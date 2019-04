Revolta ciobanilor care nu mai au unde să sacrifice mieii pentru Paşte: „E campanie de eliminare a celor cu balega pe cizme“

Fermierii care îşi puneau speranţe mari în singura sărbătoare de peste an care le deschide românilor apetitul pentru consumul cărnii de miel au primit o lovitură dură din partea autorităţilor. În judeţul Olt, după închiderea, încă de la sfârşitul verii trecute, a târgurilor de animale, DSVSA a anunţat, marţi, 9 aprilie 2019, că nu vor fi autorizate nici punctele temporare de sacrificare.



Anul trecut, de exemplu, în judeţ au funcţionat patru astfel de centre, la Slatina, Drăgăneşti-Olt, Balş şi Osica de Sus, unde s-au sacrificat cu documente aproape 700 capete, însă în realitate mieii tăiaţi au fost mult mai mulţi. În acest an, singura variantă legală rămâne sacrificarea mieilor în cele trei abatoare autorizate din judeţ, care funcţionează la Scorniceşti, Balş şi Potcoava. Crescătorii spun, însă, că această variantă îi ruinează, aşa că vor aştepta, din nou, samsarii la poartă şi îşi vor vinde mieii pe bani foarte puţini.

„O fi mai igienic să-i tăiem în câmp?!“

Perspectiva dezastrului pentru crescători deja se întrezăreşte. Dacă în urmă cu nici o lună cei care fac achiziţii de animale le propuneau crescătorilor să le ia mieii la preţuri în jurul a 12 lei/kg „în viu“, acum deja preţul a scăzut la 8 lei/kilogram şi chiar şi în aceste condiţii samsarii îi ţin pe fermieri în şah, amânând tranzacţiile şi forţând o şi mai mare scădere de preţuri. Varianta pentru cei care nu au multe animale, şi care chiar au în plan să le sacrifice pentru Paşte, va fi tăierea neautorizată, la care, recunosc, cel mai probabil se va apela.

„Nu tăiem în curte, tăiem pe câmp, că acolo sunt stânele şi acolo vom tăia. E foarte igienic, ce să spun, dar dacă asta se vrea, asta facem! Cumpărătorul va pleca cu el în sac, la 20 de grade... Speram să facem în ultima săptămână centrele de sacrificare temporară, chiar voiam să solicităm un astfel de centru şi la Slătioara, oricum e singurul târg autorizat, dar acum.... Nu ştiu dacă s-au gândit cât de igienic va fi să tăiem în mijlocul câmpului, să se stea cu carnea prin maşini“, a comentat Traian Gârtan, liderul Asociaţiei Crescătorilor de Animale din Slătioara. Fermierul spune, revoltat, că au încercat tot ce a fost omeneşte posibil şi au crezut sincer în tot ce li s-a promis, de la programul „Alege oaia“, care le garanta magazine de producător în fiecare municipiu, şi până la programul de achiziţionare de abatoare mobile, şi acesta în cele din urmă un fiasco.

Crescătorii de animale au venit cu oile în mijlocul oraşului, anul trecut, pentru întâlnirea cu ministrul Petre Daea, însă programul „Alege Oaia“ nu le-a adus nimic bun până acum

„Am ales oaia, s-a făcut puţină publicitate, ne-am plimbat cu oaia prin judeţ şi am ales-o. Vreau să-mi spună şi mie cineva ce program al Ministerului Agriculturii funcţionează sau a funcţionat până acum? Alege Oaia - zero, lâna - zero, am sunat la centrele de pe site-ul ministerului, ia lâna cu 0,8 lei pe kilogram, o mizerie. Dar nu vin s-o ia, la noi lâna este foarte urâtă, plină de scaieţi, n-o ia nimeni. Pleacă marfa, animalul viu, din România şi se întoarce înapoi ambalată la 500 grame, 800 grame... Vedeţi cum suntem? Noi ne lăudăm că exportăm. Atâta timp cât noi nu avem produsul la noi în ţară, nu trebuie să ne lăudăm că exportăm materie primă“, a mai spus Gârtan.

„Ce-i cumpără copilului ăluia de Paşti, că ăla ştie că vrea şi el o haină nouă, o pereche de pantofiori, de ceva!“

Un alt crescător, cu efective de sute de capete, explică de ce niciun fermier nu va merge cu mieii la abator, costurile depăşind cu mult posibilitatea de câştig. „Cea mai umilă perioadă prin care trecem asta este. A fost şi anii ceilalţi, dar acum au venit la un preţ de nu mai poţi să deschizi gura. Vă daţi seama, la 85 lei mielul? E posibil aşa ceva? Miel de la 15 kilograme, să-l dai cu 85 de lei? “, spune Ion Şerban, care explică faptul că printre fermieri circulă mai multe oferte, pornind de la cea de 85 lei/animal, până la 125 lei/animal, ultimul preţ, însă, în baza unui contract şi cu plata la un anumit termen. Nu cu banii jos. Crescătorii sunt, însă, păţiţi, a mai spus Şerban, sunt în ţară oameni care şi-au pus ştreangul de gât după ce nu li s-au plătit 2.000 oi predate la samsari, aşa că nu mai cred decât în ce văd pe loc.

Pe de altă parte, varianta legală de a tăia în abator mieii pentru Paşte, explică Ion Şerban, este imposibilă. „Să mergi în abator trebuie în primul rând crotalia, care costă (n.r. – între 5 şi 10 lei, în funcţie de medicul veterinar), formularul de mişcare, ca să poţi să pleci cu el de acasă, maşina autorizată pentru transport, să plăteşti la punctul de sacrificare, să pui cocoanei în traistă, dar până acolo...“, explică fermierul. Costurile însă nu se mai opresc aici, pentru că de la punctul de sacrificare mielul se putea preda direct consumatorului, pe când acum fermierul este obligat să transporte la punctul de comercializare, şi acesta autorizat, carnea cu o altă maşină autorizată, care să aibă instalaţie de frig. Adică un lanţ imposibil de parcurs. Ce soluţie au, atunci, fermierii? „Dacă nu-i vindem de Paşte, îi dăm deoparte, îi tundem în august şi-i dăm la toamnăchiar vorbeam săptămâna trecută cu prieteni din ţară, am fost plecat, şi-mi spuneau, săracii: «Nea Ioane, ne vine să strângem câte 1.000-2.000 de oi la un loc şi să le mânăm peste graniţă, să le dăm drumul». Ştiţi ce trăim? E eliminarea celor cu balega pe cizme, asta vor, oricum am ajuns să nu mai ştim gustul mâncării, să ni se bage pe gât toate otrăvurile“, a mai spus Şerban.

„Nicio şansă, că n-au dat niciun semn de viaţă“

Singurul fermier din Olt care s-a încumetat să depună un proiect pentru achiziţia unui abator mobil, considerat o soluţie pentru a sacrifica şi a vinde carnea direct de la producător, a fost Ionel Mirea, primarul comunei Crâmpoia. A depus proiectul în decembrie, însă, spune, „n-am primit nicio veste, de când l-am depus, din decembrie. Nicio şansă pentru Paşte, că n-au dat niciun semn de viaţă“.

Şi el, ca şi ceilalţi fermieri, are varianta predării animalelor la achizitori, pentru export. A avut o ofertă în urmă cu o lună, cu 12 lei/kilogram, însă atunci nu aveau mieii greutatea cerută, iatracum nu mai e oferta, aşa că aşteptarea rămâne cuvântul de ordine.



