pe procedură

Ne putem pur şi simplu prezenta într-un centru în care sunt locuri libere, fără să ne aflăm pe o listă de aşteptare sau să ne fi înregistrat în platformă? Răspunsul este „NU“.

Un şef al unui centru de vaccinare din Olt a explicat că în situaţia în care se fac retrageri de pe listă sau pur şi simplu oamenii nu se prezintă la vaccin, responsabilul centrului poate adopta decizia de a contacta persoane programate la vaccinare în zilele următoare sau care figurează pe lista de aşteptare cărora să le propună vaccinarea mai devreme.

„Nu puteţi să veniţi să vă vaccinaţi la centrul pe care îl coordonez, doar dacă vă programaţi la mine pe centru. (…) În situaţia în care, la finalul zilei, rămân doze disponibile în urma neprezentării altor persoane, medicul de serviciu, sau coordonatorul centrului, sună de pe lista de aşteptare persoane, sau persoane care au fost programate în ziua sau zilele următoare la vaccinare, pentru doza iniţială“, a explicat medicul.

Dacă, de asemenea, sunteţi în aşteptare pe o listă şi doriţi programarea într-un alt centru, unde există doze disponibile, puteţi face programarea nouă cu radierea din lista iniţială.

Persoanele programate la rapel care ştiu că nu se pot prezenta, pe de altă parte, trebuie să anunţe cu 72 ore înainte, tot în platformă, reprogramându-se la o dată convenabilă, dar ţinând cont de perioada maximă în care poate fi administrată doza de rapel în funcţie de produs.

„Dacă este vorba de rapel, persoana care întârzie la rapel trebuie să aibă un motiv întemeiat pentru care renunţă şi, de asemenea, trebuie să intre în platformă cu 72 ore înainte, aceasta trebuie să se reprogramaze pentru rapel. Pentru vaccinul Pfizer nu trebuie să depăşească 42 zile de la prima doză, iar pentru vaccinul Moderna nu trebuie să depăşească 35 de zile de la prima doză, acestea sunt produsele pe care noi le administrăm în centru. Aceasta este metodologia pe care noi o respectăm cu stricteţe“, a mai spus responsabilul de centru contactat de „Adevărul“.

Judeţele cu zeci de mii de persoane în aşteptare, excepţii

La această dată, în cele mai multe judeţe numărul locurilor disponibile îl depăşeşte pe cel al persoanelor aflate pe listele de aşteptare. În cazul în care persoanele încă aflate în aşteptare nu au primit mesajul că se pot programa pot reanaliza situaţia de la nivel judeţean şi pot alege pentru programare un alt centru cu locuri libere.

La Timiş este cea mai generoasă listă de locuri disponibile, peste 30.000 (şi o capacitate de vaccinare de peste 12.000 doze/zi), în vreme ce în aşteptare sunt mai puţin de 1.000 persoane. De asemenea, la Suceava sunt peste 7.500 locuri libere şi puţin peste 50 persoane în aşteptare, în judeţul Tulcea sunt peste 4.000 locuri libere şi doar puţin peste 1 500 persoane în aşteptare, în Gorj sunt aproape 7.000 locuri şi nici 100 persoane pe lista de aşteptare etc.

La polul opus, în judeţul Cluj aştepată un semnal pentru programare peste 30.000 persoane de pe listele de aşteptare, locurile libere fiind nici 5.000. Situaţie asemănătoare şi în judeţul vecin Mureş, unde aşteaptă peste 11.000 persoane pe liste, iar disponibile sunt mai puţin de 2.000 locuri. Şi în Sibiu erau astăzu după prânz peste 8.000 persoane în aşteptare şi doar 1.300 locuri disponibile etc.

