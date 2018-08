Reguli esenţiale pentru conserve rezistente peste iarnă. Ce trebuie folosit la preparare

Dacă luăm în serios avertizările specialiştilor privind pericolul consumului de alimente procesate industrial, cu un conţinut semnificativ de E-uri, ar trebui să ne preocupe cum putem prepara singuri anumite produse. Dincolo de reţete, pe care încă le mai putem afla de la gospodine cu experienţă, de pe blog-uri, din reviste etc., pentru reuşită este nevoie şi de respectarea unor reguli stricte, care ţin de igienă, de principii gastronomice, de organizare etc.

Comportamente care să ne intre în reflex

Regulile de igienă sunt de departe cele mai importante, altfel riscăm îmbolnăviri grave.



Ne vom spăla pe mâini înainte de a începe prepararea conservelor şi ori de câte ori va fi nevoie în timpul acestui proces: după ce am mâncat, după ce am fumat, după ce am folosit toaleta etc.



Toate vasele şi ustensilele necesare trebuie de asemenea spălate cu detergent şi clătite bine. Pentru că prosoapele de bucătărie şi bureţii de vase adăpostesc de departe cei mai mulţi microbi, este indicat să le schimbăm chiar înainte de a începe prepararea conservelor.

Un sfat deosebit de important este acela de a folosi pentru preparare vase din oţel inoxidabil sau vase emailate, renunţând la cele din aluminiu sau cupru, considerate periculoase pentru sănătate, ne sfătuiesc specialiştii Asociaţiei Pro Consumatori (APC).

Cum ştim de câte borcane vom avea nevoie

Fructele şi legumele pe care le folosim trebuie să fie proaspete, fiind indicat să le folosim în cel mult 24 de ore de la cules. Există un truc şi pentru a calcula de câte vase vom avea nevoie, „specialiştii în conserve“ indicându-ne să ne orientăm după cantitatea de legume/fructe, volumul vaselor necesare fiind cel puţin dublu faţă de cantitatea legumelor de conservat.

Pentru a fi siguri că legumele au un conţinut mic (sau nu au deloc) de pesticide, ar trebui să ne orientăm la cele din producţia autohtonă şi chiar să cunoaştem sursa de provenienţă. Dacă avem dubii, după ce spălăm legumele le mai putem ţine în apă cu puţin bicarbonat de sodiu, pentru a scăpa de reziduurile de pesticide din coajă.

Atenţie mare şi la ce tip de oţet folosim, fiind indicat cel alb, care menţine culoarea ingredientelor, care are cel puţin 6 grade. Dacă vrem, conserve naturale, nu vom folosi produse chimice, iar din această categorie fac parte şi mult-uzitata aspirină şi produsele-minune care ne promit scurtarea timpului de preparare şi siguranţa păstrării un timp îndelungat (conservanţi chimici, gelifianţi etc.).

Atenţie şi la umplere. Borcanele nu se umplu complet, ci se lasă un spaţiu liber de 1-2 cm. Legumele trebuie să fie sub lichid, iar gura borcanului trebuie bine ştearsă cu un prosop care nu lasă scame, înainte de filetare.

Sterilizarea borcanelor se face în vase mari. Sub borcane şi între ele se pun bucăţi de hârtie, iar apa rece se adaugă cel puţin până la nivelul legumelor din borcan. Se fierb în funcţie de produsele pe care le conservăm şi de capacitatea borcanelor, timpul calculându-se din momentul în care apa a început să clocotească.



După sterilizare, fie le scoatem din apă şi le acoperim cu o pătură din lână, care le va menţine calde aproximativ 24 ore, fie le lăsăm în apa în care au fiert, sub capac, până când se răcesc şi le putem aşeza în cămară. În cazul borcanelor „compromise“, care nu trec testul capacului (capacul nu trebuie să aibă joc la apăsare), conţinutul îl putem repune în alte borcane, folosind alte capace, şi reluăm procesul.

Cum pregătim legumele pentru congelare

Legumele şi chiar fructele le putem păstra foarte bine şi la congelator, dacă spaţiul ne permite. Înainte de congelare se recomandă opărirea acestora, cu scopul de a păstra aroma, culoarea şi textura şi, bineînţeles, vitaminele. Opărirea o realizăm scufundând câte 500 grame de legume în aproximativ 5 litri de apă clocotindă, timp de câteva minute (3-4 minute pentru tulpină şi frunze, 5-7 minute în cazul rădăcinoaselor). După opărire se face răcirea rapidă în apă cu gheaţă, se scurg de apă şi se ambalează pentru congelare.