Revolta unui „diasporean“: „Ei n-au nevoie de oameni ca noi aici. Au nevoie de oameni pe care să-i manipuleze, cărora să le dea cifre, nu valori“

„Ne pare şi nouă rău de familiile noastre, de prietenii noştri care au rămas acasă, de părinţii noştri, ne pare rău de toţi românii, că sunt victimele unor infractori. Pe noi ne deranjează cel mai mult nu latura economică, cât latura juridică. Nu putem să lăsăm ţara pe mâna unor infractori care fură continuu. Noi, în Europa, plătim taxe, fondurile europene se strâng şi din banii noştri. Noi, când venim acasă, vrem să vedem ceva făcut pentru populaţie, nu pentru ei, dar noi vedem vilele lor, maşinile lor...“, spune, încă revoltat, olteanul care a fost pus, vineri-seara, de două ori la pământ de ofensiva jandarmilor şi alergat pe străzile lăturalnice. Şocul primit, spune, i-a îndârjit însă şi mai tare.



„Ca să mai scape România de ăştia e nevoie de o revoluţie. Trebuie luat totul de la zero, dar nu cum zic ei, cu o graţiere. Să intre la puşcărie, să dea banii înapoi şi să-nceapă din nou prin muncă, nu prin furt. Pentru mine asta înseamă T 0 pe care-l invocă Ghiţă, şi-acuma am văzut că şi Tăriceanu. Pentru mine, un T 0 înseamnă să se ducă la puşcărie şi pe urmă s-o ia cu munca, să vedem unde ajung“, a continuat Octavian Mitrache.

„În ajunul votului pesediştii trimit mesageri acolo, să lămurească «badantele» să vină la vot“

„N-am plecat de bine“, spune olteanul, povestind că a fost o adevărată aventură. A plecat la muncă mai întâi soţia, în urmă cu 14 ani, iar timp de opt ani au fost o familie împărţită în două, el şi fiica rămânând în România. „N-aveam de gând să rămânem acolo, însă în 2012, când am văzut încotro se îndreaptă lucrurile, n-am mai suportat. (...) Nu mai trimitem nimic acum în ţară, am tot investit, am făcut o casă, dar dacă lucrurile au luat-o pe făgaşul ăsta, nu mai trimit nimic, ne strângem bani să ne luăm o casă acolo. Vrem să stăm la pensie acolo, eu nu văd lucrurile bine aici, ăştia au cumpărat toată lumea, au cumpărat şi cumpără în continuare. Cel puţin la noi în comună, când vine votarea, un milion-două milioane de lei vechi pe vot, că oamenii se îmbată şi spun după două-trei luni, la băutură spun cum s-au petrecut lucrurile. Când au văzut că pierd teren, s-au dus şi i-au scos din casă în ziua votului. «Câţi sunteţi în familie, 5? Uite, 5 milioane!», i-au dus şi au câştigat“, povesteşte bărbatul, care spune că în Italia câştigă, în medie, 1.500 euro, însă din aceşti bani îşi permite un trai decent, economiseşte, iar o dată pe an are un buget pentru vacanţă la care românii din ţară pot doar să viseze.

„Lucrez în construcţii, la curăţenie, ultima dată am făcut curăţenie la un festival de modă din Firenze. (...) Acolo se trăieşte infinit mai bine, nici nu se compară, acuma plec în vacanţă, am un buget de 3.000 euro pentru vacanţa de 18 zile, îi am programaţi, în România nu mi-aş permite aşa ceva.



Soţia este menajeră, lucrează 5 ore şi după mai lucrează suplimentar. Sâmbăta şi duminica lucrează la un catering, o mai ajut şi eu. Majoritatea ălora care spală bătrânii la fund sunt pesediste. N-ar face toată lumea chestia asta, şi oricum, în majoritate când ajung în situaţia de a fi spălaţi la fund pe bătrâni îi duc la azil acolo. Nu pleacă de bine nici badantele din ţară, păi cu ce să-şi ţină copilul la şcoală?! Sunt nevoite să facă treaba asta“, spune bărbatul, care menţionează că năravul politicienilor de a-şi mobiliza electoratul s-a exportat şi peste hotare. „În ajunul votului pesediştii trimit mesageri acolo, să lămurească badantele să vină la vot, le dau telefoane, le dau mesaje. Le află telefoanele, îi trimit pe mesagerii ăştia, le află numerele şi ne bagă mesaje pe telefon, să votăm PSD-ul“, mai susţine bărbatul.

„Am trei intervenţii pe cord, în România aş fi murit de multă vreme“

Deşi îşi doreşte, pentru toţi cei rămaşi acasă, „o ţară ca afară“, speranţe foarte mari nu are. “Ei n-au nevoie de oameni ca noi aici, au nevoie de oameni pe care să-i manipuleze, de oameni cărora să le dea pensii-cifre, nu valori. Le pune un milion la pensie şi măresc preţurile la alte lucruri, asta nu e o mărire de pensie, e o corelare cu inflaţia. În 2015 benzina era 4,5 lei, acum e 6,5 lei, plus restul produselor care se scumpesc mereu. (...) Am făcut trei intervenţii la inimă acolo fără să plătesc un ban. Dacă eram în România eram mort de mult timp, nici nu-ncape discuţie să dai vreun ban. Te programează, când îţi vine rândul la operaţie te duci. Nu stă nimeni la cozi, nu e balamuc, aşa, ca la noi, te programează la ora de, intri în cabinet şi te consultă. (...) Nostalgia mă mai aduce şi faptul că nu suport injustiţia de-aici. Eu încă mă consider român“, spune bărbatul.

„Au dat ca la război, petardă lângă petardă, după care ne-au fugărit pe străzi, prin magazine“

„Ne-au pus de două ori la pământ, şi eu şi soţia. Ei au început cu gazele în faza incipientă a protestului, ca să-i descurajeze pe protestatari. Au dat cu gazele când erau 2.000 strânşi, dar lumea a continuat să vină. Prima dată la 45 de minute, la o juma’ de oră, după care din sfert în sfert de oră. Când a dat ordinul prefectul să evacueze piaţa au dat ca la război, petardă lângă petardă, după care ne-au fugărit pe străzi, prin magazine, într-un magazin i-au bătut şi pe ăia care erau la cumpărături. Noi am intrat la Electrica, acolo n-au intrat, pentru că nu puteai să intri decât câte doi, ei dacă ar fi intrat câte doi normal că ne apăram. Au intrat oamenii şi într-un muzeu, de frică, unul a aşteptat, iar când a vrut să iasă să vadă dac-au plecat, au tras în el, i-au găurit piciorul.

Huliganii sunt cei pe care i-au plătit ei cu 50 de lei să vină să-i provoace pe jandarmi, aşa fac mereu. Acuma i-am văzut pe viu. Sunt plătiţi de ei, vin, aruncă cu ceva în jandarmi şi jandarmii aruncă cu gaze, peste ei, în noi. Peste ei, nu pe ăia care-i provoacă. Ăia care-i provoacă stau tot în faţa lor, fără să le facă nimic. Lumea nu ştie ce să facă în astfel de situaţii. Îţi dai cu apă pe faţă, e şi mai rău, dacă plângi, e şi mai rău, lumea spunea – lasă-te jos! Într-un fel au avut dreptate, pentru că bătea vântul şi se vedea cum norul cum îl luau curenţii. Lumea a intrat în boscheţi, acolo - şi mai rău, pentru că gazele nu se mai ridică-n sus, intră-n panică lumea...Eu m-am aşteptat la toate astea, că-i ştiu, vor să intimideze lumea, să le bage frica-n oase. Un fel de Erdogan, un fel de ăla al Venezuelei, un fel de ăla al Coreei... Mai rău ne-a-ndârjit însă, ne-am întors. După ce noi am plecat, oamenii de acolo care aveau cazare la hotel s-au întors înapoi, şi-acuma sunt acolo, foarte mulţi, îi văd la televizor. PSD-ul mereu pe asta mizează, pe uzură, aşa au făcut întotdeauna. «Lasă-i, lasă-i, c-o să iasă, o să se plictisească şi e gata!». Şi o perioadă aşa a fost. Au ieşit o perioadă masiv, au văzut că nu se-ntâmplă nimic... Cât vor guverna ăştia, aşa va fi! Vin televiziunile străine, n-au treabă, i-au lovit în faţa mea, eu i-am văzut când i-a lovit, deşi ştiau că sunt reporteri. Şi au boală pe ăştia care au steagurile Uniunii Europene, e clar că mesajul e anti-european.

Sunt nişte tâlhari, domnule, ăştia n-au ruşine, n-au milă! Aţi văzut vreodată un hoţ care să aibă ruşine? (...) Vă închipuiţi că ei sunt pe principiul – ori ei, ori noi“, mai spune bărbatul, precizând că este dezamăgit de toate partidele care, din 1990, s-au succedat la conducerea ţării.