Relaxarea bate vaccinarea. La centrul de imunizare anti-Covid-19 suflă vântul

Cu cât sunt mai multe centre şi mai diverse posibilităţile oferite populaţiei pentru a se vaccina anti-COVID-19, cu atât pare că e mai mic interesul.

Sâmbătă, 15 mai 2021, parcurile şi locurile de promenadă s-au umplut de oameni nerăbdători să-şi zâmbească şi să renunţe la mască, în prima zi în care s-a putut ieşi în spaţii deschise fără mască.

Cel mai mare parc din Slatina a fost plin, locurile de joacă, de asemenea, însă la centrul de vaccinare drive-through deschis cu o zi înainte, aflat la doar câţiva metri de Parcul Tineretului, nu aştepta, sâmbătă, în jurul orei 17,30, nici măcar o maşină.

Personalul din centru spune că există adresabilitate, chiar dacă populaţia nu se calcă în picioare să se vaccineze, doar că se întâmplă să fie ore de vârf şi ore mai puţin aglomerate.

Cert este că cei mai mulţi cer vaccinul de la Johnson & Johnson, nerăbdători să scape de-o grijă cu o singură doză.

În cele şase ore de funcţionare, arată datele statistice, s-au vaccinat sâmbătă 103 persoane, 55 dintre acestea cerând vaccinul monodoză, date comparabile cu cele din prima zi de funcţionare.

„Nu am avut printre apropiaţi cazuri şi probabil că şi de asta“

„Dom’le, dar nu mai vezi unul cu mască!“, a fost, sâmbătă, 15 mai 2021, constatarea generală. Bucuria de a se întoarce la conduita de dinainte de pandemie nu este dublată însă, cel puţin în judeţul Olt, şi de grija imunizării.

Cifrele arată că sâmbătă s-a trecut de 100.000 doze de vaccin administrate (100.425) de la debutul campaniei de imunizare, în clasamentul naţional judeţul Olt fiind însă în a doua parte a top-ului, cu mai puţin de 20% din populaţie vaccinată. Mai puţin de 60.000 persoane au primit cel puţin o doză de vaccin, în timp ce 42.254 au primit şi doza de rapel. Cu ultimul vaccin intrat în posesia vaccinatorilor (care este disponibil şi la medicii de familie înscrişi în programul de vaccinare), vaccinul Janssen, produs de Johnson&Johnson, s-au vaccinat în Olt 516 persoane, ceea ce înseamnă o medie de aproape 100 doze/zi administrate în ultimele 3-4 zile.

Populaţia este însă în continuare reticentă în privinţa vaccinării, chiar dacă teama de infectare nu a dispărut în totalitate. Deşi situat la limita parcului, la doar câţiva metri de băncile de pe care slătinenii se bucură de ziua de primăvară, centrul de vaccinare drive-through deschis zilnic, în intervalul 15.00-21.00, şi persoanelor care vin pe jos nu reprezintă o atracţie.

Parcul a fost plin, însă la centrul de vaccinare nu a dat nimeni năvală FOTO: Alina Mitran

„Eu sunt între şi între. Deocamdată nu m-am vaccinat, dar nu zicem nu. Vedem pe viitor. Mai avem şi alte probleme, mai suntem bolnave, şi ne e frică. Unii medici spun pe-o parte că e bine, alţii zic altceva... Eu deocamdată n-am discutat cu a mea (n. red. – medicul de familie) despre aşa ceva“, a dezvăluit o doamnă care a renunţat, ca toată lumea, la mască.

Partenerele sale de conversaţie, două doamne de vârste apropiate, spun acelaşi lucru – nu respingem ideea, dar mai aşteptăm.

Doamnele din imagine nu resping vaccinarea, însă mai amână, nu s-au hotărât nici când şi nici cu ce vaccin să se vaccineze FOTO. Alina Mitran

„Nu am avut printre apropiaţi cazuri şi probabil că şi de asta... În plus, n-am prea ieşit afară, soţul a făcut toate cumpărăturile, eu nu ieşeam afară. Acum, am mai ieşit, că m-am dus până la doctoră să iau reţeta, mai m-am dus pe colo, pe colo... Încă n-am hotărât nimic cu privire la vaccin. Băiatul l-a făcut, şi nora, iar fata şi ginerele încă nu l-au făcut“, spune o altă doamnă, care de asemenea se bucură că a putut să renunţe la mască în aer liber, însă are şi temeri.

Locurile de joacă din parc au fost şi ele pline, cum se întâmplă, de altfel, de aproape două luni FOTO: Alina Mitran

În Olt s-au realizat în ultimele 24 ore 1.557 doze, numărul de administrări zilnice crescând constant în ultima perioadă, însă nu suficient încât să reflecte cu adevărat numărul de centre noi şi echipe mobile care acţionează în tot judeţul. Cu o lună în urmă, în 15 aprilie, DSP Olt raporta 1.206 vaccinări realizate în 24 ore.

Duminică, 16 mai, DSP Olt a anunţat că s-au depăşit 100.000 (100.425) doze administrate de la debutul campaniei, ceea ce situează însă judeţul în a doua parte a clasamentului naţional. Tot duminică au fost raportate doar 6 cazuri noi de infectare, rata de infectare pentru judeţul Olt fiind de 0,45%.

Sunt 30 de fluxuri de vaccinare în centrele fixe din tot judeţul, însă echipe mobile se deplasează şi în 15 localităţi din mediul rural şi vaccinează persoanele care doresc imunizarea. Pentru weekend-ul viitor este de asemenea programat un maraton de vaccinare la Caracal, la Teatrul Naţional din Caracal, iar pentru platforma industrială a Slatinei funcţionează un centru de vaccinare în incinta societăţii ALRO S.A., aici putând fi imunizaţi angajaţii societăţilor de pe platformă, dar şi rudele acestora.

