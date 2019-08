Revolta fără margini şi un avertisment categoric: „Statul este cel care a omorât-o! Nu va scăpa picior de politician, procuror, poliţist, judecător, STS-ist“

Alexandru Cumpănaşu a anunţat pe Facebook vestea pe care părinţii fetei dispărute sperau să nu o comunice niciodată celor care de nouă zile urmăresc revoltaţi operaţiunea de căutare a Alexandrei Măceşanu.

„Oameni buni ai acestei tari care ne-ati fost alaturi. ALEXANDRA ESTE CONFIRMATA DECEDATA de testele ADN😭😭😭😭😭😭😭😭. Ministrul Justitiei l-a anuntat pe varul meu Am esuat. Nu am reusit sa salvez viata acestui minunat copil. Daca as fi aflat cu cateva ore mai devreme macar de ora 2100 joi...😢😢😢. STATUL ESTE CEL CARE A OMORAT-O! Dar va promit CA NU VA SCAPA PICIOR DE POLITICIAN, PROCUROR, POLITIST, JUDECATOR, STS-ist. Asta tine de mine. Si voi rascoli tot acest sistem cu orice pret😡😡😡😡😡😡😡😡😡. #112vreausatraiesc“, este mesajul unchiului Alexandrei.

Vestea a venit după zile întregi în care reputaţi specialişti au opinat, pe baza datelor care au fost făcute publice din anchetă, că Gheorghe Dincă nu ar fi avut condiţiile şi timpul necesare să ardă trupul Alexandrei astfel încât anchetatorii să găsească doar fragmente de oase şi cenuşă.

S-a vehiculat inclusiv ipoteza că Alexandra a căzut victima unei reţele de trafic de carne vie, în care Gheorghe Dincă ar fi avut un rol bine stabilit.

Pe de altă parte, în timpul scurs de la descinderea în locuinţa lui Gheorghe Dincă şi până în prezent, au ieşit la iveală informaţii înfiorătoare despre şirul lung de greşeli făcute de anchetatori şi de complicităţi ale acestora cu lumea interlopă.

